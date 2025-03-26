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26 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 21:42

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ve belirsizlikler devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ve belirsizlikler devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar devam ediyor.

Vatandaşlar tepkilerini hem sokaklarda hem de sosyal medyada gösterirken, özellikle İstanbul’da Saraçhane’de toplanan kalabalık dikkat çekiyor. Siyasi liderlerin de konuşmalar yaptığı bu süreçte, sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Altaylı, Kanada’daki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan bir Türk vatandaşı tanığının yaşadıklarını anlatarak, büyükelçiliğin göstericileri kayda aldığını ve sonrasında bazı kişilere baskı yapıldığını öne sürdü.

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Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ikinci mektubunu yazdı.

Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ikinci mektubunu yazdı.

TRT başta olmak üzere, iktidar yalakası kanallara ilk kez hayatımda bu kadar bakma fırsatı buldum” diyen Ekrem İmamoğlu “Tam bir rezalet, yalan, iftira; namusa, haysiyete dil uzatma. Koca insanlar utanmadan, nasıl bu denli kötü olabilir? Hepsinin, tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ve ömrüm var oldukça hukuki haklarımı arayacağım. And olsun!” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutukluluk kararı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 Mart günü başlayan gözaltı, 23 Mart günü tutukluluk kararıyla sonuçlanırken süreçte sessizliğini koruyan ünlü isimler tepki paylaşımlarına başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutukluluk kararı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 Mart günü başlayan gözaltı, 23 Mart günü tutukluluk kararıyla sonuçlanırken süreçte sessizliğini koruyan ünlü isimler tepki paylaşımlarına başlamıştı.

Ünlü isimlerin ve influencerların sessiz kalışına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini takipten çıkarak göstermişti. Kıvanç Tatlıtuğ ise 24 Mart günü yaptığı Atatürk paylaşımı ile dikkat çekmişti. Bugün de polis ve öğrencinin verdiği pozu paylaşan Tatlıtuğ, kullanıcıları ikiye böldü.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler giderek büyüdü.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler giderek büyüdü.

Protestolarla sokaklara dökülen vatandaşlar, hükümete yakın olarak bilinen bazı markalara ve kuruluşlara da boykot çağrıları yapmaya başladı. Son günlerde sosyal medyada Espressolab’e yönelik boykot çağrıları dikkat çekti. CHP’li Özgür Özel’in Espressolab’i boykot edin çağrısı, markaya olan tepkileri artırdı.

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı.

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı.

Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, İmamoğlu'nun para transferi yaptığı iddia edilen Prof. Dr. Mesut Yeğen’in geçmişte terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığına dair kayıt delil olarak sunuldu. Ancak Yeğen’in bu davadan beraat ettiği bilgisi dosyaya eklenmedi.

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.
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Türkiye’nin en büyük şirketlerinin başında gelen Sabancı Holding, değişime hazırlanıyor. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından holdingin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Güler Sabancı, yönetimden ayrılıyor.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin başında gelen Sabancı Holding, değişime hazırlanıyor. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından holdingin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Güler Sabancı, yönetimden ayrılıyor.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bir patron daha görevinden ayrılacak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın haziran ayında görevini bırakacağı ileri sürüldü.

Öte yandan Onedio yazarı ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un ise Aralık 2024’te yaptığı X paylaşımında 2025 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında patron değişimleri yaşanacağını yazdığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.

Protestolarda açılan pankartlar sosyal medyada paylaşılarak viral oldu. Yaratıcı metinlerle donatılan pankartlar arasında dizi ve filmlerdeki repliklerden uyarlananlar ayrı dikkat çekti. Bakalım hangi dizi ve filmlere gönderme yapılmış?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Saraçhanede yaptığı konuşmada, 'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' ifadelerine yer veren Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Saraçhanede yaptığı konuşmada, 'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' ifadelerine yer veren Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Hemen ardından AKP milletvekilleri Espressolab'e akın etmişti. Oğuzhan Uğur Mustafa Varank'ın Espressolab'den yaptığı paylaşımın altında Vedat Milör'e açılan soruşturmayı hatırlattı.

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor.
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Üniversite diploması iptal edildikten sonra tutuklunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı paylaşım karşılık buldu.

Üniversite diploması iptal edildikten sonra tutuklunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı paylaşım karşılık buldu.

15 saatte binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi” diyen gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi” diyen gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Can Ataklı’nın “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiası DMM tarafından da yalanlanmıştı.

Real Madrid'de az süre bulmasından dolayı geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Marca'ya verdiği röportajda dedikodulara nokta koymuş, takımda kalacağının sinyallerini vermişti.

