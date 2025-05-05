Trafik Cezalarında Yeni Dönem: Alkollü Araç Kullananlara Hapis Cezası Geliyor

Yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara artık sadece ehliyet kısıtlaması değil, doğrudan hapis cezası verilecek. Taslağa göre, alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullanırken yakalanan sürücüler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Teklif kapsamında toplumda ciddi güvenlik endişelerine neden olan silahla rastgele ateş açma olaylarına da sert müdahale geliyor. Mevcut durumda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 170. maddesi değiştirilerek, bu cezanın alt sınırı 1 yıla, üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla havaya ateş açılması durumunda ise verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.