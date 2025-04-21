Tüyler Ürperten Olay: 14 Yaşındaki Çocuk, Doğum Yaptı! Bebeği Çöpe Bıraktı! Bebek Öldü, Çocuk Yakalandı
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/tuyler-urper...
Tüyler ürperten olay Karaman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Sözcü’de yer alan habere göre; Karaman’da 14 yaşındaki bir çocuk, hastanede doğum yaptıktan sonra bebeği çöpe attı. Çöpe bırakılan bebek ölü olarak bulunurken 14 yaşındaki çocuk da yakalanarak gözaltına alındı.
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14 yaşında olduğu ifade edilen M.N., isimli kız çocuğu Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletinde doğum yaptı. Korkunç gerçek ise kısa süre sonra temizlik personelinin fark etmesiyle ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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