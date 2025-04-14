14 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Lükse olan tutkusu ile de bilinen Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, sahip olduğu mal varlığıyla gündeme oturdu.
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Sabacı ailesinde ‘Uzay’ krizi için tam ‘aşıldı’ diyecektik ki öyle olmadı!
Ünlü rapçi Ezhel, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin merkezinde.
Gazeteci Fuat Uğur ise, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu süreciyle alakalı olarak boykot edilmesi gereken markaları açıklamıştı.
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Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin aracında polise yasaklı madde ile yakalandığını iddia etti.
Sabancı ailesindeki son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü!
Fatih Altaylı, MASAK raporunda yer alan ‘İsmail Saymaz’ın hesabın hesabına 8 milyon TL geçti’ notu hakkında açıklama yaptı.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu ons altın tahminini güncelledi.
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Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarından şikayetçi.
Klipleri ile uyuşturucu kullanımına özendirmekten tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uygulayıp o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Proje okullar kapsamında birçok lise öğretmeni kadrosuz bırakıldı.
Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Adana denince akla birbirinden tuhaf olaylar gelmesini bilmeyen yoktur.
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Bu hafta sonu oynanan pek çok Süper Lig maçında futbolcular "Doğal Olan Normal Doğum" pankartıyla maça çıktı.
“Şimdiye kadar inşa edilen en muhteşem yat” olarak tanımlanan Bill Gates’in ultra lüks yatı satılığa çıkarıldı.
Buz Pateni Milli Sporcusu Ali Efe Güneş'in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.
Pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve MEDYA A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.
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2008 krizini öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist ve milyarder Ray Dalio, Donald Trump’ın gümrük vergisi kararlarının ardından dünyanın beklediği yeni senaryoyu açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu.
Afgan göçmeni işçi Vezir Mohammad Nourtani, ailesiyle birlikte Van’dan Zonguldak’a göç ettikten sonra geçici işlerde çalıştı ve bir süre sonra kaçak bir maden ocağında çalışmaya başladı.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in bir türlü arasının düzelmediği, kendini gibi şarkıcı olan kardeşi Hüseyin Tatlı’nın başı belaya girdi.
Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Sapanca’da geceliği 12 bin TL olan bir bungalovda ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyen Mesut Kozan, yaşadıkları olayı Show Haber’den Zeynep Şahin’e anlattı.
Proje okullarında görevli bazı öğretmenlerin siyasi sebeplerle görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyordu. Lise öğrencileri, öğretmenlerinin kadrolarının iptal edilmesi sonrasında okullarda protesto gösterileri yapıyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda resmi tatil olacağına dair yeşil ışık yakmıştı.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolar servetiyle 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı oldu
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran yaklaşık 20 gün boyunca kayıp olarak aranmış ancak ufak çocuğun korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Forbes Dergisi, dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşmaya devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin takındığı tavrı eleştirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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