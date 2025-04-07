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Sergen Yalçın "Kendime Yer Yaptığım Yok" Diyerek Ole'yi Eleştirdi

Sergen Yalçın "Kendime Yer Yaptığım Yok" Diyerek Ole'yi Eleştirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
07.04.2025 - 23:41

Ekol TV ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Süper Lig'i değerlendiren Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlı kulübün çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'in tercihlerini doğru bulmadığını dile getirdi. Yalçın, Norveçli teknik adamın Beşiktaş kariyerinin kısa sürebileceğine dikkat çekti.

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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yorumu 👇

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yorumu 👇

'Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor.  Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum' 

"Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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