onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
14 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

14 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lükse olan tutkusu ile de bilinen Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, sahip olduğu mal varlığıyla gündeme oturdu.

Lükse olan tutkusu ile de bilinen Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, sahip olduğu mal varlığıyla gündeme oturdu.

Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı televizyon programında boy gösteren Ersoy’un gayrimenkul zenginliği duyanları adeta hayrete düşürdü. Okuduktan sonra Prens dizisinin efsane repliği ‘aklımı deliricem’ demeye hazır mısınız?

Sabacı ailesinde ‘Uzay’ krizi için tam ‘aşıldı’ diyecektik ki öyle olmadı!

Sabacı ailesinde ‘Uzay’ krizi için tam ‘aşıldı’ diyecektik ki öyle olmadı!

Sabah yazarı Bülent Cankurt, önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında Uzay isimli bir oğlunun olduğunun ortaya çıkması üzerine, eşi Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediğini yazdı. Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiğini ve bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna ettiğini yazan Cankurt, bugünkü köşesinde Nazlı Sabancı'nın geri adım attığını öğrendiğini söyledi.

Bülent Cankurt'un yazısı sonrasında Hacı Sabancı da sosyal medya hesabından Nazlı Sabancı ile bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü rapçi Ezhel, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezinde.

Ünlü rapçi Ezhel, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezinde.

Hakaret davalarını kazandığını duyuran sanatçı, tazminatı bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak bağış yaptığı vakıf Ezhel'in yardığımı geri çevirdi.

Gazeteci Fuat Uğur ise, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Gazeteci Fuat Uğur ise, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söylemişti. 

Üsküdar Belediyesi'nden açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu süreciyle alakalı olarak boykot edilmesi gereken markaları açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu süreciyle alakalı olarak boykot edilmesi gereken markaları açıklamıştı.

Listede EspressoLab ve CarrefourSA da yer alıyordu. Sosyetenin popüler ismi Derin Mermerci ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki markayı boykot etmeyeceğini, ancak müteşekkir olabileceğini dile getirmesiyle gündem oldu. Derin Mermerci sokak hayvanlarına olan yardımlarıyla ön plana çıkan isimlerden. Markaları boykot etmemesinin sebebi de iki şubede sokak hayvanlarına karşı pozitif bir tutum görmüş olmasıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin aracında polise yasaklı madde ile yakalandığını iddia etti.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin aracında polise yasaklı madde ile yakalandığını iddia etti.

Ünal, hakemin Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından konunun kapatıldığını ifade etti.

Sabancı ailesindeki son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü!

Sabancı ailesindeki son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü!

Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt’un gündeme taşıdığı iddialar çok konuşulurken, bu kez de Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberiyle yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. 

Hacı Sabancı, hakkında verilen babalık kararına resmen itiraz etti. Dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan Sabancı’nın itiraz dilekçesi de basına yansıdı.

Fatih Altaylı, MASAK raporunda yer alan ‘İsmail Saymaz’ın hesabın hesabına 8 milyon TL geçti’ notu hakkında açıklama yaptı.

Fatih Altaylı, MASAK raporunda yer alan ‘İsmail Saymaz’ın hesabın hesabına 8 milyon TL geçti’ notu hakkında açıklama yaptı.

Youtube yayınında MASAK raporları hakkında konuşan Fatih Altaylıİsmail Saymaz’ın hesabına 8 milyon TL’lik bir ödeme geçtiği iddiası hakkında “MASAK raporunda geçen 8 milyon lira, İsmail Saymaz’ın Sözcü TV’den Halk TV’ye geçerken aldığı transfer parası.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

96. bölümde zehirlenerek hayatını kaybeden Pembe'nin yoğun bakımdaki sahnesinde dizi müziği çalınması büyük bir kesimin dikkatinden kaçmadı. 

Öte yandan dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddiaları konuşulan Feyza Civelek'in canlandırdığı 'Nilay'ın ölmediği ancak hayli uzun gösterildiği hastanelerinde duygusal şarkılar çalınmıştı. İki karakterin hastane bölümlerindeki şarkı seçimi farklılığı da yine eleştirilerin hedefi oldu.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.

Banka, tahminini 400 dolara yükseltti. Böylece Goldman Sachs ons başında 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltmiş oldu. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise “Altına hücum” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, Türkiye’de gram altının üç buçuk ayda yüzde 34 değer kazandığını belirterek, altına hücumun nedenlerini yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarından şikayetçi.

Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarından şikayetçi.

Bunun için de kendisine ve partisine ekranlarında yer vermeyen medya patronlarının sahibi olduğu diğer işletmeleri boykota davet etti. Abdülhamit Gül de diğer hükümet üyeleri gibi boykot listesindeki ünlü kitapçı zincirinden elinde bir kitapla poz paylaştı. 

