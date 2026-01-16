Çocuğunun Ağız Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilinçli Bir Ebeveynsin?

Helal olsun! Sen sadece bir ebeveyn değilsin. Adeta evdeki gizli diş hekimisin. Konuya o kadar hakimsin ki şehir efsaneleri sana asla işlemiyor. Çocuğunun diş sağlığı konusunda en ufak bir riske bile yer yok. Diş kontrolleri, diş ipleri ve özellikle doğru beslenme noktalarında işlerin hepsi tıkırında. Çocuğun belki şu an farkında değil ama o inci gibi gülüşünü senin bu disiplinli ve bilinçli tavrına borçlu olacak. Nazar değmesin diyelim, aynen böyle devam!