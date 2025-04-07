7 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
7 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT’nin Teşkilatı dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisine hangi oyuncunun katılacağı merakla beklenirken flaş bir iddia geldi.
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Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan “geri dönüyor” iddiası
Türkiye gündeminde 299 üniversite öğrencisinin tutuklanması büyük yankı uyandırmaya devam ederken, bu duruma sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.
Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda.
ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi hamlesi sonrası küresel piyasa haftaya büyük düşüşle başladı.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yüksek gümrük vergi tarifeleri piyasaları adeta kan gölüne çevirdi.
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç sokak eylemleri ve genç protestocuların tutuklanmasıyla devam etti.
ABD'nin güncel gümrük vergisi listesinde Türkiye de bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 10 olarak açıklaması uzmanlar tarafından olumlu karşılandı.
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde.
Yapay zeka ChatGPT’nin fotoğraf filtrelerini ve efektlerini ücretsiz hale getirmesiyle yeni akım doğdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı.
Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu.
İsrail ordusu, Gazze’de 15 Kızılay sağlık görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk açıklamalarının "yanlış" olduğunu kabul etti.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün arşivlerde yer alan videolarına, fotoğraflarına hakimiz.
19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
Elektrik ve doğal gaz zammının ardından una da yüzde 25 zam geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde ülkelere yeni getirdiği gümrük vergileri haftanın ilk gününü "Kara Pazartesi"ye çevirdi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaları boykot edeceklerini açıklamıştı.
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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman diziden epey olaylı şekilde ayrılmışt
Kocaeli’de bir işletmede satılan tavuk dönerden 648 kişi zehirlenmişti. İşletme sahipleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihini "Kurtuluş Günü" olarak tanımlamış ve ülkelere gümrük vergisi kararlarını açıklamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “darbe girişimi” olarak tanımlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de “Cuntanın başı” ifadelerini kullanmıştı.
Geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergisi bulunan vatandaşlar “Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
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Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu.
Son birkaç hafta içerisinde TikTok'ta inanılmaz bir kitle edinen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu sefer de "anne" telaffuzuyla gündeme oturdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün basın mensuplarına İBB’ye yapılan “yolsuzluk” soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmışt
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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