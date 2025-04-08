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Okan Buruk Eleştirilere Kızdı: "Neredeyse Adama Helal Olsun Diyecekler"

Okan Buruk Eleştirilere Kızdı: "Neredeyse Adama Helal Olsun Diyecekler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 11:20

Sezonun son Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı ve iki takım bu sezon artık karşı karşıya gelmeyecek. Ancak geçtiğimiz hafta içinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının etkileri sürüyor. Mourinho'nun burnunu sıktığı Okan Buruk, 'burnum kırık, o yüzden canım çok yandı' demişti. 

Okan Buruk dün gece de TV100'e açıklamalarda bulundu ve kamuoyunun kendini eleştirmesine kızdı.

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Mourinho'nun müdahalesi ile yerde kalan Okan Buruk, TV100'e konuştu.

Mourinho'nun müdahalesi ile yerde kalan Okan Buruk, TV100'e konuştu.

Okan Buruk, pozisyonda sarı kart görmesi sebebiyle hakemi eleştirdi. Buruk, 'Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. 'Hakem sana sarı kart göstermiş' dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece' dedi.

Eleştirilere kızan Buruk, "Neredeyse adama helal olsun diyecekler" dedi.

Eleştirilere kızan Buruk, "Neredeyse adama helal olsun diyecekler" dedi.

Okan Buruk, 'Bu darbeyi ben yedim. Bazıları benim yere düşüşümü görüp neredeyse 'Helal olsun' diyecekler! Aslında uzatmak istemediğim için sesimi çıkarmıyorum.

O pozisyonda hiç kimse böyle fiziksel müdahale bekleyemezdi. Zaten kim bekler ki? Düşerken nasıl tepki vereceğimi hesaplayacak halim yoktu! Rakibim tırnaklarıyla yüzümü çizdi. Çok sert bir hareket yaptı, canım gerçekten yandı! Eğer farklı bir tavır sergileseydim, belki de bana 10 maç ceza verirlerdi.' açıklamasında bulundu.

Mourinho'nun "Hollywood" göndermesine yanıt vermedi.

Mourinho'nun "Hollywood" göndermesine yanıt vermedi.

Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra Okan Buruk'un düşüşüyle ilgili 'Hollwyood'dakiler de görmüştür' demişti. Buruk'a bu sorulduğunda Buruk, 'Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum' yanıtını verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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