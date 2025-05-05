Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren'in Mektubuna Birce Akalay'dan Duygusal Yorum
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına yazdığı mektup gözyaşlarına boğarken, ünlü oyuncu Birce Akalay’dan da duygulandıran bir yorum geldi.
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Türkiye siyasetinin renkli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder kalbine yenik düştü.
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Törende söz alan kızı Ceren Önder Kandemir, babasına hastanedeyken yazdığı mektubu okudu.
Bu içten veda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü isim duygularını paylaşırken özellikle bir yorum dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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