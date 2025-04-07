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7 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT’nin Teşkilatı dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisine hangi oyuncunun katılacağı merakla beklenirken flaş bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT’nin Teşkilatı dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisine hangi oyuncunun katılacağı merakla beklenirken flaş bir iddia geldi.

Mynet’te yer alan habere göre; TRT yönetimi, Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’tan boşalan oyuncu koltuğu için 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürdü. Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine kimin geleceği önümüzdeki günlerde tamamen netlik kazanmış olacak.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan “geri dönüyor” iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan “geri dönüyor” iddiası

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi'nin başkanlığına eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanacağı iddiasının, iktidar kulislerinde ‘alternatif bir ekonomi yönetimi oluşmasını sağlayacağı' ve 'iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağı' endişesi yarattığını yazdı.

Türkiye gündeminde 299 üniversite öğrencisinin tutuklanması büyük yankı uyandırmaya devam ederken, bu duruma sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.

Türkiye gündeminde 299 üniversite öğrencisinin tutuklanması büyük yankı uyandırmaya devam ederken, bu duruma sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla yaşananlara dikkat çeken Uğur, en son “Saygı 1” adlı formatıyla ilgili bir açıklama yaptı ve “299 genç içerideyken içimden gelmiyor yayınlamak” dedi. Paylaşımına gelen bir kullanıcı yorumuna fena sinirlenen Uğur, cevabında sert ifadeler kullandı.

Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda.

Türkiye'de futbol gerçek bir tutku nesnesi haline gelmiş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi hamlesi sonrası küresel piyasa haftaya büyük düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi hamlesi sonrası küresel piyasa haftaya büyük düşüşle başladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de “Türkiye, ABD ve Dünya büyük bir kırılmaya sürükleniyor… Yeni bir çağa giriyoruz. Türbülansa hazır olun! Ve ne yazık ki bunlar ‘iyi günlerimiz!’” yorumlarında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yüksek gümrük vergi tarifeleri piyasaları adeta kan gölüne çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yüksek gümrük vergi tarifeleri piyasaları adeta kan gölüne çevirdi.

Yeni haftanın ilk gününde kripto para piyasası 75 bin doların altını test ederek tarihi çöküşünü tüm dünyaya gösterdi. Avrupa ve Asya Borsaları güne çöküşle başladı. Asya borsaları 2023 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç sokak eylemleri ve genç protestocuların tutuklanmasıyla devam etti.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç sokak eylemleri ve genç protestocuların tutuklanmasıyla devam etti.

Bu süreçte ortaya söylemleriyle Özgür Özel parti başkanı olarak haliyle öne çıktı. Ancak en az onun kadar konuşulan bir isim daha vardı. CHP'nin enerjisiyle öne çıkan Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal, özverisinin meyvesini dün gerçekleştirilen kurultayda topladı. Parti genel meclisine üçüncü sıradan girdi.

ABD'nin güncel gümrük vergisi listesinde Türkiye de bulunuyor.

ABD'nin güncel gümrük vergisi listesinde Türkiye de bulunuyor.

ABD 'karşılıklı tarifeler' kapsamında Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Peki, ABD’nin vergileri Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuya dair açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu.

Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durumun Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. 

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre; 9 Nisan Çarşamba gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarına büyük miktarda indirim yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 10 olarak açıklaması uzmanlar tarafından olumlu karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulayacağı gümrük vergisini yüzde 10 olarak açıklaması uzmanlar tarafından olumlu karşılandı.

Ancak iktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda Trump’ın vergilerine Ekrem İmamoğlu vurgusu yaptı. 

Eğilmez, Türkiye’ye uygulanacak gümrük vergisinin borsa için olumlu gelişme olabileceğini ancak ‘iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam’ nedeniyle Türkiye’nin fırsatı kaçırdığını vurguladı.

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber yine gündemde.

Sokaklarda sık sık kameralara takılan Bieber, hem tarzıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir önceki gün eski aşkı Selena Gomez’le ilgili bir paylaşımı beğenip sonra beğenisini geri çekmesi çok konuşulmuştu. 

Şimdi de yeni bir hamle geldi! Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber, bu kez Aleyna Tilki’yi Instagram’dan takip etmeye başladı. Hatırlarsanız Tilki, birkaç yıl önce katıldığı bir programda “Justin Bieber bana yürümüştü” demişti. O açıklama da Bieber'in bu hamlesiyle yeniden gündeme geldi.

Yapay zeka ChatGPT’nin fotoğraf filtrelerini ve efektlerini ücretsiz hale getirmesiyle yeni akım doğdu.

Yapay zeka ChatGPT’nin fotoğraf filtrelerini ve efektlerini ücretsiz hale getirmesiyle yeni akım doğdu.

Fotoğrafları animasyon ve anime karakterlerine çeviren “Studio Ghibli” tarzı görseller sosyal medyayı adeta ele geçirdi. 

Akıma uyan bir isim daha vardı: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaşanan İmamoğlu olaylarının ardından bir boykot listesi açıklamıştı.

Listede Doğuş Grubu da yer alıyordu. Fatih Altaylı ise Doğuş Grubu’na karşı tepki alınmasını desteklemediğini dile getirdi. Doğuş Grubu’nun iktidardan mağdur olduğunu ifade etti. “İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler” sözlerini kullandı.

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu.

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı gündeme sürpriz bir gelişmeyle damga vurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ile büyük beğeni toplayan ünlü gazeteci bir dönem sunduğu yarışma programıyla yeniden ekranlarda olacak. 

Konuya dair ilk kez bu sabah canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı 'Güven Bana' yarışma programıyla ilgili konuştu. Bir yandan da heyecanını aktaran Anlı 'Kendim yapıyorum diye söylemiyorum ama en beğendiğim yarışma programı' dedi.

İsrail ordusu, Gazze’de 15 Kızılay sağlık görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk açıklamalarının "yanlış" olduğunu kabul etti.

İsrail ordusu, Gazze’de 15 Kızılay sağlık görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin ilk açıklamalarının "yanlış" olduğunu kabul etti.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün arşivlerde yer alan videolarına, fotoğraflarına hakimiz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün arşivlerde yer alan videolarına, fotoğraflarına hakimiz.

Şimdiyse 1930 yılında trende öğle yemeği yediği anlara ait bir video kaydı paylaşıldı. Kronik Doküman adlı sayfanın paylaşımı yapmasıyla birlikte o anlar kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz etti.

Elektrik ve doğal gaz zammının ardından una da yüzde 25 zam geldi.

Elektrik ve doğal gaz zammının ardından una da yüzde 25 zam geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde ülkelere yeni getirdiği gümrük vergileri haftanın ilk gününü "Kara Pazartesi"ye çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde ülkelere yeni getirdiği gümrük vergileri haftanın ilk gününü "Kara Pazartesi"ye çevirdi.

Kripto para piyasasında Bitcoin tarihi düşüşünü yaşadı; Avrupa ve Asya borsaları depremle açıldı. Borsalarda değer kaybı görülürken para piyasaları uzman İslam Memiş, dolar, euro, BIST 100, Bitcoin ve altında olacakları yazdı. Investing'e yazan Memiş, bu haftaya 'Tepki Haftası' adını verdi; Çarşambadan önce-Çarşambadan sonra diye ayırdı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaları boykot edeceklerini açıklamıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaları boykot edeceklerini açıklamıştı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, 2 Nisan’da özellikle CHP seçmenin yoğunlukla yaşadığı ilçelerde tüketimde ciddi bir düşüş yaşandı. Yapılan araştırmada, esnafın yüzde 56’sı satışların düştüğünü söyledi.

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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman diziden epey olaylı şekilde ayrılmışt

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Alev' karakteriyle çok sevilen Müjde Uzman diziden epey olaylı şekilde ayrılmışt

Bir dönem geri döneceği iddia edilen oyuncudan gündemdeki haberlere sert çıkış gelmişti. 

Epeydir yapımların peşinde olduğu bilinen Müjde Uzman cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjde Uzman ekranların yeni popüler dizisine katıldı.

Kocaeli’de bir işletmede satılan tavuk dönerden 648 kişi zehirlenmişti. İşletme sahipleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kocaeli’de bir işletmede satılan tavuk dönerden 648 kişi zehirlenmişti. İşletme sahipleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İnsanların hayatı ile oynayan işletme sahiplerinden E.T. ise polisteki ifadesinde “Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir' dediği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihini "Kurtuluş Günü" olarak tanımlamış ve ülkelere gümrük vergisi kararlarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025 tarihini "Kurtuluş Günü" olarak tanımlamış ve ülkelere gümrük vergisi kararlarını açıklamıştı.

Sadece Avrupa ve Asya piyasaları değil New York Borsası da 7 Nisan Pazartesi gününe sert düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi. 

Dünya piyasaları gümrük vergisine sert tepki verirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “darbe girişimi” olarak tanımlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de “Cuntanın başı” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını “darbe girişimi” olarak tanımlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de “Cuntanın başı” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli’nin açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize darbeye heveslenenler CHP’nin çağrısıyla ortaya çıkacaksa, 15 Temmuz'dan daha acıklı bir sona hazır olmaları gerektiğini hatırlatmak ikazen ve ihtaren boynumuzun borcudur.” ifadeleri yer aldı.

Geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergisi bulunan vatandaşlar “Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergisi bulunan vatandaşlar “Vergi affı çıkacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından vergi affının çıkacağını iddia etti.

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Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevden alındığı iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Radyo Spor'a konuşan Sarıoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ekibiyle beraber çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Son birkaç hafta içerisinde TikTok'ta inanılmaz bir kitle edinen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu sefer de "anne" telaffuzuyla gündeme oturdu.

Son birkaç hafta içerisinde TikTok'ta inanılmaz bir kitle edinen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu sefer de "anne" telaffuzuyla gündeme oturdu.

'Anne' kelimesini tekrarlayan ve 'Tuhaf mı söylüyorum ya?' sorgulaması içine giren Derin Talu'nun diksiyonla verdiği savaş dillere fena düştü...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün basın mensuplarına İBB’ye yapılan “yolsuzluk” soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün basın mensuplarına İBB’ye yapılan “yolsuzluk” soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmışt

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmışt

Son günlerde öğrenciler protesto nedeniyle dersleri boykot çağrısı yapıyordu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda boykot çağrısı yapan öğrenci, akademisyen ve idari personel için işlem yapılması talimatı gönderdiği iddia edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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