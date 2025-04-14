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Ünlü Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı'nın Sözleri Tartışma Yarattı

Ünlü Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı'nın Sözleri Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2025 - 14:45

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sosyal medya yansımaları da en az eylemler kadar konuşuldu. Özellikle oyuncular, influencerlar, sanatçılar gibi toplumun geniş kitlelerine hitap eden kişilerin bir kısmı sessiz kaldığı için eleştirildi, bir kısmı da tepkisini direkt veremediği için tepki topladı. Ünlü fitness eğitmeni ve içerik üreticisi Barış Okan Belovacıklı ise son süreçle ilgili 'apolitik' bir çıkış yaptı. Tabii bu çıkış kendisini geçtiğimiz gün sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri yaptı.

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BOB Gym adında spor salonu zinciri olan ve YouTube'da da önemli bir kitleye sahip olan Belovacıklı geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

BOB Gym adında spor salonu zinciri olan ve YouTube'da da önemli bir kitleye sahip olan Belovacıklı geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Son günlerde yapılan çağrıların bir tarafı olmadığını bir hikayesinde paylaştı.

Son günlerde yapılan çağrıların bir tarafı olmadığını bir hikayesinde paylaştı.

Hatta sokak olaylarına karşı olduğunu, Gezi'de de çıkmadığını belirtti.

Bir videosunda da siyasetle olan bağını kopardığını açıkladı.

Tabii bu konuşması tartışma yarattı.

Tabii bu konuşması tartışma yarattı.
twitter.com

Bir teori de ortaya atıldı.

Bir teori de ortaya atıldı.
twitter.com
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Saygı duymakla beraber eleştirenler de var.

Saygı duymakla beraber eleştirenler de var.
twitter.com

Diğer tepkiler şu şekilde;

Diğer tepkiler şu şekilde;
twitter.com
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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