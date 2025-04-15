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15 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

15 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 20:24

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklu bulunduğu dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Gül'ün gözaltına alınmasının ardından Beykoz Belediyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama, el koyma, dijital materyallerin incelenmesine kararı verildi. Hem belediyede hem de Fidan Gül'ün evinde aramalar devam ediyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Gürkan Uygun, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Gürkan Uygun, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündemde.

İmamoğlu süreci başladığı ilk günden beri tepkisini ortaya koyan ünlü model Didem Soydan, metroda denk geldiği "Hayyam" şarkısını kayda aldı.

İmamoğlu süreci başladığı ilk günden beri tepkisini ortaya koyan ünlü model Didem Soydan, metroda denk geldiği "Hayyam" şarkısını kayda aldı.

Ülke gündemine de bomba bir göndermede bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

Trabzonspor'da bu sezon işler kötü gitse de Uğurcan Çakır performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.

Trabzonspor'da bu sezon işler kötü gitse de Uğurcan Çakır performansıyla alkış toplamaya devam ediyor.

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen yaptığı açıklamada 'Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak' dedi.

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Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiasıyla yasaklanması emri verildiğini açıkladı.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiasıyla yasaklanması emri verildiğini açıkladı.

Daha önce de gündeme gelen haberlerde Google'ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin arama pazarında rekabeti haksız yere kısıtladığı belirtilirken yakın zamanda kararın duyurulacağı belirtilmişti.

Yeşilçam’ın kalbinde taht kurmuş Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.

Yeşilçam’ın kalbinde taht kurmuş Adile Naşit’in gerçek yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.

Gerçek adı Adela Özcan olan bu efsane ismin hayatını konu alan Adile filmi için hazırlıklar hız kazandı. BKM yapımı olan ve Mayıs ayında sete çıkması planlanan projede Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

Son dönemlerde sosyal medyadaki yorumlara hakemlerin dava açtığı iddiası konuşuluyordu.

Son dönemlerde sosyal medyadaki yorumlara hakemlerin dava açtığı iddiası konuşuluyordu.

Dün bir Süper Lig hakeminin aracında yasaklı madde yakalattığı ancak yanındaki arkadaşının üstlendiği haber olmuştu.

Dün bir Süper Lig hakeminin aracında yasaklı madde yakalattığı ancak yanındaki arkadaşının üstlendiği haber olmuştu.

Hakemin Riva'yı arayarak konunun üstünü kapattığını iddia eden gazeteci Ömer Faruk Ünal'ın ardından bu kez gazeteci Umut Eken yeni iddialar paylaştı. Eken, olayın geçen hafta değil aylar önce olduğunu ancak çok daha fazlası olduğunu iddia etti. Eken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da sorular sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek.

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Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Erbil'i 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Mehmet Ali Erbil'e ayrıca 1000 TL de para cezası verildi.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde viral olan 14 poundluk (yaklaşık 700 TL) et ve patates tabağı, Türkiye'de yeniden gündem oldu.

İçerik üreticisi Mert Genco, İngiltere’de kişi başı 350 TL’ye mal olan bu menüyü bu kez Türkiye’de denemeye karar verdi. Aynı menüden Türkiye'de sipariş verip deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Genco'ya bu deneyim biraz pahalıya patladı!

Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bu sefer de Pusat'ın uzun süredir yer aldığı MSP Yapım imzalı Chaplin isimli oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.

Harvard'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasında bu sene göğsümüz kabardı.

Harvard'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen makale yarışmasında bu sene göğsümüz kabardı.

Kabataş Lisesi öğrencisi Cemil Türk, Harvard'ın yarışmasını kazanan ilk Türk oldu. Lise öğrencisi Cemil Türk, 'orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini' konu alan bir makale kaleme aldı.

Özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı.

Özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, çetenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı tespit edildi.

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Bir süredir Türkiye aktörlerinin siyasetçiler olmadığı bir olayla çalkalanıyor.

Bir süredir Türkiye aktörlerinin siyasetçiler olmadığı bir olayla çalkalanıyor.

21 yaşındaki damat Cuma Doğan'ın nişanlısının 47 yaşındaki annesiyle olan görüntüleri, ailenin paralarını alıp kaçmaları ve kayınvalidenin hamile olduğunu ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Olaya ve mağdurlara bir süredir yer veren Esra Erol'un sunduğu program hakkında inceleme başlatıldı. Gündemi meşgul eden olay haliyle sosyal medyada da konuşuldu.

İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları adeta ateş pahası.

İstanbul’da kiralık ve satılık konut fiyatları adeta ateş pahası.

Sansar Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetti.

Sansar Salvo lakaplı rap’çi Ekin Can Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetti.

Gözaltına alınan Arslan, 'Basit yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcuların taşıdığı 'doğal olan normal doğum' pankartına tepkiler sürerken bir açıklama da Özgür Özel'den geldi

Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcuların taşıdığı 'doğal olan normal doğum' pankartına tepkiler sürerken bir açıklama da Özgür Özel'den geldi

Grup toplantısında konuşan Özel 'Kadınların yerine konuşmaya son verin artık. İnsanı erkek olduğundan utandırıyor bunlar' dedi.

2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında bir fenomene dönüşen Behzat Ç., 2019’da BluTV’de yeniden hayat bulmuş, ardından bir kez daha final yapmıştı.

