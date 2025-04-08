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Deep Turkish Web'in "İlker Canikligil'i Kurtarmak" İsimli Videosu Tartışma Yarattı

Deep Turkish Web'in "İlker Canikligil'i Kurtarmak" İsimli Videosu Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2025 - 15:07

Yönetmen İlker Canikligil sahibi olduğu FLU TV'de yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı. Tutuklanmanın ardından Canikligil'e pek çok isim destek olmuştu. Deep Turkish Web olarak bilinen Emre ve Erdil Kızgır kardeşler de FLU TV'ye destek ziyaretine gitmişti. Ancak kanalın önemli isimlerinden Mustafa Seven de bu ziyareti hoş karşılamadığını belirtti. Erdil Kardeşler ise Mustafa Seven ve İlker Canikligil'e sert bir videoyla karşılık verdi. Ancak bu yanıt tartışmalara neden oldu.

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İlker Canikligil'in tutuklanmasının ardından Deep Turkish Web kanalının sahipleri kanala destek ziyaretinde bulundu.

İlker Canikligil'in tutuklanmasının ardından Deep Turkish Web kanalının sahipleri kanala destek ziyaretinde bulundu.

Tabii kanala destek veren isimler FLU TV'de yayınlanan bir videoda anıldı.

Ancak FLU TV'den Mustafa Seven bu ziyareti hoş karşılamadı.

Deep Turkish Web'in cevaben gönderdiği video ise sert oldu.

Deep Turkish Web'in cevaben gönderdiği video ise sert oldu.

Videoda İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e ağır hakaretlerde bulunuldu.

Videoda İlker Canikligil ve Mustafa Seven'e ağır hakaretlerde bulunuldu.

İlker Canikligil hakkında 'karısını yönetemeyen' ifadelerinin yanında Mustafa Seven'e de cinsel istismar göndermeli sözler söylendi.

İlgili video tartışmalara neden oldu.

İlgili video tartışmalara neden oldu.
twitter.com
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Videoya hak verenler de var.

Videoya hak verenler de var.
twitter.com

Diğer görüşler şöyle;

Diğer görüşler şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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