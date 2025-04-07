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Kocaeli’nde Tavuk Döner Skandalı: Tutuklanan Patron "Ben Sektöre Ayrı Lezzet" Getirdim Diyerek Kendini Savundu

Kocaeli’nde Tavuk Döner Skandalı: Tutuklanan Patron "Ben Sektöre Ayrı Lezzet" Getirdim Diyerek Kendini Savundu

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 17:27

Kocaeli’de bir işletmede satılan tavuk dönerden 648 kişi zehirlenmişti. İşletme sahipleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İnsanların hayatı ile oynayan işletme sahiplerinden E.T. ise polisteki ifadesinde “Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir' dediği ortaya çıktı.

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2 bin kişiye döner satmışlar

2 bin kişiye döner satmışlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan tavuk döner skandalı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 648 kişinin zehirlendiği olayda işletmenin sahipleri tutuklanmıştı.

Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y.'nin ifadesinde, 'Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız' dediği öğrenildi.

“Ben sektöre farklı bir tat ve lezzet getirdim”

“Ben sektöre farklı bir tat ve lezzet getirdim”

İşletmenin tutuklanan diğer sahibi E.T. ise ifadesinde şok ifadeler kullandı.

Uzun zamandır bu sektörde çalıştığını söyleyen E. T., “Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Kılıç

haha sonu güzel, bilindik "ramazan ayında kapattık".. işin özeti bu oruç tutuyorsan ben de tutmak zorunda mıyım sahtekar? miktarı azaltırsın "özel sosusunu" ... Devamını Gör

Ruzgar cenk

Sanki porno sektöründe işletiyor da farklı bir soluk getirmiş ak altı üstü tavuk sos domates hepsi bu

ozzymandias27

Ahhahah:)

tamyris

bizim tavuğumuzda bişey yok sizin mideniz bozuk demek istemiş