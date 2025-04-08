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İslam Memiş 2025 Sonu Altın Tahminini Açıkladı: ''Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın''

İslam Memiş 2025 Sonu Altın Tahminini Açıkladı: ''Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 17:57

Sabah gazetesinin Youtube'da yayınladığı programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları altın bozmamaları konusunda uyardı. Yıl sonu tahminini açıklayan uzman İslam Memiş, altın bozdurmak için erken olduğunu, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesin merakla beklediği ''Altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt verdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesin merakla beklediği ''Altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt verdi.

Yıl sonu beklentilerine değinen İslam Memiş, gram altın için ilk hedefin 4500 lira olduğunu söyledi.

Gram altının 3800 liranın altına inme ihtimalinin bulunduğunu dile getiren İslam Memiş, şunları söyledi:

Gram altının 3800 liranın altına inme ihtimalinin bulunduğunu dile getiren İslam Memiş, şunları söyledi:

''Gram altın tarafında geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır. Gram altın şu an serbest piyasada 3 bin 800 lira seviyesinde. Geçtiğimiz hafta 3 bin 932 lira seviyesi görülmüştü. Trump'ın açıklaması sonrası ons altında yükseliş yaşandı. Gram altında bu yükselişlerden nasibini almış oldu. Kısa vadede 2 bin 750 devamında 2 bin 650 seviyesine geri çekilme bekliyorum. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş bekleniyor. 12 aylık sürece baktığımız zaman 6 bin lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Gram altın yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına bugüne kadar yüzde 30 getiri sağladı. Satış için çok erken. Hatta altın almaya devam edilmeli'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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