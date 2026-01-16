onedio
Çocuğunun Ağız Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilinçli Bir Ebeveynsin?

etiket Çocuğunun Ağız Sağlığı Konusunda Ne Kadar Bilinçli Bir Ebeveynsin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.01.2026 - 20:31

İhmal ettiğimiz ama en mühim sayabileceğimiz ağız sağlığını ele alıyoruz! Bir ebeveyn olarak çocuğunun ağız sağlığı ile ilgili bilinç seviyeni ölçeceğiz. Eğer eksiklerinin olduğunu düşünüyorsan ya da bilinçli olduğun halde bu bilinci bizim gözümüzden görmek istiyorsan sorular hemen aşağıda. ⬇️ 🦷

1. Çocuğun "Çok uykum var, bu akşam dişlerimi fırçalamasam..." bakışını attığında bu kriz anını yönetme şeklini öğrenebilir miyiz?

2. Şu an elinde kaç tane diş fırçası ya da başlığı var?

3. Şarjı diş fırçasının başlığını hangi sıklıkta değiştirdiğini merak ettik!

4. Diyelim ki okulda veya parkta çocuğunun dişi ağrımaya başladı. Böyle bir senaryoda ilk olarak hangi yolu izlersin?

5. Çocuğun dişlerini tek başına fırçalayabiliyor mu?

6. Ağız sağlığında yediklerimiz de çooook önemli. Çocuğunun öğünlerinde atıştırmalık olarak yaptığın tercih nedir?

7. Çocuğunu diş hekimi koltuğuyla tanıştırma fikrine bakış açın tam olarak hangisi?

8. Son olarak şunu soralım: Banyodaki diş fırçalama rutininde ebeveyn olarak senin rolünün ne olması gerektiğini düşünüyorsun?

Sen bir diş perisi olabilir misin? 😍

Helal olsun! Sen sadece bir ebeveyn değilsin. Adeta evdeki gizli diş hekimisin. Konuya o kadar hakimsin ki şehir efsaneleri sana asla işlemiyor. Çocuğunun diş sağlığı konusunda en ufak bir riske bile yer yok. Diş kontrolleri, diş ipleri ve özellikle doğru beslenme noktalarında işlerin hepsi tıkırında. Çocuğun belki şu an farkında değil ama o inci gibi gülüşünü senin bu disiplinli ve bilinçli tavrına borçlu olacak. Nazar değmesin diyelim, aynen böyle devam!

Bilinçlisin, sevgi dolusun ama çocuğuna da kıyamayan bir ebeveynsin.

Senin çocuğuna olan düşkünlüğün tartışılmaz. Onun için her şeyin en iyisini istiyorsun ama konu diş sağlığı olunca duygusallığın bazen mantığının önüne geçiyor sanki. 'Aman ağlamasın.' ve özellikle 'Bir kereden bir şey olmaz.' diyerek kuralları biraz esnetebiliyorsun. Ya da büyüklerden duyduğun bazı yöntemleri uyguluyorsun. Niyetin harika ama diş çürükleri ne yazık ki iyi niyete bakmıyor. Otoriteyi biraz eline alıp kuralları netleştirirsen senden daha iyisi yok!

Bilinçli olma konusunu biraz askıya almış gibisin...

Panik yok, hallederiz diyen bir ebeveynsin. Çocuğunu çok sıkboğaz etmemeye ve onu özgür bırakmaya çalışıyorsun. Bu genel gelişim için harika olsa da dişler akışına bırakılmayı pek sevmiyor maalesef. Süt dişidir dökülür ya da ağrıyınca bakarız mantığı ileride çocuğuna zorlu tedaviler olarak dönebilir. O meşhur rahatlığını diş fırçalama saatlerinde biraz kenara bırakıp ipleri (ve diş ipini!) eline alma vakti gelmiş olabilir.

En kısa zamanda bir diş hekimi ile görüşmeni tavsiye ediyoruz.

Sana karşı dürüst olacağız. Diş sağlığı konuları senin gündeminde biraz arka planda kalmış. Belki yoğunluktan, belki de bizim zamanımızda dişçi mi vardı düşüncesinden dolayı bazı önemli detayları atlıyorsun. Ancak diş çürüğü kader değildir ve çocuğunun ağız sağlığı sandığından çok daha hassas. Hiç vakit kaybetmeden bir çocuk diş hekimiyle (pedodontist) tanışmanı ve modern koruyucu yöntemleri öğrenmeni tavsiye ederiz. Zararın neresinden dönülse kardır, bugün yeni bir başlangıç olsun!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
