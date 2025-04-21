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21 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Nisan Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 20:18

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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New Balance ayakkabı markasına, bazı modellerinde kullandığı 'domuz derisi'ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

New Balance ayakkabı markasına, bazı modellerinde kullandığı 'domuz derisi'ne dair bilgilendirmede bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemelere göre, New Balance'ın 'com.tr' uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan 'W990GL6', 'M2002RST', 'U9060BLK' ve 'U991LG2' kodlu ayakkabılarda, ürünlerin açıklamalarında yalnızca 'süet', 'file' ya da 'sentetik' gibi genel ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem yaratmaya devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sonra bir açıklama da AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Süleyman Soylu’dan geldi. Süleyman Soylu, Cemil Önal’ın kendisi hakkında söylediği “Davaların kapatılması için 20 milyon dolar aldı” iddiası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız. Namusumuzu yolda bulmadık” dedi.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek veren ünlülerden biri olan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek veren ünlülerden biri olan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Dün akşamki bölümle birlikte tüm soru işaretleri giderildi. Aybüke Pusat yalnızca bir mezar görüntüsü ve mezardan çıkan saçla TRT 1 dizisinden çıkarılmış oldu. Böyle bir sonla karşılaşan X kullanıcıları ise ağır tepki gösterdi.

Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

Arabesk müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.

Her açıklamasıyla sosyal medyayı sallayan Tatlıses, bu kez hem güldürdü hem de duygulandırdı. Hülya Avşar’a yaptığı iltifat, “Senin bu gözlerin yuva yıkar” sözü, kısa sürede viral olurken, Tatlıses’in çocuk sayısıyla ilgili açıklamaları da gündeme oturdu. 

Ancak en çok konuşulan sözlerinden biri, geçtiğimiz yıl kaybettiği yakın dostu Aydemir Akbaş’la ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaydı. Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıda ölümden nasıl döndüğünü ve o gece Akbaş’ın hayatının nasıl değişebileceğini anlattı.

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

Ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlandığı iddia edildi. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği de verilecek.

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Daha önce birçok kez istismar haberleri ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati yurtlarından biri bir kez daha cinsel istismar skandalı ile gündemde.

Daha önce birçok kez istismar haberleri ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati yurtlarından biri bir kez daha cinsel istismar skandalı ile gündemde.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; İsmailağa Cemaati’nin yatılı Kuran kursunda, 16 yaşındaki bir çocuk, 10-12 yaşındaki en az beş çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı. Çocuklara “Kimseye anlatmayın, kursumuz kapanır” dediler.

Ayrıca çocukları istismara maruz bırakan A. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” dedi.

Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.

Fenerbahçe camiası Kayserispor beraberliği ile tekrar büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark beş puan ve ligin son bölümüne yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın 'Şampiyonluk şansımız çok zor' açıklamasını tüm Fenerbahçeliler kabul ediyor.

Böyle bir ortamda daha önce de adı adaylıkla anılan Sadettin Saran'a da bir grup taraftardan adaylık çağrısı geldi.

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir önceki gün Espressolab’ten yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir önceki gün Espressolab’ten yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Kahve zincirine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot devam ederken, Vidinli’nin bu markayı etiketleyerek paylaşım yapması sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Vidinli, paylaşımının politik bir duruş taşımadığını ve yalnızca dostlarına destek amacıyla yapıldığını belirtti. 

“Emek veren insanların yanındayım” diyen Vidinli, bu süreçte ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından hayatını kaybetti.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Tatil için fiyatları nedeniyle yurt dışında yaşayanlara adeta cennet olan Türkiye aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti sayılıyor.

Tatil için fiyatları nedeniyle yurt dışında yaşayanlara adeta cennet olan Türkiye aynı zamanda sağlık turizminin de başkenti sayılıyor.

Son yıllarda özellikle estetik ameliyatlar ve saç ekimin merkezi haline gelen Türkiye'de yeni bir turizm 'kategorisi' doğdu: Boşanma turizmi!

