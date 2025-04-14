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Türkiye'nin En Zenginleri Listesindeki Değişim Dikkat Çekti: Sadece Birinci Aynı!

Türkiye'nin En Zenginleri Listesindeki Değişim Dikkat Çekti: Sadece Birinci Aynı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 18:24

Forbes Dergisi, dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı yeni kararların ardından tüm dünyada dengeler değişti. Borsalar resmen bir darbe alırken yatırımlara bağlı olan milyarderler de bu darbeden etkilendi. Forbes, 14 Nisan tarihinde Türk milyarderler listesinde güncellemeye gitti. Listenin birinci ismi değişmezken bazı dikkat çekici değişiklikler yaşandı. 

Kaynak: Forbes

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Borsaların aldığı darbenin ardından 'en zenginler' listeleri değişti.

Borsaların aldığı darbenin ardından 'en zenginler' listeleri değişti.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığına göre, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, borsalar üzerinde bir etki yarattı. Türk milyarderler de hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlar bazında bu gümrük tarifelerinden etkilendi. Forbes'un 14 Nisan tarihinde yayınladığı 'Milyarderler Listesi'nde Türk isimler arasında bir değişiklik yaşandığı görüldü. Ayrıca, Türk şirketlerde yaşanan çalkantılar da bu değişiklikte etkili oldu.

Peki Türkiye'nin en zenginleri listesi nasıl şekillendi?

Türkiye'nin en zengin insanı ise değişmedi: Murat Ülker

Türkiye'nin en zengin insanı ise değişmedi: Murat Ülker

Murat Ülker, 14 Mart tarihinde yayınlanan listede 5.5 milyar dolarlık servetiyle birinci sıraya yerleşmişti. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi olan isim, Türkiye'nin en zengini, Global Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinin ise 647. ismi oldu. Murat Ülker, bu listede geçtiğimiz ay 621. sırada yer alıyordu. 

Listede yaşanan en büyük değişim ise Koç ailesinde oldu. Türkiye'nin en zengin isimleri listesinde Koç ailesinin üyeleri ilk 5'te yer alamadı. Ayrıca Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan İpek Kıraç da listedeki sıralamasını düşürdü. 

Geçtiğimiz ay listenin 6. sırasında yer alan Erman Ilıcak, bu ay listenin 3.sırasına yükseldi. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden 100 kişi arasında 5. sırada yer almıştı.

İşte Türkiye'nin En Zenginleri Listesi

İşte Türkiye'nin En Zenginleri Listesi

  • Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

  • Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

  • Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

  • Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

  • Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

  • İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

  • Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

  • Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

  • Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

  • Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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