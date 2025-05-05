Trafik Cezalarında Yeni Dönem: Alkollü Araç Kullananlara Hapis Cezası Geliyor
TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile trafik kuralları ve cezalarında değişikliğe gidilecek. Düzenleme kapsamında alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için, trafikte herhangi bir vukuata karışmasalar dahi hapis cezası uygulanacak. Ayrıca kurusıkı silahla bile meskun mahalde ateş edenlere 1 ila 5 yıl arası hapis cezası geliyor, düğün ve asker uğurlamalarında da cezalar katlanacak
İşte detaylar…
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4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinde sona yaklaşıldı.
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Alkollü araç kullananlara hapis cezası geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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