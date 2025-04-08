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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Tartışılacak Fenerbahçe Sözleri

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Tartışılacak Fenerbahçe Sözleri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 09:27 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 09:37

Son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızışıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe son bölüme neredeyse puan puana giriyor. 3 puanlık fark Fenerbahçe'nin iştahını kabartırken Galatasaray'a ikili averaj sebebiyle bir maç daha rahatlık sağlıyor. 

Böyle bir fikstürde Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları yine gündem oldu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları tepki çeken Yıldırım'ın bu sözleri de konuşulacak.

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Yüksel Yıldırım açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

Yüksel Yıldırım açıklamalarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamalarla Beşiktaş ve Fenerbahçe camialarının tepkisini çekmişti. Daha önce Galatasaraylı olduğunu ancak şu an Samsunspor'un başarısı harici bir şey düşünmediğini söyleyen Yıldırım bu kez Galatasaray maçı öncesi konuştu.

"Tüm Fenerbahçelileri Samsunsporlu yapacağım demiştim"

"Tüm Fenerbahçelileri Samsunsporlu yapacağım demiştim"

Gündüz saatlerinde puan durumunu paylaşarak Fenerbahçe'nin Samsunspor'un kazanmasını beklediğini ima ederek 'Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne dahi olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim'paylaşımı yapmıştı. 

Yıldırım akşam saatlerinde de Beyaz Futbol'a katılarak açıklamalarda bulundu.

"Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım"

"Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım"

Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'da yaptığı açıklamada 'Türk futbolu bir yere varacaksa Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış durumda. Görüyorum, haklılar da. 11 sene büyük zaman.' açıklamasıyla yine konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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