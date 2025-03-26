26 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
26 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay süreciyle ilgili tartışmalar ve belirsizlikler devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 19 Mart’tan bu yana protestolar devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcılarla toplantı gerçekleştirdi
Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepkiler büyürken, gazeteci Fatih Altaylı, YouTube programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
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Tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ikinci mektubunu yazdı.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve tutukluluk kararı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 19 Mart günü başlayan gözaltı, 23 Mart günü tutukluluk kararıyla sonuçlanırken süreçte sessizliğini koruyan ünlü isimler tepki paylaşımlarına başlamıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tepkiler giderek büyüdü.
İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı.
AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterince kendi partisinden ihraç edildi.
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Türkiye’nin en büyük şirketlerinin başında gelen Sabancı Holding, değişime hazırlanıyor. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından holdingin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Güler Sabancı, yönetimden ayrılıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artarak süren protestolarda 7. gün geride kaldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Saraçhanede yaptığı konuşmada, 'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin...Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' ifadelerine yer veren Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.
Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor.
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Üniversite diploması iptal edildikten sonra tutuklunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı paylaşım karşılık buldu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Entübe edildi” diyen gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Real Madrid'de az süre bulmasından dolayı geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Marca'ya verdiği röportajda dedikodulara nokta koymuş, takımda kalacağının sinyallerini vermişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı eleştirerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, ''Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" demesi sonrası ortalık karıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu’nun koltuğuna oturacak isim belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda belli oldu.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesini talep etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması, Türkiye’nin dört bir yanında protestoların sürmesine neden oldu. Protestolar, özellikle üniversite öğrencileri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Öğrenciler, ülke genelinde seslerini duyurmak için sokaklara döküldü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçundan tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra 400'ü aşkın sanatçı gündemdeki destek bildirisine imza attı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’ye ve Saraçhane’de düzenlenen eylemlere tepki gösterdi.
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Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yi sunan Didem Arslan, yayın sırasında sağlık durumu merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama yaptı.
Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zaman İBB Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine İBB Meclisi’nde yapılan seçim öncesinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Son günlerde pek çok öğrenci sesini duyurmak için sokaklarda.
Kadınları hedef alan, son zamanlarda özellikle İrem Derici olmak üzere birçok kadın şarkıcıyla polemiğe giren Sevda Türküsev, bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu "derin" soruyla gündeme oturdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
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Twitter’ın (yeni adıyla X) resmi hesabından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabın kapatılmasına yönelik kararı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Ankara’ya da uzandı.
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayrıca CHP Milletvekili Mahmut Tanal da polis şiddetinden bahsetmişti.
Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.
CHP'ye yönelik açılan "terör ve yolsuzluk" soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu.
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Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu ekrana getirirken "Öncelik Kürtçeye verildi. Tabii ki biz Türkçe açıklamalar olduğunda ekrana taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve çocuğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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