İspanya Basınından Arda Güler'e İğneli Yorumlar Yapıldı
Real Madrid, La Liga mücadelesinde Alaves deplasmanına konuk oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Eduardo Camavinga’nın 34. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, puanını 66’ya çıkararak, 70 puanla zirvede yer alan Barcelona’yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.
Tartışmalı şekilde az süre almasıyla gündeme gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez maça ilk 11’de başladı. 63 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Arda'nın 63 dakikası ağır eleştiriler aldı.
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Arda Güler, performansıyla eleştiri alırken aldığı süreyi beğenmemesi de konu oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Türk işte. Şikayet eder, mızmızlanır, ama çözüm üretmez.
nasıl bir çözüm üretsin Türk'e sallamak için gün bekleyen kişi? şikayeti de haklı mızmızlanması de haklı bu çocuğun laf olsun diye konuşma boş boş