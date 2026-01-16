Çocuğunun Ağız Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilinçli Bir Ebeveynsin?
İhmal ettiğimiz ama en mühim sayabileceğimiz ağız sağlığını ele alıyoruz! Bir ebeveyn olarak çocuğunun ağız sağlığı ile ilgili bilinç seviyeni ölçeceğiz. Eğer eksiklerinin olduğunu düşünüyorsan ya da bilinçli olduğun halde bu bilinci bizim gözümüzden görmek istiyorsan sorular hemen aşağıda. ⬇️ 🦷
1. Çocuğun "Çok uykum var, bu akşam dişlerimi fırçalamasam..." bakışını attığında bu kriz anını yönetme şeklini öğrenebilir miyiz?
2. Şu an elinde kaç tane diş fırçası ya da başlığı var?
3. Şarjı diş fırçasının başlığını hangi sıklıkta değiştirdiğini merak ettik!
4. Diyelim ki okulda veya parkta çocuğunun dişi ağrımaya başladı. Böyle bir senaryoda ilk olarak hangi yolu izlersin?
5. Çocuğun dişlerini tek başına fırçalayabiliyor mu?
6. Ağız sağlığında yediklerimiz de çooook önemli. Çocuğunun öğünlerinde atıştırmalık olarak yaptığın tercih nedir?
7. Çocuğunu diş hekimi koltuğuyla tanıştırma fikrine bakış açın tam olarak hangisi?
8. Son olarak şunu soralım: Banyodaki diş fırçalama rutininde ebeveyn olarak senin rolünün ne olması gerektiğini düşünüyorsun?
Sen bir diş perisi olabilir misin? 😍
Bilinçlisin, sevgi dolusun ama çocuğuna da kıyamayan bir ebeveynsin.
Bilinçli olma konusunu biraz askıya almış gibisin...
En kısa zamanda bir diş hekimi ile görüşmeni tavsiye ediyoruz.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
