Vefa Lisesi Öğrencileri Kadrosuz Bırakılan Öğretmenleri İçin Oturma Eylemi Yaptı
Proje okullar kapsamında birçok lise öğretmeni kadrosuz bırakıldı. Söz konusu durumun yaşandığı liselerdeki öğrenciler günlerdir tepkilerini eylemlerle gösteriyor. Şimdiyse İstanbul’da yer alan Vefa Lisesi’nde öğrenciler, öğretmenleri için oturma eylemi yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Öğretmenine sahip çık” sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydu. O anlar sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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Eğitim sendikaları ilgili değişikliklerin muhalif öğretmenleri hedef aldığını belirtmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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