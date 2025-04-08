Fenerbahçe İçin İtalya'dan Dusan Vlahovic Müjdesi Geldi
Fenerbahçe İçin İtalya'dan Dusan Vlahovic Müjdesi Geldi
Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı. Kaleci için Lyon'dan Lucas Perri'yi gündemine alan Fenerbahçe forvet için de Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i gözüne kestirdi. Juventus'ta geleceği belirsiz olan Vlahovic için ayrılık haberi gelmeye başladı. Tudor yönetimindeki Juventus'ta Vlahovic için ayrılık çanları çalıyor.
Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic müjdesi! Gemileri yaktı, geliyor: Kararını verdi - Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor - Sayfa 7
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Juventus'ta Vlahovic krizi giderek büyüyor.
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Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.
Fenerbahçe, En-Nesyri yerine forvet arıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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