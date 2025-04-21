AKP’li Elazığ Belediyesi’ne İhale Soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Evrakları İstedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, paylaştığı dosyalarda Elazığ Belediyesi'nin 82 araç için üç yıllar kira bedeli olarak 530 milyon lira ödediğini ancak aynı araçların satın alınması durumunda 100 milyon lira edeceğini gündeme getirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına ek olarak Elazığ Belediyesi’nden ihaleleri inceleme adına evrakları talep etti!

AKP’li Elazığ Belediyesi’nde yolsuzluk olup olmadığı yapılan soruşturma sonunda ortaya çıkacak.