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8 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

8 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 20:18

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.

'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.

'Massaka' lakaplı rap şarkıcısı Murat İlhan, İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşinden vefatından günler sonra duygu dolu bir veda paylaşımı geldi.

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşinden vefatından günler sonra duygu dolu bir veda paylaşımı geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşanıyor.

Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan çıkacağı haberini duyuran Birsen Altuntaş, dizinin fanlarına büyük şoku yaşattı. Altuntaş, bir takipçisinin yazdığı iddialara açıkça yanıt verdi.

Hacı ve Nazlı Sabancı aylar önce kendilerini bir krizin içinde bulmuştu.

Hacı ve Nazlı Sabancı aylar önce kendilerini bir krizin içinde bulmuştu.

F.D isimli kadının oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmesi üzerine açılan babalık davasıyla iddia resmen kanıtlanmıştı. 

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre meseleye Arzu Sabancı el attı. Uzay'ı kabullenen babaanne Arzu Sabancı'nın tüm aileyi de ikna ettiği, yakında maaile Uzay'la tanışmaya gidecekleri iddia edildi

Sosyal medyada yaklaşık 2 yıldır paylaşım yapmayan ve uzun süredir de ortalarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.

Sosyal medyada yaklaşık 2 yıldır paylaşım yapmayan ve uzun süredir de ortalarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.

Dostlarıyla birlikte gittiği bir yemekten fotoğraf paylayan Necati Şaşmaz, uzun süren sessizliğini CHP’nin boykot listesinde olan Nusret’ten yaptığı paylaşımla bozması gündem oldu.

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İki günde 5 öğrencinin tahliyesi sevindirirken geride kalan tutuklu öğrenciler için kamuoyundan çağrılar devam ediyor.

İki günde 5 öğrencinin tahliyesi sevindirirken geride kalan tutuklu öğrenciler için kamuoyundan çağrılar devam ediyor.

Özellikle üniversitelerin vize döneminde öğrencilerin tutukluluğuna ses çıkaran vekiller konuyla ilgili çalışma yapıyor. Ancak Saygı Öztürk'ün kamuoyuyla paylaştığı bir haber herkesi şaşırttı. İddiaya göre savcılık öğrenciler için siyasi yasak istedi.

Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var.

Ekrem İmamoğlu ile tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kalan İBB yöneticileri de var.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Fatih Belediye Başkanı Adayı Mahir Polat ise serbest bırakılması için en çok kamuoyu oluşturulan isim. Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması istenen ve birkaç gündür durumu ciddi olduğu gözlemlenen Polat hakkında Akit gazetesi bir iddia ortaya attı.

2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir kararın çıkması gündemde.

2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir kararın çıkması gündemde.

Sözcü’de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle okulların kapanmasını da erkene çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle erkene çekilmesi gündemde. 

İddialar sonrasında açıklama yapan MEB, böyle bir durumun olmadığını okulların daha önce açıklanan 20 Haziran tarihinde kapanacağını belirtti.

31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından oldukça saygısız bir yorum yapılmıştı.

31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından oldukça saygısız bir yorum yapılmıştı.

9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca yayınlanmayan diziler cephesinde bomba gibi bir gelişme yaşandı.

9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca yayınlanmayan diziler cephesinde bomba gibi bir gelişme yaşandı.

Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi gibi birçok dizi maddi sıkıntılar yüzünden iptal edilmişti. Dün akşam gelen yeni bir bilgiye göre Kızıl Goncalar da  düşük reklam geliri nedeniyle dolayı yayınlanmadı. 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir ise haliyle rakipsiz ekranlara geldi. Yeni aşiret dizisi Uzak Şehir, Kızıl Goncalar'ın yayınlanmadığı günde yeni bir reyting rekoruna imza attı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi her karakteriyle akıllara kazındı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi her karakteriyle akıllara kazındı.

Yapımın en efsane karakteriyse Süleyman Çakır oldu. Çakır karakteriyle unutulmaz olan Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıl dönümünü bu sene de pas geçmedi. Oktay Kaynarca hem X hem de Instagram hesabından paylaşımda bulunarak bir kez daha gönülleri fethetti.

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor.

Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor.

Türkiye Gazetesi yazarı- gazeteci Cem Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada, sıfır otomobil fiyatlarında indirim beklediğini açıkladı. İndirime ilişkin tarih de veren Cem Küçük, “Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir” dedi.

Arda Güler, Real Madrid'e gittiği günden beri aldığı süreyle tartışılıyor.

Arda Güler, Real Madrid'e gittiği günden beri aldığı süreyle tartışılıyor.

Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen Arda'ya başta İspanya olmak üzere İngiltereFransa ve Almanya'dan teklifler zaman zaman gündeme geliyor. Zaman zaman Odegaard gibi kiralanma projeleriyle de adı anılan Arda'ya en ciddi teklif kısa süre içinde Arsenal'den gelebilir.

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Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınmasının ardından CHP Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı için süreci hızlandırdı

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınmasının ardından CHP Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı için süreci hızlandırdı

Parti üyelerinin oyları ve dayanışma sandıklarına gelen destek oylarının ardından İmamoğlu için Erdoğan'ın son seçimde aldığı oy sayısı olan 27 milyon imza çalışması başlatıldı. Partililer Ekrem İmamoğlu için ülkenin dört bir yanında imza toplamaya başladı.

Tolga Balcı'nın haberine göre Hatay'da bir konteyner kentin WhatsApp grubunda yönetim depremzedeleri imza atmaları durumunda kaldıkları yerden çıkarmakla tehdit etti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlıkçılarının sosyal medyada viral olan “Ben kutlamıyorum” videosuna soruşturma açıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlıkçılarının sosyal medyada viral olan “Ben kutlamıyorum” videosuna soruşturma açıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; videodaki personellerin görev yerleri değiştirildi.

