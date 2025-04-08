Deep Turkish Web'in "İlker Canikligil'i Kurtarmak" İsimli Videosu Tartışma Yarattı

Yönetmen İlker Canikligil sahibi olduğu FLU TV'de yayınladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı. Tutuklanmanın ardından Canikligil'e pek çok isim destek olmuştu. Deep Turkish Web olarak bilinen Emre ve Erdil Kızgır kardeşler de FLU TV'ye destek ziyaretine gitmişti. Ancak kanalın önemli isimlerinden Mustafa Seven de bu ziyareti hoş karşılamadığını belirtti. Erdil Kardeşler ise Mustafa Seven ve İlker Canikligil'e sert bir videoyla karşılık verdi. Ancak bu yanıt tartışmalara neden oldu.