Okan Buruk Eleştirilere Kızdı: "Neredeyse Adama Helal Olsun Diyecekler"

Sezonun son Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı ve iki takım bu sezon artık karşı karşıya gelmeyecek. Ancak geçtiğimiz hafta içinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının etkileri sürüyor. Mourinho'nun burnunu sıktığı Okan Buruk, 'burnum kırık, o yüzden canım çok yandı' demişti.

Okan Buruk dün gece de TV100'e açıklamalarda bulundu ve kamuoyunun kendini eleştirmesine kızdı.