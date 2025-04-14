Ünlü Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı'nın Sözleri Tartışma Yarattı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu. Özellikle oyuncular, influencerlar, sanatçılar gibi toplumun geniş kitlelerine hitap eden kişilerin bir kısmı sessiz kaldığı için eleştirildi, bir kısmı da tepkisini direkt veremediği için tepki topladı. Ünlü fitness eğitmeni ve içerik üreticisi Barış Okan Belovacıklı ise son süreçle ilgili 'apolitik' bir çıkış yaptı. Tabii bu çıkış kendisini geçtiğimiz gün sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri yaptı.
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BOB Gym adında spor salonu zinciri olan ve YouTube'da da önemli bir kitleye sahip olan Belovacıklı geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.
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Son günlerde yapılan çağrıların bir tarafı olmadığını bir hikayesinde paylaştı.
Bir videosunda da siyasetle olan bağını kopardığını açıkladı.
Tabii bu konuşması tartışma yarattı.
Bir teori de ortaya atıldı.
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Saygı duymakla beraber eleştirenler de var.
Diğer tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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