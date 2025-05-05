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Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren'in Mektubuna Birce Akalay'dan Duygusal Yorum

Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren'in Mektubuna Birce Akalay'dan Duygusal Yorum

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 12:40

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına yazdığı mektup gözyaşlarına boğarken, ünlü oyuncu Birce Akalay’dan da duygulandıran bir yorum geldi.

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Türkiye siyasetinin renkli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder kalbine yenik düştü.

Türkiye siyasetinin renkli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder kalbine yenik düştü.

18 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından, 3 Mayıs günü hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder, geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ancak çoklu organ yetmezliği ne yazık ki onu sevdiklerinden kopardı.

Sırrı Süreyya Önder için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ardından 4 Mayıs Pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Tören boyunca gözyaşları sel oldu. Ama en çok da okunan mektup büyük ses getirdi.

Törende söz alan kızı Ceren Önder Kandemir, babasına hastanedeyken yazdığı mektubu okudu.

Törende söz alan kızı Ceren Önder Kandemir, babasına hastanedeyken yazdığı mektubu okudu.

“Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti” diyerek başladığı mektubunda babasının neşesini, iyiliğini, utangaç öfkesini, şiir sevgisini, kucaklayan dostluğunu anlattı. 

Mektubunun sonlarında da 'Turna kuşum' diye seslendi babasına.

'Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi. Artık mücadele etmek zorunda olmamanın verdiği huzuru. Seni ayakta son gördüğümüz gün bize bir poşet portakal ve bir kutu yumurta vermiştin. Can için daima bir tane mandalin ve bir cebinde fıstık ezmesi taşımanı. Teneke kutulardaki ballara ve dinlenme tesislerine olan özel ilgini hiç unutmayacağım. Seni ayakta gördüğümüz son gün arabaya binmeden önce bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor şimdi. ‘Cano’nun düğünün görmeden gitmeyeceğim’ demiştin. Tutmadığın sözün yoktu. Gittin mi? Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorundaki sınıfsız, bayraksız, umutlu kalabalıkta barışa benzer birşey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın. '

Kaçıranlar için konuşmasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu içten veda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü isim duygularını paylaşırken özellikle bir yorum dikkat çekti.

Bu içten veda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü isim duygularını paylaşırken özellikle bir yorum dikkat çekti.
twitter.com

Oyuncu Birce Akalay, X hesabından yaptığı paylaşımda “Ben unutmak istemem bu mektubu…” diyerek duygularını paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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