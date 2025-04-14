Ünlü Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı'nın Sözleri Tartışma Yarattı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu. Özellikle oyuncular, influencerlar, sanatçılar gibi toplumun geniş kitlelerine hitap eden kişilerin bir kısmı sessiz kaldığı için eleştirildi, bir kısmı da tepkisini direkt veremediği için tepki topladı. Ünlü fitness eğitmeni ve içerik üreticisi Barış Okan Belovacıklı ise son süreçle ilgili 'apolitik' bir çıkış yaptı. Tabii bu çıkış kendisini geçtiğimiz gün sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri yaptı.