Türkiye'nin En Zenginleri Listesindeki Değişim Dikkat Çekti: Sadece Birinci Aynı!

Murat Ülker, 14 Mart tarihinde yayınlanan listede 5.5 milyar dolarlık servetiyle birinci sıraya yerleşmişti. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi olan isim, Türkiye'nin en zengini, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinin ise 647. ismi oldu. Murat Ülker, bu listede geçtiğimiz ay 621. sırada yer alıyordu.

Listede yaşanan en büyük değişim ise Koç ailesinde oldu. Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinin üyeleri ilk 5'te yer alamadı. Ayrıca Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan İpek Kıraç da listedeki sıralamasını düşürdü.

Geçtiğimiz ay listenin 6. sırasında yer alan Erman Ilıcak, bu ay listenin 3.sırasına yükseldi. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden 100 kişi arasında 5. sırada yer almıştı.