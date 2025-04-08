Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Tartışılacak Fenerbahçe Sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Tartışılacak Fenerbahçe Sözleri
Son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızışıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe son bölüme neredeyse puan puana giriyor. 3 puanlık fark Fenerbahçe'nin iştahını kabartırken Galatasaray'a ikili averaj sebebiyle bir maç daha rahatlık sağlıyor.
Böyle bir fikstürde Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları yine gündem oldu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları tepki çeken Yıldırım'ın bu sözleri de konuşulacak.
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Yüksel Yıldırım açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor.
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"Tüm Fenerbahçelileri Samsunsporlu yapacağım demiştim"
"Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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