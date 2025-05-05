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5 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

5 Mayıs Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD’de darp edildi.

Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD’de darp edildi.

Mynet’te yer alan habere göre; Kendisinden 48 yaş büyük eşinden ayrıldıktan sonra bu kez de kendisinden 40 yaş büyük bir iş insanıyla evlenme hazırlığı yapan Miraloğlu, kendisine aşık olan ABD’li bir genç tarafından feci şekilde dövüldü.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ardından yeni sezonda bol bol aşiret ve toprak temalı diziler izleyeceğimizi duyurmuştuk.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ardından yeni sezonda bol bol aşiret ve toprak temalı diziler izleyeceğimizi duyurmuştuk.

Trabzon ve Şanlıurfa'nın ardından bir haber de Adana'dan geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iki dizinin birden çekileceği Adana'da Hasan Tolga Pulat ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu yazdığı, Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği Bereketli Topraklar dizisinin hazırlıklarına başlandı.

Dizilerdeki başarılarıyla milyonların kalbini çalan kadın oyuncular, sadece ekranlarda değil reklam dünyasında da fırtına estiriyor.

Dizilerdeki başarılarıyla milyonların kalbini çalan kadın oyuncular, sadece ekranlarda değil reklam dünyasında da fırtına estiriyor.

Sosyal medyada attıkları her adım olay olan bu yıldızlar, hayat tarzlarıyla da merak uyandırıyor. Kimi aşkıyla gündemden düşmüyor, kimi projeden projeye koşuyor. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; son dönemde imza attıkları reklam anlaşmaları ise “yok artık!” dedirten cinsten.

TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek.

TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek.

Ünlü oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Ünlü oyuncu Didem Balçın, babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

42 yaşındaki oyuncu, cenaze töreninin 6 Mayıs Salı günü gerçekleşeceğini, detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

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Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı.

Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı.

Lider Galatasaray'la puan farkı 8'de kaldı ve son dört haftaya girilirken şampiyonluk yarışında geri dönülmez bir yara aldı. 

Bu mağlubiyet tüm Fenerbahçelileri olduğu gibi Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'yu da çileden çıkardı.

Sezonun ilk yaz dizisi olan ve Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ellerinden çıkacak Aile Saadeti ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Sezonun ilk yaz dizisi olan ve Selçuk Aydemir ile Burak Aksak'ın ellerinden çıkacak Aile Saadeti ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

alı günü okuma provası yapılacak dizinin kadrosu da neredeyse tamamen şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Vildan Atasever de dizide rol alacak.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında önemli veri belli oldu.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında önemli veri belli oldu.

6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin dört aylık zam oranı da böylece netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıda soruşturma derinleştirildi.

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıda soruşturma derinleştirildi.

Mynet’ten Ersel Yıldırım’ın haberine göre; 'Menfaat şüphesi' üzerinde yoğunlaşan Emniyet, Tengioğlu'nun banka hesaplarını incelemeye alırken; özellikle saldırının arkasında maddi kazanç var mı araştırılıyor. 

Öte yandan Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.

90’ların şarkıcısı Ragga Oktay, hem kişiliği hem aksanıyla hafızalara kazınmıştı.

90’ların şarkıcısı Ragga Oktay, hem kişiliği hem aksanıyla hafızalara kazınmıştı.

ıllar sonra Nişantaşı’nda yeğenleriyle gezerken görüntülenen ünlü isim son haliyle dikkat çekti. Müziği bırakmadığını belirten Ragga Oktay, “Konserlere devam ediyorum” diyerek hayranlarını sevindirdi. 

Bir dönem “Çukulata Kız”la ortalığı kasıp kavuran şarkıcı, müzikten hiç kopmadığını söyledi. 

İşte yıllar sonra ortaya çıkan Ragga Oktay’dan dikkat çeken açıklamalar ve son hali…

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Akdeniz açıklarında köpek balıklarına sıkça rastlanıyor.

Akdeniz açıklarında köpek balıklarına sıkça rastlanıyor.

Ancak bu sefer popüler plajlardan olan Konyaaltı sahilinde kıyıda bir köpek balığı görüldü. Vatandaşlar o anları hayretle telefonlarıyla kayda aldı. Köpek balığını izleyen kalabalık içerisinde bir kişi taş attı. Vatandaşın köpek balığına taş atması sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor.

Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler artarken değişimin kaçınılmaz olduğu görüşü öne çıkıyor.

Yönetim için de muhalefet sesleri artıyor. Son olarak Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarından Mahmut Uslu adaylık konusunda girişimlere başladı.

3 Mayıs günü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder sevenlerini yasa boğdu.

3 Mayıs günü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder sevenlerini yasa boğdu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in babası arkasından söyledikleri yürekleri dağladı. Sırrı Süreyya Önder’in örnek babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in baba sevgisine X’te duygulandıran yorumlar yapıldı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım ile ilgili iddianame kabul edildi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım ile ilgili iddianame kabul edildi.

Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre yıllık enflasyon yüzde 37.86 oldu. Peki Nisan 2025 enflasyon verilerine uzmanların yorumu ne oldu?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Törende kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına yazdığı mektup gözyaşlarına boğarken, ünlü oyuncu Birce Akalay’dan da duygulandıran bir yorum geldi.

Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önder'di.

Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önder'di.

Anlattığı fıkralarıyla, politik mizahıyla, hazırcevaplılığıyla tanınan Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki anları ise unutulmayacak cinsten. Hadi gelin hep birlikte Önder'in Meclis'teki herkesi güldüren anlarını bir kez daha izleyelim!

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

Şişli'de 34 yaşındaki kadının eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, 'Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor' dedi.

Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Talisca'nın eline temas eden top sonucunda Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes topun başına geldi ancak tribünlerden Gedson'a tutulan lazer ışığı penaltı atışını aksattı. Gedson kullandığında ise penaltıyı kaçırdı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Talisca'nın eline temas eden top sonucunda Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes topun başına geldi ancak tribünlerden Gedson'a tutulan lazer ışığı penaltı atışını aksattı. Gedson kullandığında ise penaltıyı kaçırdı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında, Beşiktaş oyuncusu Gedson Fernandes'in penaltı vuruşu sırasında tribünden gözüne lazer tutan Fenerbahçe taraftarı B.Y., gözaltına alındı ve adli işlem başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.

Universal Music Group'un (UMG) Sezen Aksu'nun 21 single, 30 albümünü satın aldı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlamıştı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlamıştı.

Cenaze töreninin ardından Özel, Selçuk Tengioğlu adlı şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gelişmeler takip edilirken, şahsın “belediyeden yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim” dediği öğrenilmişti. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olaya açıklık getirdi ve iddiayı yalanladı.

Ramazan ve kurban bayramlarından sonra üçüncü bir dini bayram için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.

Ramazan ve kurban bayramlarından sonra üçüncü bir dini bayram için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.

Öneri CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan geldi. Eğer kabul edilirse resmi tatil de olacak.

Teklifin gerekçesinde Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulandı.

2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız uçtuğunu iddia etmiş, Allah Allah nidalarıyla yerde yuvarlanmıştı.

2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan Sabri Yıldız uçtuğunu iddia etmiş, Allah Allah nidalarıyla yerde yuvarlanmıştı.

O anlar Türk televizyonlarının en unutulmaz anları arasına girmişti. İnternetin yaygınlaşmasıyla 'Havada durdum şahitlerim var' repliği ise ilk yerli meme'lerden biri olmuştu. Testo Taylan Uçan Adam Sabri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Türk Kızılay’ı Genel Kurulu bugün Ankara’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurulun sürprizi ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Türk Kızılay’ı Genel Kurulu bugün Ankara’da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı genel kurulun sürprizi ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi.

Sinan Akçıl’ın geçtiğimiz günlerde AKP MKYK’da yer alacağı iddia edilmiş ancak açıklanan listede yer almamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramıştı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Yeni yayınlanan görüntülerde, Selçuk Tengioğlu’nun saatlerce kapının önünde olduğu hatta açma germe hareketleri yaparak Özgür Özel’in çıkmasını beklediği yer aldı.

Papa Francis’in yaşamı boyunca savunduğu insani değerler, vefatının ardından somut şekilde hayat buldu.

Papa Francis’in yaşamı boyunca savunduğu insani değerler, vefatının ardından somut şekilde hayat buldu.

Son arzusu doğrultusunda milyonlarca insanla buluştuğu araç 'papamobil', Gazze’deki çocuklara sağlık hizmeti sunacak şekilde mobil kliniğe dönüştürüldü.

"En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi uzun zamandır evlilik hazırlığındaydı

"En Hamarat Benim" programının sempatik sunucusu Kadir Ezildi uzun zamandır evlilik hazırlığındaydı

İki farklı şehirde yaptıkları gösterişli nişanlarla adlarından söz ettiren Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti geçtiğimiz saatlerde nikah masasına oturdu. Gelinlik ve damatlık da elbette gözlerden kaçmadı.

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567’ye yükselirken, İsrail askerlerinin paylaştığı bir video ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 567’ye yükselirken, İsrail askerlerinin paylaştığı bir video ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet öğrenme partisi için yerleşim yerini havaya uçurduğu anlar yer aldı. Patlatılan bomba sonrasında mavi dumanların yükselmesini askerler kahkahalar eşliğinde izledi.

Anadolu Ajansı’nın paylaştığı görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretine son vermekten bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de hüzün, liderliği elinde bulunduran Galatasaray tarafında ise heyecan hakim.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk hasretine son vermekten bir adım daha uzaklaşan Fenerbahçe'de hüzün, liderliği elinde bulunduran Galatasaray tarafında ise heyecan hakim.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamasını sabırsızlıkla beklerken yaşanacak büyük coşkuya katılacak ilk ünlü şarkıcı belli oldu.

Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Konda Araştırma, 2 Nisan’da gerçekleşen genel para harcamama hareketi ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Konda’nın araştırmasına göre 2 Nisan’da yapılan genel boykota katılım sağlayanların oranı yüzde 24 oldu. Ankete katılanların yüzde 72’si boykota katılmadığını ifade ederken, yüzde 4’lük bir kısım ise 2 Nisan’da çok daha fazla alışveriş yaptığını belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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