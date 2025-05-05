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Trafik Cezalarında Yeni Dönem: Alkollü Araç Kullananlara Hapis Cezası Geliyor

Trafik Cezalarında Yeni Dönem: Alkollü Araç Kullananlara Hapis Cezası Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.05.2025 - 09:07

TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek. Düzenleme kapsamında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için, trafikte herhangi bir vukuata karışmasalar dahi hapis cezası uygulanacak. Ayrıca kurusıkı silahla bile meskun mahalde ateş edenlere 1 ila 5 yıl arası hapis cezası geliyor, düğün ve asker uğurlamalarında da cezalar katlanacak

İşte detaylar…

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4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde sona yaklaşıldı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde sona yaklaşıldı.

TRT'nin haberine göre; çalışmanın tamamlanmasının ardından taslak metin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Toplumsal huzurun sağlanması, suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişikliklere gidilerek cezalar artırılacak.

Alkollü araç kullananlara hapis cezası geliyor.

Alkollü araç kullananlara hapis cezası geliyor.

Yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara artık sadece ehliyet kısıtlaması değil, doğrudan hapis cezası verilecek. Taslağa göre, alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullanırken yakalanan sürücüler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Teklif kapsamında toplumda ciddi güvenlik endişelerine neden olan silahla rastgele ateş açma olaylarına da sert müdahale geliyor. Mevcut durumda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nin 170. maddesi değiştirilerek, bu cezanın alt sınırı 1 yıla, üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla havaya ateş açılması durumunda ise verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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