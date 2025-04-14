İspanya Basınından Arda Güler'e İğneli Yorumlar Yapıldı

Oynamadığı için şikayetleri olan Arda'ya gönderme yapan Romero, 'İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu.' ifadelerini kullandı.