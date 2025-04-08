Okan Buruk Eleştirilere Kızdı: "Neredeyse Adama Helal Olsun Diyecekler"
Okan Buruk Eleştirilere Kızdı: "Neredeyse Adama Helal Olsun Diyecekler"
Sezonun son Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı ve iki takım bu sezon artık karşı karşıya gelmeyecek. Ancak geçtiğimiz hafta içinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının etkileri sürüyor. Mourinho'nun burnunu sıktığı Okan Buruk, 'burnum kırık, o yüzden canım çok yandı' demişti.
Okan Buruk dün gece de TV100'e açıklamalarda bulundu ve kamuoyunun kendini eleştirmesine kızdı.
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Mourinho'nun müdahalesi ile yerde kalan Okan Buruk, TV100'e konuştu.
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Eleştirilere kızan Buruk, "Neredeyse adama helal olsun diyecekler" dedi.
Mourinho'nun "Hollywood" göndermesine yanıt vermedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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