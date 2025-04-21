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Ekrem İmamoğlu’nun Diploma İptalinde Yeni Gelişme: Diploması İptal Edilen 28 Kişi İfadeye Çağırıldı

Ekrem İmamoğlu’nun Diploma İptalinde Yeni Gelişme: Diploması İptal Edilen 28 Kişi İfadeye Çağırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 21.04.2025 - 11:17

Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturmada diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti. İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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