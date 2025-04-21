21 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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New Balance ayakkabı markasına, bazı modellerinde kullandığı 'domuz derisi'ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.
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Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek veren ünlülerden biri olan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.
Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
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Daha önce birçok kez istismar haberleri ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati yurtlarından biri bir kez daha cinsel istismar skandalı ile gündemde.
Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.
Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir önceki gün Espressolab’ten yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.
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Tatil için fiyatları nedeniyle yurt dışında yaşayanlara adeta cennet olan Türkiye aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti sayılıyor.
Savaş Kaptan adlı vatandaş, Antalya’da oğluyla birlikte balık tutmak için denize açıldı ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.
Siyasette var olan her görüş kendini bir sembolle özdeşleştirmeye özen gösterir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor.
Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor.
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Açıklamaları ve yazılarıyla dikkat çeken; zaman zaman tartışmaların odağında olan Ahmet Hakan, “Yolun Yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor
Ayvalık’ın meşhur tatil bölgesi Cunda Adası’na giden bir vatandaş, tercih ettiği restoranda kalamar fiyatı karşısında şoke oldu.
Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı fenomen olan arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.
Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada bir gün boyunca tepkilere maruz kaldı.
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Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ihale soruşturmasında AKP’li Elazığ Belediyesi’ndeki ihalelerin de incelenmesi için evraklar talep edildi. Soruşturmanın temelinde çöp kamyonları için yapılan ihaleler var.
CHP’nin gerçekleştirdiği, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat’ta çiftçilerle buluşmuştu.
2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleştirilen Saraçhane Eylemleri'nde pek çok üniversite öğrencisi gözaltına alındı ve onlarcası tutuklandı.
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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin “Devlet Bahçeli 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacak” iddiasına tepki gösterdi.
Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.
DEM Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci ekibinde yer alan Pervin Buldan, bugün terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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