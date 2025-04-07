Kocaeli’nde Tavuk Döner Skandalı: Tutuklanan Patron "Ben Sektöre Ayrı Lezzet" Getirdim Diyerek Kendini Savundu
Kocaeli’nde Tavuk Döner Skandalı: Tutuklanan Patron "Ben Sektöre Ayrı Lezzet" Getirdim Diyerek Kendini Savundu
Kocaeli’de bir işletmede satılan tavuk dönerden 648 kişi zehirlenmişti. İşletme sahipleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
İnsanların hayatı ile oynayan işletme sahiplerinden E.T. ise polisteki ifadesinde “Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir' dediği ortaya çıktı.
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2 bin kişiye döner satmışlar
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“Ben sektöre farklı bir tat ve lezzet getirdim”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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haha sonu güzel, bilindik "ramazan ayında kapattık".. işin özeti bu oruç tutuyorsan ben de tutmak zorunda mıyım sahtekar? miktarı azaltırsın "özel sosusunu" ... Devamını Gör
Sanki porno sektöründe işletiyor da farklı bir soluk getirmiş ak altı üstü tavuk sos domates hepsi bu
Ahhahah:)
bizim tavuğumuzda bişey yok sizin mideniz bozuk demek istemiş