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Fenerbahçe İçin İtalya'dan Dusan Vlahovic Müjdesi Geldi

Fenerbahçe İçin İtalya'dan Dusan Vlahovic Müjdesi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 12:43 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 12:49

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı. Kaleci için Lyon'dan Lucas Perri'yi gündemine alan Fenerbahçe forvet için de Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i gözüne kestirdi. Juventus'ta geleceği belirsiz olan Vlahovic için ayrılık haberi gelmeye başladı. Tudor yönetimindeki Juventus'ta Vlahovic için ayrılık çanları çalıyor.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic müjdesi! Gemileri yaktı, geliyor: Kararını verdi - Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor - Sayfa 7

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Juventus'ta Vlahovic krizi giderek büyüyor.

Juventus'ta Vlahovic krizi giderek büyüyor.

Teknik direktör değişimi yaşayan Juventus'ta Igor Tudor'la takım yeni bir kimlik kazanmaya başladı. Kenan Yıldız'ın rolü Tudor'la büyürken Vlahovic de ayrılmak siteyen yıldızlar arasında yer alıyor.

Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.

Dusan Vlahovic'in sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Juventus Sırp yıldızın bedavaya takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ancak sözleşme yenileme gibi bir planları da yok. Bu nedenle Sırp oyuncunun ayrılık talebine kulüp tarafından yeşil ışık yakıldı.

Fenerbahçe, En-Nesyri yerine forvet arıyor.

Fenerbahçe, En-Nesyri yerine forvet arıyor.

Fenerbahçe'nin daha önce durumunu sorduğu Dusan Vlahovic için bu yaz aktif şekilde transfer pazarında yer alacağı düşünülüyor. 

En-Nesyri'yi satmayı düşünen Fenerbahçe Vlahovic'i kadroya katmak için çalışmalar başlatacak. 

Kadrosunda Filip Kostic ve Dusan Tadic'i bulunduran Fenerbahçe, bir Sırp yıldızı daha yaz aylarında transfer edebilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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