15 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Gürkan Uygun, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde.
İmamoğlu süreci başladığı ilk günden beri tepkisini ortaya koyan ünlü model Didem Soydan, metroda denk geldiği "Hayyam" şarkısını kayda aldı.
Trabzonspor'da bu sezon işler kötü gitse de Uğurcan Çakır performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.
Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiasıyla yasaklanması emri verildiğini açıkladı.
Yeşilçam’ın kalbinde taht kurmuş Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.
Son dönemlerde sosyal medyadaki yorumlara hakemlerin dava açtığı iddiası konuşuluyordu.
Dün bir Süper Lig hakeminin aracında yasaklı madde yakalattığı ancak yanındaki arkadaşının üstlendiği haber olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı.
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu.
Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Harvard'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasında bu sene göğsümüz kabardı.
Özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir Türkiye aktörlerinin siyasetçiler olmadığı bir olayla çalkalanıyor.
İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları adeta ateş pahası.
Sansar Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetti.
Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcuların taşıdığı 'doğal olan normal doğum' pankartına tepkiler sürerken bir açıklama da Özgür Özel'den geldi
2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında bir fenomene dönüşen Behzat Ç., 2019’da BluTV’de yeniden hayat bulmuş, ardından bir kez daha final yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AB ülkesi Macaristan, LGBTQ+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini onayladı.
Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Fenerbahçe karşılaşmasında taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart sebebiyle kadın taraftarlardan özür diledi.
Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat’ın bu kez tiyatro sahnesiyle ilgili gelişmeler konuşuluyor. “Chaplin” isimli tiyatro oyununun iptal edilmesi sonrası yeniden gündeme oturan Pusat’a destek mesajları yağdı.
Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair maddeler olması tepki çekmiş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı
İstanbul’un lüks caddelerinde kira fiyatlarını ve doluluk oranlarını inceleyen bir rapor yayınlandı. Rapora göre Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi İstanbul’un en pahalı caddesi oldu.
Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor.
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin hazırladığı İklim Kanunu yasa tasarısı komisyondaki görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’na gelmişti.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı teklif nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı.
Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar açıkladı.
Esra Erol'da programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fuat Uğur’un, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedataş için “Twerk yaparak işçi maaşlarını ödesin” paylaşımı büyük tepki çekmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın