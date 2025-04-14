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Roman Müziğinin Efsanelerinden Balık Ayhan Yoğun Bakıma Kaldırıldı: İki Gündür Uyutuluyor!

Roman Müziğinin Efsanelerinden Balık Ayhan Yoğun Bakıma Kaldırıldı: İki Gündür Uyutuluyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:58

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Balık Ayhan'ın kızı Şans Küçükboyacı yaptığı açıklamada 'İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum' dedi.

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Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Ayhan Küçükboyacı'nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ayhan Küçükboyacı'nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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