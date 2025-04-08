''Gram altın tarafında geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır. Gram altın şu an serbest piyasada 3 bin 800 lira seviyesinde. Geçtiğimiz hafta 3 bin 932 lira seviyesi görülmüştü. Trump'ın açıklaması sonrası ons altında yükseliş yaşandı. Gram altında bu yükselişlerden nasibini almış oldu. Kısa vadede 2 bin 750 devamında 2 bin 650 seviyesine geri çekilme bekliyorum. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş bekleniyor. 12 aylık sürece baktığımız zaman 6 bin lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Gram altın yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına bugüne kadar yüzde 30 getiri sağladı. Satış için çok erken. Hatta altın almaya devam edilmeli'' dedi.