Kısmetin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bazen hayat, en beklemediğiniz anlarda sürprizlerle karşınıza çıkar. Belki bir tesadüf, belki de kaderin planı…

Kısmetin nereden ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bazen hayat, en beklemediğiniz anlarda sürprizlerle karşınıza çıkar. Belki bir tesadüf, belki de kaderin planı…

Bu ilginç hikayelerden birini yaşayan @tuba.kdmr34 isimli sosyal medya kullanıcısı, eşiyle tanışma hikayesini paylaştı. Bir yıl önce otobüste yer verdiği teyzenin oğlu ile evlenen kadın, 'O da bana oğlunu verdi. İyi ticaretti.' şeklindeki esprili açıklamasıyla dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkemizde gündem yoğunlukla TV kanalları oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkemizde gündem yoğunlukla TV kanalları oldu.

Boykot çağrısı sonrası Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından TRT gündemdeydi daha sonra CHP Lideri Özgür Özel'in boykot listesindeki kanallar çok konuşuldu. 

Şimdi de Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının 9 televizyon kanalı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunduğu ortaya çıktı

Yönetmen İlker Canikligil sahibi olduğu FLU TV'de yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı.

Yönetmen İlker Canikligil sahibi olduğu FLU TV'de yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmanın ardından Canikligil'e pek çok isim destek olmuştu. Deep Turkish Web olarak bilinen Emre ve Erdi Kızgır kardeşler de FLU TV'ye destek ziyaretine gitmişti. Ancak kanalın önemli isimlerinden Mustafa Seven de bu ziyareti hoş karşılamadığını belirtti. DTW ise Mustafa Seven ve İlker Canikligil'e sert bir videoyla karşılık verdi. Ancak bu yanıt tartışmalara neden oldu.

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Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan, tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren model Didem Soydan, Boykot 101 dersi verdi.

Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan, tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren model Didem Soydan, Boykot 101 dersi verdi.

Senelerdir hayatının farklı zamanlarında boykotla hakkını nasıl savunduğunu bir bir anlatan Didem Soydan, boykotun düzenli ve sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde muazzam sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere çıplak arama yapıldığı iddia edildi.

Bu iddiayı yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülkemizde kesinlikle ‘çıplak arama’ gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz' dedi. Bakan Tunç'un açıklamasına Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı'dan yanıt gecikmedi. 

62 yaşındayken gözaltı esnasında çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyen Mücella Yapıcı, 'Öyle mi Sayın Bakan? O zaman size kazandığım çıplak arama dava dosyasını göndereyim... Eğer samimiyseniz sizin bilginiz olmadan bu işlemi yapan görevlileri azlediniz!' dedi.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı üzerine yapılan boykot büyük ses getirdi.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı üzerine yapılan boykot büyük ses getirdi.

Pek çok ünlü isim boykota destek veren paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef programının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu oldu. 

Paylaşım sonrası ünlü şefin Acun Medya'dan kovulduğu iddiası öne sürüldü. Bunun üzerine ilk kez SuperHaber'e özel röportaj veren Somer Sivrioğlu kovulma iddialarını yalanladı.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi ile hastane arasında mekik dokuyor.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi ile hastane arasında mekik dokuyor.

Rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi istenilen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'a holter takıldı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösterilere katılan toplam 819 kişiye kamu davası açıladığını duyurdu. Savcılık ayrıca 278 kişinin ise tutuklu olarak yargılandığını belirtti.

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Ancak konu ile ilgili çok fazla spekülasyon oluştu. Bazı kaynaklar tarafından Pembe'nin diziden gidişinin doğru olmadığı iddia edildi. Üzücü haber Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla netleşti. Pembe'ye Kızılcık Şerbeti setinde veda edilirken duygusal anlar yaşandı. Görüntüler ilk kez paylaşıldı.

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a bir maç men cezası

Fenerbahçe maçının son bölümündeki kavganın öne çıkan isimlerinden Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, iki futbolcunun da cezasını açıkladı.

Sabah gazetesinin Youtube'da yayınladığı programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları altın bozmamaları konusunda uyardı.

Sabah gazetesinin Youtube'da yayınladığı programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları altın bozmamaları konusunda uyardı.

Yıl sonu tahminini açıklayan uzman İslam Memiş, altın bozdurmak için erken olduğunu, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek vermesinin ardından TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Ancak açıklama, bambaşka bir konuyla ilgili geldi!

Ünlü oyuncu günler sonra açtığı yeni hesap üzerinden X hesabını duyurdu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti.

Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti.

İmamoğlu'nun avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğu ortaya çıktı.

Manisa’da Ege K. isimli kişi kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’ye çarpmış ve Hasan Emre hayatını kaybetmişti.

Manisa’da Ege K. isimli kişi kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’ye çarpmış ve Hasan Emre hayatını kaybetmişti.

Kuryenin ölümüne neden olan Ege K. sadece 6 ay tutuklu kalarak 18 Mart’ta tahliye edildi. Acılı Emre ailesi oğullarını öldüren Ege K.’nın 6 ay tutuklu kalmasına tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor.

Eylemlere katılarak İmamoğlu’na destek olmak isteyen gençlerle birlikte yürüyüşler yapan Mahmut Tanal bu sefer ise Ankara’ya gitti. Kızılay’da bulunan Adalet Bakanlığı’nın önüne çadır kuran Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için yarına kadar nöbet tutacağını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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