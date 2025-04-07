Sergen Yalçın "Kendime Yer Yaptığım Yok" Diyerek Ole'yi Eleştirdi
Sergen Yalçın "Kendime Yer Yaptığım Yok" Diyerek Ole'yi Eleştirdi
Ekol TV ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Süper Lig'i değerlendiren Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlı kulübün çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'in tercihlerini doğru bulmadığını dile getirdi. Yalçın, Norveçli teknik adamın Beşiktaş kariyerinin kısa sürebileceğine dikkat çekti.
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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yorumu 👇
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"Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim."
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