Real Madrid'de az süre bulmasından dolayı geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Marca'ya verdiği röportajda dedikodulara nokta koymuş, takımda kalacağının sinyallerini vermişti.

Milli futbolcunun kararı sonrası İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Arda hakkında bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı eleştirerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı eleştirerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, ''Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" demesi sonrası ortalık karıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, ''Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" demesi sonrası ortalık karıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda belli oldu.

CHP’nin adayı Nuri Arslan, Ekrem İmamoğlu’nun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vekil başkanı oldu. AKP’li isimler Nuri Arslan’ın karşısına Zeynel Abidin Okul’u çıkarmıştı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini talep etmişti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini talep etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması, Türkiye’nin dört bir yanında protestoların sürmesine neden oldu. Protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Öğrenciler, ülke genelinde seslerini duyurmak için sokaklara döküldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması, Türkiye’nin dört bir yanında protestoların sürmesine neden oldu. Protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Öğrenciler, ülke genelinde seslerini duyurmak için sokaklara döküldü.

Özellikle ODTÜ öğrencileri, ilk günden bu yana sokağa çıkarak tepkilerini gösteriyor. Protestolar sırasında ortaya ilginç görüntüler de çıkabiliyor. O anlardan biri dün akşam öğrencilerin yürüyüşüne beklenmedik bir misafirin katılmasıyla yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra 400'ü aşkın sanatçı gündemdeki destek bildirisine imza attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra 400'ü aşkın sanatçı gündemdeki destek bildirisine imza attı.

Bu isimlerden bir tanesi de usta oyuncu Sumru Yavrucuk oldu. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisindeki bir sahnesini paylaşan Yavrucuk önemli bir mesaj verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye ve Saraçhane’de düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye ve Saraçhane’de düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.
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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi sunan Didem Arslan, yayın sırasında sağlık durumu merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yaptı.

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi sunan Didem Arslan, yayın sırasında sağlık durumu merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman İBB Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine İBB Meclisi’nde yapılan seçim öncesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman İBB Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine İBB Meclisi’nde yapılan seçim öncesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda.

Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda.

Ancak bu kalabalıkların arasında öyle sessiz ama etkili bir destek var ki görenlerin içi ısınıyor. Protesto alanlarında öğrencilerin yanından ayrılmayan patili dostlarımız, adeta “biz de buradayız” der gibi yanlarında yürüyor. Pankartlar yaratıcı, mesajlar güçlü ama o karelerdeki minik dostlar da en az o sözler kadar anlamlı. İşte kalplerimizi eriten o anlar..

Kadınları hedef alan, son zamanlarda özellikle İrem Derici olmak üzere birçok kadın şarkıcıyla polemiğe giren Sevda Türküsev, bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu "derin" soruyla gündeme oturdu.

Kadınları hedef alan, son zamanlarda özellikle İrem Derici olmak üzere birçok kadın şarkıcıyla polemiğe giren Sevda Türküsev, bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu "derin" soruyla gündeme oturdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

CHP'li Tanal, ''Saraçhane’de gözaltına alınanların gözaltı süresi, yüzlerindeki şişlikler insin diye uzatıldı! '' dedi.

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Twitter’ın (yeni adıyla X) resmi hesabından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabın kapatılmasına yönelik kararı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Twitter’ın (yeni adıyla X) resmi hesabından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabın kapatılmasına yönelik kararı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

Twitter’ın küresel hükümet ilişkileri birimi, hesapların kapatılma kararına Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edildiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li vekiller Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in de İBB soruşturmasına dahil edildiği bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Mahmut Tanal da polis şiddetinden bahsetmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Mahmut Tanal da polis şiddetinden bahsetmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gözaltında polis şiddeti olduğu iddiası için “aşağılık bir yalan” ifadesini kullandı.

Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube üzerinden yaptığı açıklamalar sonrasında gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıkan Canikligil tutuklandı.

CHP'ye yönelik açılan "terör ve yolsuzluk" soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu.

CHP'ye yönelik açılan "terör ve yolsuzluk" soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu.

Sürece ilişkin bir analiz de geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ve sonrasında yaşananları oldukça ağır sözlerle eleştirdi.

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Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu ekrana getirirken "Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu ekrana getirirken "Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yayından 1 ay sonra ise resmi X hesabından RTÜK tarafından 5 haftalık ekran yasağı aldığını duyurmuştu. Belovacıklı'nın bu ifadeleri nedeniyle RTÜK'ten ceza aldığı iddia edilirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve çocuğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve çocuğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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