onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Sergen Yalçın, Beşiktaşlı Immobile'ye 1 Puan Verme Sebebini Açıkladı

Sergen Yalçın, Beşiktaşlı Immobile'ye 1 Puan Verme Sebebini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 09:55

Beşiktaş istikrarsız sonuçlar almayı sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hatta Lyon ve Bilbao'yu yenen siyah beyazlılar çok daha zayıf takımlar karşısında varlık gösteremedi. Dün oynanan Kasımpaşa maçı da böyle bir maçtı. 

Beşiktaş, Galatasaray zaferinin ardından 3.'lük yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıktı ancak Kasımpaşa'yla berabere kaldı .

Maçın ardından en ağır eleştirilerden biri de Sergen Yalçın'a aitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstikrarsız sonuçlar devam ediyor.

İstikrarsız sonuçlar devam ediyor.

Futbolcuların maç seçmekle suçlandığı Beşiktaş'ta Galatasaray zaferi tekrar kendisini kaosa bıraktı. Geçen hafta oynanan maçta Galatasaray'ı mağlup eden siyah beyazlılar Kasımpaşa'yı yenemedi. Maçın ardından eleştirilerin de ardı arkası kesilmedi.

Sergen Yalçın "Kendime yer yaptığım yok" diyerek eleştirdi Beşiktaş ve Solskjaer'i...

Sergen Yalçın "Kendime yer yaptığım yok" diyerek eleştirdi Beşiktaş ve Solskjaer'i...

Sergen Yalçın, Norveçli teknik direktörle ilgili 'Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor.  Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum' dedi.

Hedefindeki diğer isim Immobile ve Chamberlain'di.

Hedefindeki diğer isim Immobile ve Chamberlain'di.

Sergen Yalçın, 'Chamberlain'in oynadığını ikinci yarıda öğrendim ben' derken, Mustafa Erhan Hekimoğlu ısrarını sürdürdü. Yalçın, Immobile'ye de 10 üzerinden bir puan verdiğini ve sebebini açıkladı.

Sergen Yalçın, 'Mustafa Hekimoğlu'nu oynat. Daha çok oynat. Immobile'ye bugün 10 üzerinden 1 puan veriyorum. O da sahada olduğu için.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın