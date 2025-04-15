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Mehmet Ali Erbil'e Yasa Dışı Bahisten Ertelemeli 10 Ay Hapis ve 1000 TL Para Cezası

Mehmet Ali Erbil'e Yasa Dışı Bahisten Ertelemeli 10 Ay Hapis ve 1000 TL Para Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 12:34 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 12:57

Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Erbil'i 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Mehmet Ali Erbil'e ayrıca 1000 TL de para cezası verildi.

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Şovmen Mehmet Ali Erbil’e ertelemeli 10 ay hapis cezası verildi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil’e ertelemeli 10 ay hapis cezası verildi.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil'in üzerine atılı kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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