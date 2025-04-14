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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 14:38 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 15:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve MEDYA A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

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İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi.

İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazlar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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