Saraçhane Protestocusu Eren Üner Gözaltı Sırasında Yaşadıklarını Anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak gerçekleştirilen Saraçhane Eylemleri'nde pek çok üniversite öğrencisi gözaltına alındı ve onlarcası tutuklandı. Eren Üner isimli öğrencinin X hesabından Saraçhane'de görev yapan polislerin eylemcilere yönelik yaptıkları paylaşımları takipçilerine duyurması ise sosyal medyada infiale yol açmıştı. Üner'in gözaltı ve cezaevi sürecini anlattığı paylaşım yaklaşık 9 milyon görüntülenme aldı.
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Suç duyurusunda bulunacağını beyan eden protestocunun paylaşımı şöyle;
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Olayı en başından anlatmak istiyorum.
23 Mart Pazar günü, sabaha doğru yaptığım paylaşımlar infial yarattı. Milyonlarca görüntüleme aldı.
24 Mart Pazartesi günü yine Saraçhane'deydim ve yaşanan gelişmeleri Twitter hesabımdan anbean paylaşıyordum.
İki araç beni almaya gelmişlerdi. Bindirildiğim araçta sivil polisler, diğer araçta ise amirleri bulunuyordu.
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Sorgu odasına girdiğimizde ters kelepçem çıkarıldı ve kelepçe önden takıldı.
Ben hukuki olarak bir suç işlemediğimi ve sadece işkence görüntülerini paylaşan Çevik Kuvvet Polislerini, küfür hakaret olmadan paylaştığımı söyledim.
Sonrasında amirleri eline peçete alarak cinsel organımı pantolonumun üzerinden ellemeye çalıştı, izin vermedim, direndim.
Sabaha doğru 05:00 suları nezarete götürüldüm.
Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. Mahkemeye çıktım ve tutuklu yargılandım. Metris Cezaevi'ne götürüldüm.
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Olayın özeti:
Eren Üner hukuk yollarını arayacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ise paylaşımların ve anlatılanların asılsız olduğunu ve teşkilata iftiradan ibaret olduğunu paylaştı.
İletişim Başkanlığı da Üner'in iddialarıyla ilgili bir yalanlama yayınladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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