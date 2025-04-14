Türkiye'nin En Zenginleri Listesindeki Değişim Dikkat Çekti: Sadece Birinci Aynı!
Forbes Dergisi, dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı yeni kararların ardından tüm dünyada dengeler değişti. Borsalar resmen bir darbe alırken yatırımlara bağlı olan milyarderler de bu darbeden etkilendi. Forbes, 14 Nisan tarihinde Türk milyarderler listesinde güncellemeye gitti. Listenin birinci ismi değişmezken bazı dikkat çekici değişiklikler yaşandı.
Kaynak: Forbes
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Borsaların aldığı darbenin ardından 'en zenginler' listeleri değişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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