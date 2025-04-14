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Vefa Lisesi Öğrencileri Kadrosuz Bırakılan Öğretmenleri İçin Oturma Eylemi Yaptı

Vefa Lisesi Öğrencileri Kadrosuz Bırakılan Öğretmenleri İçin Oturma Eylemi Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 11:35

Proje okullar kapsamında birçok lise öğretmeni kadrosuz bırakıldı. Söz konusu durumun yaşandığı liselerdeki öğrenciler günlerdir tepkilerini eylemlerle gösteriyor. Şimdiyse İstanbul’da yer alan Vefa Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenleri için oturma eylemi yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Öğretmenine sahip çık” sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Eğitim sendikaları ilgili değişikliklerin muhalif öğretmenleri hedef aldığını belirtmişti.

Eğitim sendikaları ilgili değişikliklerin muhalif öğretmenleri hedef aldığını belirtmişti.

Eğitim Sen:

“Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta; tamamen siyasi ve idari takdirle şekillenmektedir. (…) Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamaları uzun süredir siyasi sadakatin belirleyici olduğu bilinmektedirMülakat gibi denetime kapalı uygulamalar, yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik, öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüştürmüştür.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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