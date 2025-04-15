Rey Manaj, “Doğal Olan Normal Doğum” Pankartı İçin Özür Diledi
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Fenerbahçe karşılaşmasında taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart sebebiyle kadın taraftarlardan özür diledi. Arnavut oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pankartta ne yazdığını bilmediğini belirtti.
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"Doğal olan normal doğum” pankartı tepkilere neden olmuştu, Rey Manaj özür diledi.
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Rey Manaj'ın paylaşımı
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