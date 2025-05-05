5 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD’de darp edildi.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ardından yeni sezonda bol bol aşiret ve toprak temalı diziler izleyeceğimizi duyurmuştuk.
Dizilerdeki başarılarıyla milyonların kalbini çalan kadın oyuncular, sadece ekranlarda değil reklam dünyasında da fırtına estiriyor.
TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek.
Ünlü oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
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Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı.
Sezonun ilk yaz dizisi olan ve Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ellerinden çıkacak Aile Saadeti ile ilgili hazırlıklar sürüyor.
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında önemli veri belli oldu.
Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıda soruşturma derinleştirildi.
90’ların şarkıcısı Ragga Oktay, hem kişiliği hem aksanıyla hafızalara kazınmıştı.
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Akdeniz açıklarında köpek balıklarına sıkça rastlanıyor.
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor.
3 Mayıs günü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder sevenlerini yasa boğdu.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım ile ilgili iddianame kabul edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önder'di.
Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.
Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Talisca'nın eline temas eden top sonucunda Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes topun başına geldi ancak tribünlerden Gedson'a tutulan lazer ışığı penaltı atışını aksattı. Gedson kullandığında ise penaltıyı kaçırdı.
Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlamıştı.
Ramazan ve kurban bayramlarından sonra üçüncü bir dini bayram için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.
2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız uçtuğunu iddia etmiş, Allah Allah nidalarıyla yerde yuvarlanmıştı.
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Türk Kızılay’ı Genel Kurulu bugün Ankara’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurulun sürprizi ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.
Papa Francis’in yaşamı boyunca savunduğu insani değerler, vefatının ardından somut şekilde hayat buldu.
"En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi uzun zamandır evlilik hazırlığındaydı
İsrail’in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567’ye yükselirken, İsrail askerlerinin paylaştığı bir video ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.
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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretine son vermekten bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de hüzün, liderliği elinde bulunduran Galatasaray tarafında ise heyecan hakim.
Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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