onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Arsenal, Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Bonservisle Çalıyor

Arsenal, Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Bonservisle Çalıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:28

Arda Güler, Real Madrid'e gittiği günden beri aldığı süreyle tartışılıyor. Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen Arda'ya başta İspanya olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya'dan teklifler zaman zaman gündeme geliyor. Zaman zaman Odegaard gibi kiralanma projeleriyle de adı anılan Arda'ya en ciddi teklif kısa süre içinde Arsenal'den gelebilir. 

Bu teklif Fenerbahçe'ye de servet kazandıracak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittiği günden beri Arda artık tüm Avrupa'nın gündeminde.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittiği günden beri Arda artık tüm Avrupa'nın gündeminde.

İspanyol basını Arda Güler'in istediği süreyi alamadığı için zaman zaman ayrılmak istediğini yazıyor. Ancak Arda sık sık Real Madrid'de bir planın parçası olduğunu söyleyerek kalmak istediğini söylüyor.

Kaderi Ancelotti'nin kaderine bağlı...

Kaderi Ancelotti'nin kaderine bağlı...

Real Madrid'de en çok tartışılan isim Carlo Ancelotti... Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Devam etmesi halinde Arda Güler'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Arsenal her şartta Arda için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Arsenal kesenin ağzını açtı.

Arsenal kesenin ağzını açtı.

Arsenal, Arda Güler için 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Eğer böyle bir rakam Real Madrid'in kasasına girerse Fenerbahçe de büyük bir gelirin sahibi olacak. 

Sözleşme şartına göre Fenerbahçe %20 pay alabilecek. 30 milyon Euro ödenmesi halinde Fenerbahçe 6 milyon Euro kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın