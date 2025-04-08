Sergen Yalçın, Beşiktaşlı Immobile'ye 1 Puan Verme Sebebini Açıkladı

Beşiktaş istikrarsız sonuçlar almayı sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hatta Lyon ve Bilbao'yu yenen siyah beyazlılar çok daha zayıf takımlar karşısında varlık gösteremedi. Dün oynanan Kasımpaşa maçı da böyle bir maçtı.

Beşiktaş, Galatasaray zaferinin ardından 3.'lük yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıktı ancak Kasımpaşa'yla berabere kaldı .

Maçın ardından en ağır eleştirilerden biri de Sergen Yalçın'a aitti.