Ancak poz verdiği kitap Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni isimi eseriydi. Pek çok kişi gibi tarihçi Emrah Safa Gürkan da AKP politikaları ile taban tabana zıt bir yazarın kitabıyla verdiği poza şaşırdı. Ardından hararetli bir tartışma başladı.

Klipleri ile uyuşturucu kullanımına özendirmekten tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uygulayıp o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Klipleri ile uyuşturucu kullanımına özendirmekten tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uygulayıp o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Proje okullar kapsamında birçok lise öğretmeni kadrosuz bırakıldı.

Proje okullar kapsamında birçok lise öğretmeni kadrosuz bırakıldı.

Söz konusu durumun yaşandığı liselerdeki öğrenciler günlerdir tepkilerini eylemlerle gösteriyor. Şimdiyse İstanbul’da yer alan Vefa Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenleri için oturma eylemi yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Öğretmenine sahip çık” sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada gündeme geldi.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Balık Ayhan'ın kızı Şans Küçükboyacı yaptığı açıklamada 'İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum' dedi.

Adana denince akla birbirinden tuhaf olaylar gelmesini bilmeyen yoktur.

Adana denince akla birbirinden tuhaf olaylar gelmesini bilmeyen yoktur.

Yine bir haber 'Bu olay sadece Adana'da yaşanır' dedirtti. Vatandaşın aktardığına göre Adanalı bir çiftçi arazisine kilitli bir kapı yaptırdı. Ancak işin ilginç tarafı arazinin tamamen açık ve kapı çevredekiler tarafından Nasreddin Hoca'nın evi olarak adlandırılıyor. Gizemi çözülmeyen kapı sosyal medyaya da düştü ve kapının kendisi kadar olmasa da ilginç yanıtlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular "Doğal Olan Normal Doğum" pankartıyla maça çıktı.

Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular "Doğal Olan Normal Doğum" pankartıyla maça çıktı.

Sosyal medyada özellikle kadınlar tarafından, kadın bedenine karşı yapılan bu hareket sert bir şekilde tepki gördü. Kadınların 'Siz doğurursanız normal doğurursunuz' dediği erkek futbolculara, erkek taraftarlar da tepki gösterdi. Tepkinin temelinde ise çoğunlukla erkeklerin izlediği ve erkek futbol müsabakası olması sebebiyle pankartın ne hakla taşındığı vardı.

Bugün Sağlık Bakanı Memişoğlu eleştirilere cevap verdi.

“Şimdiye kadar inşa edilen en muhteşem yat” olarak tanımlanan Bill Gates’in ultra lüks yatı satılığa çıkarıldı.

“Şimdiye kadar inşa edilen en muhteşem yat” olarak tanımlanan Bill Gates’in ultra lüks yatı satılığa çıkarıldı.

Bill Gates, ağızları açık bırakacak kadar lüks olan bir bu yatıyla Bodrum sularında tatil yapmıştı.

Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada gündem olan ekran görüntülerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı.

Pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi.

Pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi.

Meyve-sebze almak için pazara gelen bir teyzenin muz almak istediğini, çilek almak istediğini ancak alamadığını dile getirmesi yürek burktu. “Biz yaşayacağımızı yaşadık, torunlarımız, çocuklarımız ne olacak?” endişesini de dile getirdi. Ek olarak ise konuşmaları sebebiyle tutuklananlara da değinerek, “Konuşmaya korkmayacağım artık” sözlerine de yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve MEDYA A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve MEDYA A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008 krizini öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist ve milyarder Ray Dalio, Donald Trump’ın gümrük vergisi kararlarının ardından dünyanın beklediği yeni senaryoyu açıkladı.

2008 krizini öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist ve milyarder Ray Dalio, Donald Trump’ın gümrük vergisi kararlarının ardından dünyanın beklediği yeni senaryoyu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu.

Özellikle oyuncular, influencerlar, sanatçılar gibi toplumun geniş kitlelerine hitap eden kişilerin bir kısmı sessiz kaldığı için eleştirildi, bir kısmı da tepkisini direkt veremediği için tepki topladı. Ünlü fitness eğitmeni ve içerik üreticisi Barış Okan Belovacıklı ise son süreçle ilgili 'apolitik' bir çıkış yaptı. Tabii bu çıkış kendisini geçtiğimiz gün sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri yaptı.

Afgan göçmeni işçi Vezir Mohammad Nourtani, ailesiyle birlikte Van’dan Zonguldak’a göç ettikten sonra geçici işlerde çalıştı ve bir süre sonra kaçak bir maden ocağında çalışmaya başladı.

Afgan göçmeni işçi Vezir Mohammad Nourtani, ailesiyle birlikte Van’dan Zonguldak’a göç ettikten sonra geçici işlerde çalıştı ve bir süre sonra kaçak bir maden ocağında çalışmaya başladı.

