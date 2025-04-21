Tüyler Ürperten Olay: 14 Yaşındaki Çocuk, Doğum Yaptı! Bebeği Çöpe Bıraktı! Bebek Öldü, Çocuk Yakalandı

Sözcü’den Müslüm Evci’nin özel haberine göre; Temizlik görevlisi, çöp kutusuna bırakılmış bir bebek cesediyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, bebeğin doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirledi.

Doğum yapan kız çocuğu M.N., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun istismara uğrayıp uğramadığı, hem sosyal hizmetler hem de kolluk kuvvetleri tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.