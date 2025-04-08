Fenerbahçe İçin İtalya'dan Dusan Vlahovic Müjdesi Geldi

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına şimdiden başladı. Kaleci için Lyon'dan Lucas Perri'yi gündemine alan Fenerbahçe forvet için de Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i gözüne kestirdi. Juventus'ta geleceği belirsiz olan Vlahovic için ayrılık haberi gelmeye başladı. Tudor yönetimindeki Juventus'ta Vlahovic için ayrılık çanları çalıyor.

Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic müjdesi! Gemileri yaktı, geliyor: Kararını verdi - Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor - Sayfa 7