Üç çocuk babası olan Nourtani’nin cansız bedeni, 10 Kasım 2023 tarihinde ormanlık bir alanda bulundu. Yapılan incelemelerde, bedeninin benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklanırken, şüpheliler arasında kaçak maden ocağının sahipleri de yer aldı. Savcılık, Nourtani’nin vücudundaki kırıklar ve kan izlerinin 'vagon çarpması'ndan kaynaklandığını savunarak olayın bir iş kazası olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde davada karar açıklandı ve avukat Kerim Bahadır Şeker, verilen kararın emsal olmaması için düşük bir ceza verildiğini, suçluların 3 ay sonra tahliye olabileceğini söyledi. Şeker, daha önce Agos'a verdiği röportajda bir de 'böbrek pazarlığı' hakkında konuşmuştu.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bir türlü arasının düzelmediği, kendini gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı’nın başı belaya girdi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bir türlü arasının düzelmediği, kendini gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı’nın başı belaya girdi.

Konser verdiği mekandan ayrıldıktan sonra kaldığı otele giderken taksici ile kavga eden Hüseyin Tatlı, taksi şoförünün şikayeti sonrasında tutuklandı.

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, puanını 66’ya çıkararak, 70 puanla zirvede yer alan Barcelona’yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.

Tartışmalı şekilde az süre almasıyla gündeme gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maça ilk 11’de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Arda'nın 63 dakikası ağır eleştiriler aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sapanca’da geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyen Mesut Kozan, yaşadıkları olayı Show Haber’den Zeynep Şahin’e anlattı.

Sapanca’da geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyen Mesut Kozan, yaşadıkları olayı Show Haber’den Zeynep Şahin’e anlattı.

Kozan, odalarında yer alan ampuldeki kırmızı ışığı fark etmesiyle bir terslik olduğunu anladı. Ampulü incelediğinde ise kamera olduğunu fark etti. İşin kan donduran kısmı ise kameranın 360 derece kayıt alabiliyor oluşu ve özellikle de yatak odasıyla jakuziyi görecek şekilde konumlandırılmasıydı. Mağduriyet yaşayan Kozan, işletme sahibine durumu bildirdiğinde, “Bir önceki misafirler yapmış olabilir” şeklinde bir yanıt aldı. Kozan, işletmeden şikayetçi oldu.

Proje okullarında görevli bazı öğretmenlerin siyasi sebeplerle görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kadrolarının iptal edilmesi sonrasında okullarda protesto gösterileri yapıyordu.

Proje okullarında görevli bazı öğretmenlerin siyasi sebeplerle görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kadrolarının iptal edilmesi sonrasında okullarda protesto gösterileri yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise görevden alınan öğretmenlerle ilgili, “32 bin öğretmenin yüzde 80’i görevine devam etti. Sadece 6 bin öğretmenin görev süresi uzatılmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda resmi tatil olacağına dair yeşil ışık yakmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda resmi tatil olacağına dair yeşil ışık yakmıştı.

21 Mart’ın Nevruz Günü resmi tatil olması için hazırlıklara başlayacağını söyleyen Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından yeni bir adım atıldı. 

21 Mart’ın Nevruz Günü Tatili olması için TBMM’de kanun teklifi verildi.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolar servetiyle 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolar servetiyle 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu

Zuckerberg, kurduğu Meta şirketinin bünyesine 2012'de Instagram'ı 2014'te ise WhatsApp'ı dahil etmişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) o dönem satın almayı onaylamıştı fakat şimdilerde Zuckerberg hakkında piyasadaki rekabeti ortadan kaldırdığı iddiası bulunuyor. 

Meta'ya karşı açılan davaların duruşmaları ise bugün Washington'da başladı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran yaklaşık 20 gün boyunca kayıp olarak aranmış ancak ufak çocuğun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran yaklaşık 20 gün boyunca kayıp olarak aranmış ancak ufak çocuğun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Bir kayıp haberi de Adana’dan geldi. 7 yaşındaki kayıp çocuk Cumali Timi’yi arama çalışmaları sürüyor. Son olarak ufak çocuğun terliğinin teki bulunurken, acılı anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum' diyerek gözyaşı döktü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Forbes Dergisi, dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşmaya devam ediyor.

Forbes Dergisi, dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı yeni kararların ardından tüm dünyada dengeler değişti. Borsalar resmen bir darbe alırken yatırımlara bağlı olan milyarderler de bu darbeden etkilendi. Forbes, 14 Nisan tarihinde Türk milyarderler listesinde güncellemeye gitti. Listenin birinci ismi değişmezken bazı dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin takındığı tavrı eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin takındığı tavrı eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu için de “Dava bir an önce karara bağlanmalıdır” diyen Devlet BahçeliÖzgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasının da işe yaramayacağını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın