Arsenal, Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Bonservisle Çalıyor
Arsenal, Arda Güler İçin Real Madrid'in Kapısını Bonservisle Çalıyor
Arda Güler, Real Madrid'e gittiği günden beri aldığı süreyle tartışılıyor. Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen Arda'ya başta İspanya olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya'dan teklifler zaman zaman gündeme geliyor. Zaman zaman Odegaard gibi kiralanma projeleriyle de adı anılan Arda'ya en ciddi teklif kısa süre içinde Arsenal'den gelebilir.
Bu teklif Fenerbahçe'ye de servet kazandıracak.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittiği günden beri Arda artık tüm Avrupa'nın gündeminde.
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Kaderi Ancelotti'nin kaderine bağlı...
Arsenal kesenin ağzını açtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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