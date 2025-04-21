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AKP’li Elazığ Belediyesi’ne İhale Soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Evrakları İstedi

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne İhale Soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Evrakları İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 14:36 Son Güncelleme: 21.04.2025 - 14:39

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ihale soruşturmasında AKP’li Elazığ Belediyesi’ndeki ihalelerin de incelenmesi için evraklar talep edildi. Soruşturmanın temelinde çöp kamyonları için yapılan ihaleler var. 

İşte MYNET’in özel haberinin detayları…

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına ek olarak Elazığ Belediyesi’nden ihaleleri inceleme adına evrakları talep etti! Soruşturmanın temelinde çöp kamyonu ihalesi var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına ek olarak Elazığ Belediyesi’nden ihaleleri inceleme adına evrakları talep etti! Soruşturmanın temelinde çöp kamyonu ihalesi var.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, paylaştığı dosyalarda Elazığ Belediyesi'nin 82 araç için üç yıllar kira bedeli olarak 530 milyon lira ödediğini ancak aynı araçların satın alınması durumunda 100 milyon lira edeceğini gündeme getirmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına ek olarak Elazığ Belediyesi’nden ihaleleri inceleme adına evrakları talep etti!

AKP’li Elazığ Belediyesi’nde yolsuzluk olup olmadığı yapılan soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bozkurt

Tamam tamam inandık. :)

man

eğer onlarda yolduzluk varsa bende birşey bilmiyorum bunlar yapmaz len