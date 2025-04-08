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Berkay Gezgin Dahil Tutuklu Öğrencilere Siyasi Yasak İstendi

Berkay Gezgin Dahil Tutuklu Öğrencilere Siyasi Yasak İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 10:28

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından başlayan gösterilerde 301 öğrenci tutuklanmıştı. İki günde 5 öğrencinin tahliyesi sevindirirken geride kalan tutuklu öğrenciler için kamuoyundan çağrılar devam ediyor. 

Özellikle üniversitelerin vize döneminde öğrencilerin tutukluluğuna ses çıkaran vekiller konuyla ilgili çalışma yapıyor. Ancak Saygı Öztürk'ün kamuoyuyla paylaştığı bir haber herkesi şaşırttı. İddiaya göre savcılık öğrenciler için siyasi yasak istedi.

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Toplumun farklı gruplarından birçok insan Saraçhane ve İmamoğlu protestolarında buluştu.

Toplumun farklı gruplarından birçok insan Saraçhane ve İmamoğlu protestolarında buluştu.

Diploma iptali ve gözaltı ile başlayan süreç Ekrem İmamoğu'nun tutukluluğuyla tamamlandı. 19 Mart'tan beri devam eden protesto ve boykotlarda üniversite gençliğinin öncü trolü dikkat çekmişti. 

İstanbul Üniversitesi'nde polis barikatının aşılmasıyla başlayan süreç Ankara, Hacettepe, ODTÜ gibi üniversitelerle sürmüştü.

301 öğrenci tutuklandı.

301 öğrenci tutuklandı.

Protestolarda çeşitli illerde kimi eylem alanından alınan kimi şafak operasyonlarıyla alınan 301 öğrenci tutuklandı. Birkaç tahliye haberi gelse de öğrencilerin büyük bölümü okullarından uzakta sınavlarını kaçırarak hapishanede tutuluyor. Kamuoyunda öğrenciler için ekstra bir hassasiyet oluşsa da tutukluluklarıyla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

Öğrencilere siyasi yasak isteniyor.

Öğrencilere siyasi yasak isteniyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk, tutuklu öğrencilerle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Öztürk, 15 Mart'ta tutuklanan 139 öğrenci için iddianamenin hazırlandığını yazdı. Öztürk, yazısında öğrenciler hakkında siyasi yasak istendiğini kaydetti.

Siyasi yasak istenenler arasında 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mucidi ve geçtiğimiz gün CHP kongresinde PM üyesi olan Berkay Gezgin de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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