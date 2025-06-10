10 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta artan göçmen protestolarına karşı, California Valiliği'nin açık itirazına rağmen federal güçleri görevlendirdi.
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Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki sular bir an olsun dinmiyorken cenderede kalan China Suarez oldu.
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya ve derinleştirmeye başladı.
Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.
Arabalarda fren lambası arkada olur.
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Süper Lig'de önemli bir başarıya imza atarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi.
Juventus'un 10 numarasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kimle aşk yaşadığı ortaya çıktı!
Manchester şehrine kattığı değeler nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın teşekkür konuşması tüm dünyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaza bomba gibi girdi!
5 Haziran'da apar topar hastaneye kaldırılan ve 29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulmuştu.
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Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Greta Thunberg açıklaması geldi.
Mezuniyet törenleri bir kere yaşandığı için birçok öğrencinin ve ailesinin önem verdiği anlardan
Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın arkadaşı hakkında konuşurken ayakta durmakta zorlandı.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sevenlerini yasa boğdu.
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Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı.
Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi yasa boğdu.
Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan)'un kahkaha dolu serüveni sona erdi.
Avusturya'nın Graz kentinde feci bir olay yaşandı
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Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizm yüksek enflasyon ve fırsatçılık riskiyle karşı karşıya.
Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören ancak yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşlarıyla uğurlandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi derinden üzdü. Siyaset dünyasının art arda taziyelerini ilettiği Zeyrek bugün yapılan törenle toprağa verilecek.
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Giray Altınok'un Prens dizisinin oyuncusu Onur Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.
Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.
Türkiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kaybı için ağlıyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmış ve hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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Mülakat mağduru öğretmenler harekete geçti ve soluğu bakanlığın önünde aldı.
Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklifi ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka özel hayatıyla konuşulmaya devam diyor.
Kurban Bayramı tatilinde yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve kısa aralıklarla yapılan radar denetimi nedeniyle şikayet ediyordu.
Dev içecek markası hakkında harekete geçildi.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yakalama kararı verildi.
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Türkiye’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan iş insanı eşiyle birlikte çıktığı Mikonos tatilinde büyük bir skandala imza attı.
Evinin havuzundaki elektrik arızasına müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi.
Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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