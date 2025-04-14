Roman Müziğinin Efsanelerinden Balık Ayhan Yoğun Bakıma Kaldırıldı: İki Gündür Uyutuluyor!
Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Balık Ayhan'ın kızı Şans Küçükboyacı yaptığı açıklamada 'İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum' dedi.
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Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
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Ayhan Küçükboyacı'nın gözü yaşlı kızı Şans Küçükboyacı hastane önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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