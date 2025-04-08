Sergen Yalçın, Beşiktaşlı Immobile'ye 1 Puan Verme Sebebini Açıkladı
Sergen Yalçın, Beşiktaşlı Immobile'ye 1 Puan Verme Sebebini Açıkladı
Beşiktaş istikrarsız sonuçlar almayı sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hatta Lyon ve Bilbao'yu yenen siyah beyazlılar çok daha zayıf takımlar karşısında varlık gösteremedi. Dün oynanan Kasımpaşa maçı da böyle bir maçtı.
Beşiktaş, Galatasaray zaferinin ardından 3.'lük yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıktı ancak Kasımpaşa'yla berabere kaldı .
Maçın ardından en ağır eleştirilerden biri de Sergen Yalçın'a aitti.
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İstikrarsız sonuçlar devam ediyor.
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Sergen Yalçın "Kendime yer yaptığım yok" diyerek eleştirdi Beşiktaş ve Solskjaer'i...
Hedefindeki diğer isim Immobile ve Chamberlain'di.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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