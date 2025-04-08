Berkay Gezgin Dahil Tutuklu Öğrencilere Siyasi Yasak İstendi

Sözcü'den Saygı Öztürk, tutuklu öğrencilerle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Öztürk, 15 Mart'ta tutuklanan 139 öğrenci için iddianamenin hazırlandığını yazdı. Öztürk, yazısında öğrenciler hakkında siyasi yasak istendiğini kaydetti.

Siyasi yasak istenenler arasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mucidi ve geçtiğimiz gün CHP kongresinde PM üyesi olan Berkay Gezgin de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.