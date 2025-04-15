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Rey Manaj, “Doğal Olan Normal Doğum” Pankartı İçin Özür Diledi

Rey Manaj, “Doğal Olan Normal Doğum” Pankartı İçin Özür Diledi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 16:17

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Fenerbahçe karşılaşmasında taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart sebebiyle kadın taraftarlardan özür diledi. Arnavut oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pankartta ne yazdığını bilmediğini belirtti.

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"Doğal olan normal doğum” pankartı tepkilere neden olmuştu, Rey Manaj özür diledi.

"Doğal olan normal doğum” pankartı tepkilere neden olmuştu, Rey Manaj özür diledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Sivasspor, karşılaşmaya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğal olan normal doğum” pankartı ile çıkmıştı. Erkek futbolcuların taşıdığı kamu spotu olarak ifade edilen mesaj, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Kırmızı-beyazlı ekibin golcüsü Manaj, kadınlardan özür diledi.

Rey Manaj'ın paylaşımı

Rey Manaj'ın paylaşımı

'Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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