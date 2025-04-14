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İspanya Basınından Arda Güler'e İğneli Yorumlar Yapıldı

İspanya Basınından Arda Güler'e İğneli Yorumlar Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 16:18

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, puanını 66’ya çıkararak, 70 puanla zirvede yer alan Barcelona’yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.

Tartışmalı şekilde az süre almasıyla gündeme gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maça ilk 11’de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Arda'nın 63 dakikası ağır eleştiriler aldı.

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Arda Güler, performansıyla eleştiri alırken aldığı süreyi beğenmemesi de konu oldu.

Arda Güler, performansıyla eleştiri alırken aldığı süreyi beğenmemesi de konu oldu.

Cadena Ser’in haberine göre, Arda Güler’in Alaves karşısındaki performansı İspanya’da geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun sahaya ilk 11’de çıkması büyük beklenti yaratırken, performansı tartışmalara neden oldu.

Gazeteci Antonio Romero, Arda’nın şu ana kadar yeterince süre alamamasından şikâyetçi olduğunu ancak Alaves maçında eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendiremediğini söyledi.

Oyundan alınmasına imalı yorum...

Oyundan alınmasına imalı yorum...

Arda'nın oyundan çıktığı 63.dakikaya dikkat çeken Romero, 'Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu.' dedi.

"Kaşık çatları ve şikayetleri yeteneğinden fazla"

"Kaşık çatları ve şikayetleri yeteneğinden fazla"

Oynamadığı için şikayetleri olan Arda'ya gönderme yapan Romero, 'İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Çeyrek Muhalif

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michael.elende

Türk işte. Şikayet eder, mızmızlanır, ama çözüm üretmez.

Suyla

nasıl bir çözüm üretsin Türk'e sallamak için gün bekleyen kişi? şikayeti de haklı mızmızlanması de haklı bu çocuğun laf olsun diye konuşma boş boş