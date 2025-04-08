Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Tartışılacak Fenerbahçe Sözleri

Son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızışıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe son bölüme neredeyse puan puana giriyor. 3 puanlık fark Fenerbahçe'nin iştahını kabartırken Galatasaray'a ikili averaj sebebiyle bir maç daha rahatlık sağlıyor.

Böyle bir fikstürde Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları yine gündem oldu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları tepki çeken Yıldırım'ın bu sözleri de konuşulacak.