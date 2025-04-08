İslam Memiş 2025 Sonu Altın Tahminini Açıkladı: ''Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın''
İslam Memiş 2025 Sonu Altın Tahminini Açıkladı: ''Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın''
Sabah gazetesinin Youtube'da yayınladığı programa katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları altın bozmamaları konusunda uyardı. Yıl sonu tahminini açıklayan uzman İslam Memiş, altın bozdurmak için erken olduğunu, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar kazandırmaya devam edeceğini belirtti.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesin merakla beklediği ''Altın fiyatları ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt verdi.
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Gram altının 3800 liranın altına inme ihtimalinin bulunduğunu dile getiren İslam Memiş, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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