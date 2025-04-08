Arsenal, Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Bonservisle Çalıyor

Arsenal, Arda Güler için 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Eğer böyle bir rakam Real Madrid'in kasasına girerse Fenerbahçe de büyük bir gelirin sahibi olacak.

Sözleşme şartına göre Fenerbahçe %20 pay alabilecek. 30 milyon Euro ödenmesi halinde Fenerbahçe 6 milyon Euro kazanacak.