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre yaşadıkları ülkelerde avukatlık ücretini pahalı bulan gurbetçiler boşanmak için Türkiye’ye geliyor. Üstelik sayı giderek artıyor.

Savaş Kaptan adlı vatandaş, Antalya’da oğluyla birlikte balık tutmak için denize açıldı ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Savaş Kaptan adlı vatandaş, Antalya’da oğluyla birlikte balık tutmak için denize açıldı ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

ekneye doğru yaklaşan köpek balığı, sanal çapaya saldırdı. Savaş Kaptan o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kıyıdan yaklaşık 3 km uzaklıkta olduğunu dile getiren vatandaş köpek balığının türünün ne olduğunu tespit edemediğini dile getirdi. Yorumlarda buluşan vatandaşlar ise mako cinsi olabileceğini ifade ettiler.

Siyasette var olan her görüş kendini bir sembolle özdeşleştirmeye özen gösterir.

Siyasette var olan her görüş kendini bir sembolle özdeşleştirmeye özen gösterir.

Bununla politik ve tarihi bir kimlik inşa eder. Bu sembollerden en bilinenleri el işaretleri, sloganlar, marşlar veya şarkılardır. Bir grup o sembolü kullandığında politik görüşünü anlarız. Zaten bu sembollerin amacı da kendi politik görüşünü bu simgelerle en akılda kalıcı ve net bir şekilde göstermektir. Ancak bazı sembollerin birlikte kullanılması kafa karıştırabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit ve tağşiş listesinde en çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor.

Bakanlık bu hileye karşı aldığı önlemleri genişletti. Pide, tost, sandviç… Bakanlık’tan yeni ‘peynir’ düzenlemesi geldi. Geçen yıl yürürlüğe giren eritme peynir tebliğine dair yeni kararlar alındı. NTV’de yer alan habere göre eritme peynirin kullanıldığı ürünler artık ‘kaşarlı’ ibaresiyle satılamayacak.

Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor.

Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor.

Önce Sağlık Bakanı'nın 'Kadınlar futbol izlemiyor mu?' çıkışı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bundan neden rahatsız oldunuz?' cevabı ile 'Normal doğum' vurgusu devam etti. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriyle de özel hastanelerin sezaryen doğumu zorunlu olmadıkça yapamayacakları söylendi. 

Kadınların bedeni üzerine yorum yapan, direktif veren erkek futbolcuların taşıdığı bu pankarta cevap parkedeki kadınlardan geldi.

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Açıklamaları ve yazılarıyla dikkat çeken; zaman zaman tartışmaların odağında olan Ahmet Hakan, “Yolun Yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Açıklamaları ve yazılarıyla dikkat çeken; zaman zaman tartışmaların odağında olan Ahmet Hakan, “Yolun Yolumuzdur Devlet Bahçeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Devlet Bahçeli, artık benim için… Barış savaşçısıdır” sözlerinin yer aldığı yazıya MHP’den teşekkür geldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor

Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Önder'in göğsünün yeniden açıldığı, cerrahi alanın temiz olduğunun görüldüğü kaydedildi. Hastanenin açıklamasında ayrıca, 'Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir' denildi.

Ayvalık’ın meşhur tatil bölgesi Cunda Adası’na giden bir vatandaş, tercih ettiği restoranda kalamar fiyatı karşısında şoke oldu.

Ayvalık’ın meşhur tatil bölgesi Cunda Adası’na giden bir vatandaş, tercih ettiği restoranda kalamar fiyatı karşısında şoke oldu.

Masaya gelen serviste 5 tane kalamar yer alıyordu, fiyatı ise 550 TL’ydi. Hal böyle olunca vatandaş da Yunanistan’ın neden tercih edildiğini söyleyerek Türkiye’de turizmin azalmasına dair düşüncelerini dile getirdi.

Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı fenomen olan arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Oyuncu Sevil Akdağ tartışma yaşadığı fenomen olan arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Yakın arkadaşını defalarca kez bıçaklayan Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç bir cinayet işleyen Sevil Akdağ'ın Yasak ElmaArka SokaklarKardeşlerim, Tutunamayanlar gibi birçok dizide figüranlık yaptığı biliniyordu. Akdağ'ın rol aldığı sahneleri de sizler için derledik...

Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada bir gün boyunca tepkilere maruz kaldı.

Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada bir gün boyunca tepkilere maruz kaldı.

Fenomen isim gelen eleştiriler üzerine sessizliğini bozmak zorunda kaldı. Yaptığı açıklamada paylaşımının politik bir duruş taşımadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak bu açıklama da tansiyonu düşürmeye yetmedi. 

Ünlü isimlerden ilk tepki ise İrem Derici’den geldi. Jet hızıyla yanıt veren Derici, Vidinli’yi sert sözlerle eleştirdi.

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Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa aynı zamanda katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanıydı. Bir süredir tedavi gören papanın ölümünden sonra belli başlı ritüeller yapılacak, yas süreci tamamlandıktan sonra yeni papa konsey tarafından seçilecek. Peki Vatikan'ın yeni lideri için adaylar kimler?

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ihale soruşturmasında AKP’li Elazığ Belediyesi’ndeki ihalelerin de incelenmesi için evraklar talep edildi. Soruşturmanın temelinde çöp kamyonları için yapılan ihaleler var.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ihale soruşturmasında AKP’li Elazığ Belediyesi’ndeki ihalelerin de incelenmesi için evraklar talep edildi. Soruşturmanın temelinde çöp kamyonları için yapılan ihaleler var.

CHP’nin gerçekleştirdiği, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat’ta çiftçilerle buluşmuştu.

CHP’nin gerçekleştirdiği, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat’ta çiftçilerle buluşmuştu.

Yozgat’ta yapılan mitinge yoğun ilgi gösterildi. Mitingde yaptığı konuşmayla gündem olan çiftçi Abdullah Ceylan, Özlem Gürses’in programına konuk oldu. Çiftçiler ve ülke gündemine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında da konuşan vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor.

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu, giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürünü ucuz ve indirimli şekilde kullanıcıya sunuyor.

Ürünlerin uygun fiyatlı olması nedeniyle pek çok e-ticaret şirketine korku salan Temu'ya dair yaklaşık bir yıldır pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Temu'nun kapatılacağı ve erişim engeli getirileceği ileri sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleştirilen Saraçhane Eylemleri'nde pek çok üniversite öğrencisi gözaltına alındı ve onlarcası tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleştirilen Saraçhane Eylemleri'nde pek çok üniversite öğrencisi gözaltına alındı ve onlarcası tutuklandı.

Eren Üner isimli öğrencinin X hesabından Saraçhane'de görev yapan polislerin eylemcilere yönelik yaptıkları paylaşımları takipçilerine duyurması ise sosyal medyada infiale yol açmıştı. Üner'in gözaltı ve cezaevi sürecini anlattığı paylaşım yaklaşık 9 milyon görüntülenme aldı.

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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin “Devlet Bahçeli 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacak” iddiasına tepki gösterdi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin “Devlet Bahçeli 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacak” iddiasına tepki gösterdi.

MHP tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmamasına dikkat çeken Tayyar, “Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum Cumhur İttifakı açısından izaha muhtaçtır.” ifadelerini kullandı.

Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor.

Televizyon ekranları, 2024-25 sezonunun sonuna yaklaşıyor.

Kanallardan dizilerle ilgili kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Sezonda sevilen diziler için 'devam' kararı alınırken beklenen reytingleri karşılamayan diziler ise iptal ediliyor. 

Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala birçok dizinin final kararı aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Show TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi final yapacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Rahatsızlığı sonrasında ikinci kez kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli’nin videosu, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…” ifadeleri ile paylaşıldı.

DEM Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci ekibinde yer alan Pervin Buldan, bugün terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci ekibinde yer alan Pervin Buldan, bugün terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öcalan’ın avukatının da yer aldığı görüşme sonrasında açıklama yapan Buldan, “Çok verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

Buldan ayrıca Öcalan’ın yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesajını da paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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