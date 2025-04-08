Berkay Gezgin Dahil Tutuklu Öğrencilere Siyasi Yasak İstendi
Berkay Gezgin Dahil Tutuklu Öğrencilere Siyasi Yasak İstendi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından başlayan gösterilerde 301 öğrenci tutuklanmıştı. İki günde 5 öğrencinin tahliyesi sevindirirken geride kalan tutuklu öğrenciler için kamuoyundan çağrılar devam ediyor.
Özellikle üniversitelerin vize döneminde öğrencilerin tutukluluğuna ses çıkaran vekiller konuyla ilgili çalışma yapıyor. Ancak Saygı Öztürk'ün kamuoyuyla paylaştığı bir haber herkesi şaşırttı. İddiaya göre savcılık öğrenciler için siyasi yasak istedi.
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Toplumun farklı gruplarından birçok insan Saraçhane ve İmamoğlu protestolarında buluştu.
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301 öğrenci tutuklandı.
Öğrencilere siyasi yasak isteniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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