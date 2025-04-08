8 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
8 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.
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Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşinden vefatından günler sonra duygu dolu bir veda paylaşımı geldi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşanıyor.
Hacı ve Nazlı Sabancı aylar önce kendilerini bir krizin içinde bulmuştu.
Sosyal medyada yaklaşık 2 yıldır paylaşım yapmayan ve uzun süredir de ortalarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.
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İki günde 5 öğrencinin tahliyesi sevindirirken geride kalan tutuklu öğrenciler için kamuoyundan çağrılar devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var.
2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir kararın çıkması gündemde.
31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından oldukça saygısız bir yorum yapılmıştı.
9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca yayınlanmayan diziler cephesinde bomba gibi bir gelişme yaşandı.
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi her karakteriyle akıllara kazındı.
Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.
Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid'e gittiği günden beri aldığı süreyle tartışılıyor.
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Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınmasının ardından CHP Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı için süreci hızlandırdı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlıkçılarının sosyal medyada viral olan “Ben kutlamıyorum” videosuna soruşturma açıldı.
Kısmetin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bazen hayat, en beklemediğiniz anlarda sürprizlerle karşınıza çıkar. Belki bir tesadüf, belki de kaderin planı…
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkemizde gündem yoğunlukla TV kanalları oldu.
Yönetmen İlker Canikligil sahibi olduğu FLU TV'de yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı.
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Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan, tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren model Didem Soydan, Boykot 101 dersi verdi.
Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi.
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı üzerine yapılan boykot büyük ses getirdi.
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi ile hastane arasında mekik dokuyor.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası
Sabah gazetesinin Youtube'da yayınladığı programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları altın bozmamaları konusunda uyardı.
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti.
Manisa’da Ege K. isimli kişi kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’ye çarpmış ve Hasan Emre hayatını kaybetmişti.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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