2010-2013 yılları arasında Star TV ekranlarında bir fenomene dönüşen Behzat Ç., 2019’da BluTV’de yeniden hayat bulmuş, ardından bir kez daha final yapmıştı.

Ancak hikâye burada bitmedi; 2022’de Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi adıyla yola devam eden dizi, 3. sezonuyla yeniden gündemde. 

Max platformu, Behzat Ç'nin yeni sezon fragmanını sonunda yayınladı.

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AB ülkesi Macaristan, LGBTQ+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini onayladı.

AB ülkesi Macaristan, LGBTQ+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini onayladı.

Yeni yasa ile bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için yüz tanıma sistemlerinin kullanması mümkün kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin son isteği yerine getirildi.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Fenerbahçe karşılaşmasında taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart sebebiyle kadın taraftarlardan özür diledi.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Fenerbahçe karşılaşmasında taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart sebebiyle kadın taraftarlardan özür diledi.

Arnavut oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pankartta ne yazdığını bilmediğini belirtti.

Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat’ın bu kez tiyatro sahnesiyle ilgili gelişmeler konuşuluyor. “Chaplin” isimli tiyatro oyununun iptal edilmesi sonrası yeniden gündeme oturan Pusat’a destek mesajları yağdı.

Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat’ın bu kez tiyatro sahnesiyle ilgili gelişmeler konuşuluyor. “Chaplin” isimli tiyatro oyununun iptal edilmesi sonrası yeniden gündeme oturan Pusat’a destek mesajları yağdı.

Oyunun iptal sebebine dair çeşitli iddialar ortalığı karıştırırken, sosyal medyada baskı yüzünden iptal edildiği yönünde yorumlar yapıldı. Ancak işin perde arkasını gazeteci Bilsen Altuntaş açıkladı. İptalin gerekçesinin oyuncu Özgür Daniel Foster’ın yaşadığı sağlık problemi olduğu belirtildi.

İşte gündeme bomba gibi düşen o gelişmeler…

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair maddeler olması tepki çekmiş

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair maddeler olması tepki çekmiş

KKTC'den ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'normal' dedi ama sonrasında Türk devletlerine uyarılarda bulundu.

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Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi.

İnan Kıraç'ın Adli Tıp'ta sorulan sorulara verdiği yanıtlar ortaya çıktı.

Kendisine sorulan sorularda Kıraç'ın Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemediği belirtildi.

Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı

Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta, tribündeki taraftarlar ile diyaloğa girmesi, sosyal medyada görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. Milli sporcuya destek verenler de oldu, tepki gösterenler de.

İstanbul’un lüks caddelerinde kira fiyatlarını ve doluluk oranlarını inceleyen bir rapor yayınlandı. Rapora göre Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi İstanbul’un en pahalı caddesi oldu.

İstanbul’un lüks caddelerinde kira fiyatlarını ve doluluk oranlarını inceleyen bir rapor yayınlandı. Rapora göre Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi İstanbul’un en pahalı caddesi oldu.

Caddedeki dükkanların fiyatları son 8 yılın en üst seviyesine çıkarak metrekare başına 250 dolar olarak ölçüldü.

Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor.

Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor.

Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada 4 çift en yüksek puanları toplamak için mücadele ediyor. Yemek yarışmasının bugünkü bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Nursel Ergin'in tadına baktığı ıspanaklı böreklerden birinin içinden çıkan şey mide bulandırdı. Tabağın sahibi olan çift arasında da tansiyon yükseldi.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Aylar süren tedavi sürecinin sonuna gelen Arjantinli yıldız, tam anlamıyla bireysel çalışmalara başladı, sahaya ayak bastı.

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AKP’nin hazırladığı İklim Kanunu yasa tasarısı komisyondaki görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’na gelmişti.

AKP’nin hazırladığı İklim Kanunu yasa tasarısı komisyondaki görüşmeler sonrasında TBMM Genel Kurulu’na gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yasa tasarının komisyona geri çekildiğini açıkladı. Emir, 'Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur' dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı teklif nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı teklif nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ev hapsinde olan Taşkın, imza vermeyi unuttu. Karakola son anda yetişen fenomen Taşkın yetkililere seslendi.

Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar açıkladı.

Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,6 milyar lira zarar açıkladı.

Borsada işlem gören kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği mali tablolar, her dört kulübün de gelirlerinden fazla harcama yaptığını ortaya koydu.

Esra Erol'da programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı.

Esra Erol'da programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı.

25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma, 47 yaşındaki annesiyle birlikte kaçtı. Üstelik anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğu iddia edildi. Zihinsel engelli Dilek'i tehdit ettikleri ve şiddet uyguladığı iddia edilen ikili için yayın ihbar kabul edildi ve Cuma ile Güldane canlı yayında gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı geldi.

Siyasi hayatına son vereceği durumu açıklayan Köksal, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa siyaseti bırakırım'' dedi.

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Gazeteci Fuat Uğur’un, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedataş için “Twerk yaparak işçi maaşlarını ödesin” paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Fuat Uğur’un, CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedataş için “Twerk yaparak işçi maaşlarını ödesin” paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü köşe yazısında isim vermeden paylaşımı yapan Fuat Uğur’u eleştirdi. 

“Hayatımda bir siyasetçi için duyduğum en ağır ve en aşağılık cümle.” diyen Altaylı, AKP’li kadın siyasetçiler için aynı lafları eden birinin ise sabahın 6’sında ters kelepçe ile gözaltına alınacağını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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