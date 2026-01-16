Dişlerine Nasıl Davrandığına Göre Seni Sana Anlatıyoruz!
Sabah ağzını yıkamadan konuşulmaz, akşam diş fırçalamadan yatılmaz. Ama bazıları için bunlar sadece iyi niyetli temenniler! Diş fırçasına davranış biçimin, aslında kendine nasıl davrandığının da gizli bir göstergesi! Hazırsan başlayalım, bakalım hem dişlerine hem kendine nasıl davranıyorsun?
1. Haydi başlayalım! Dişlerini genelde ne sıklıkla fırçalıyorsun?
2. Diş macununu sıkma şeklin?
3. Seyahate giderken mutlaka yanına ne alırsın?
4. Diş ipiyle aran nasıl peki?
5. Şarjlı diş fırçanın başlığını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
6. Diş fırçalamanı en çok ne etkiler?
7. Fırçanı kullanmadığın zaman nerede tutarsın?
8. Son olarak fırçalama işlemini bitirdikten sonra genelde nasıl hissedersin?
Sen hayatta disipliniyle parlayan bir karaktersin!
Sen hayatı akışına bırakmaktan keyif alan birisin!
Sen günlük hayatın kaosu içinde mizahı elinden bırakmayan bir insansın!
Sen hayatta kendi ritmini yaratan birisin!
