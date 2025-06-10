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10 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

10 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 21:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta artan göçmen protestolarına karşı, California Valiliği'nin açık itirazına rağmen federal güçleri görevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta artan göçmen protestolarına karşı, California Valiliği'nin açık itirazına rağmen federal güçleri görevlendirdi.

ABD Kuzey Komutanlığı, federal mülk ve personelin korunması amacıyla 700 Deniz Piyadesi'ni Los Angeles'a sevk ederken, Savunma Bakanlığı 2 bin ek Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırıldığını açıkladı. California eyaleti, konuşlandırmayı anayasaya aykırı bularak federal hükümete dava açtı. Ülke çapında protestolarda yapılan gözaltılara tepkiler büyüyor.

Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki sular bir an olsun dinmiyorken cenderede kalan China Suarez oldu.

Wanda Nara ve Icardi'nin arasındaki sular bir an olsun dinmiyorken cenderede kalan China Suarez oldu.

Wanda Nara'nın boşanma sebebi olarak China'yı hedef göstermesi üzerine Wanda fanı sosyal medya kullanıcıları ölüm tehditleri savurmaya başladı. 

China Suarez, 'Başıma bir şey gelirse sorumlusunun kim olduğunu biliyorsunuz' dedi.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya ve derinleştirmeye başladı.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya ve derinleştirmeye başladı.

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre; Millî Eğitim Bakanlığı, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı. Çocukların okuldan uzaklaşmasına izin verilmeyecek. Her bölgeye özgü çözüm geliştirilecek. Projenin hedef illeri olarak AdanaAğrıBursaÇankırıEdirneHatayGaziantepİstanbulİzmirKahramanmaraşKarabükKayseriKonyaMuşŞanlıurfaTrabzon ve Yalova belirlendi.

Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.

Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi.

İyi bir otelde tatil yapmak istediğini ancak erkek olduğu için rezervasyonunun kabul edilmediğini anlatmıştı. Buna ek olarak turistler geldiğinde cinsiyet ayrımı yapılmamasına da dikkat çekmişti. Video sosyal medyada gündem oldu ve izleyiciler yorumlarda buluştu.

Arabalarda fren lambası arkada olur.

Arabalarda fren lambası arkada olur.

Ancak Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Bu fikir henüz otomobil üreticilerinin planlarına tam olarak girmiş değil, fakat araştırma ciddi ilgi görmeye başladı. Gelecekte, özellikle şehir içi araçlarında bu sistemin standart hale gelmesi, trafikte hem anlaşılır hem de daha güvenli bir iletişim dili kurulmasını sağlayabilir.

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Süper Lig'de önemli bir başarıya imza atarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi.

Süper Lig'de önemli bir başarıya imza atarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi.

Teknik direktör Okan Buruk, üst üste gelen başarıların ardından takımı bir adım daha ileri taşıyacak revizyon için kolları sıvadı. Takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde netleştiren Buruk, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, 25. şampiyonluğun ardından yeni hedefler doğrultusunda kadroda önemli değişiklikler bekleniyor.

Juventus'un 10 numarasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kimle aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Juventus'un 10 numarasını taşıyan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kimle aşk yaşadığı ortaya çıktı!

TikTok kullanıcılarının ayyuka çıkardığı detaylar hızla yayıldı, ikili de birbirine çok yakıştırıldı.

Manchester şehrine kattığı değeler nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın teşekkür konuşması tüm dünyada gündem oldu.

Manchester şehrine kattığı değeler nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın teşekkür konuşması tüm dünyada gündem oldu.

İsrail’in Gazze’ye yaşattıkları karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren başarılı teknik adam 'Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaza bomba gibi girdi!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaza bomba gibi girdi!

Sesiyle olduğu kadar artık fiziğiyle de adından söz ettiren Seki, son konserindeki fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı! Posta'nın haberine göre 2 ayda tam 15 kilo veren sanatçı, bu değişimini su içmeye, yürüyüşe ve uyku düzenine borçlu!

5 Haziran'da apar topar hastaneye kaldırılan ve 29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulmuştu.

5 Haziran'da apar topar hastaneye kaldırılan ve 29 kiloya düştüğü öğrenilen Nihal Candan'a anoreksiya nevroza ve organ yetmezliği teşhisi koyulmuştu.

Yoğun bakıma girip çıkan ve hastanede tedavi süreci devam eden Nihal Candan'ın dün gece yeniden fenalaşarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu.

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu.

Kurban bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman’a giden Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu ağır olan hakimin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Greta Thunberg açıklaması geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Greta Thunberg açıklaması geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinde bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in ülkesine gönderildiğini açıkladı.

Mezuniyet törenleri bir kere yaşandığı için birçok öğrencinin ve ailesinin önem verdiği anlardan

Mezuniyet törenleri bir kere yaşandığı için birçok öğrencinin ve ailesinin önem verdiği anlardan

@kkacyaa adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir lise öğrencisi, mezuniyet törenine katılamadığını ve yaşadığı üzüntüyü dile getirmesiyle gündem oldu. Genç kız, mezuniyet için 6 bin TL fiyat belirlendiğini ve ailesini zorlamak istemediğini için katılmamayı tercih ettiğini anlatmıştı. Bir mezuniyet için 6 bin TL istenmesi sosyal medyada da normal karşılanmadı.

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın arkadaşı hakkında konuşurken ayakta durmakta zorlandı.

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın arkadaşı hakkında konuşurken ayakta durmakta zorlandı.

Kızları bize emanet diyen Özgür Özel, bu süreçte yanlarında olan herkesten haklarını helal etmelerini istedi. 

Öte yandan Ferdi Zeyrek’in tabutunun başına gelen annesi Gülten Zeyrek fenalaştı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sevenlerini yasa boğdu.

Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesinde yer alan havuz motor dairesinde yaşanan arızaya müdahalede bulunurken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi süren Zeyrek’in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurmuştu.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, veda sözleriyle yürekleri dağladı. Eşi için Manisa halkından helallik istedi.

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Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı.

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı.

Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu. İrfan Değirmenci'nin ses getiren açıklamasının detayları içeriğimizde.

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu.

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu.

Kulübün açıkladığı kombine ücretleri, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar fiyatları makul bulurken, bazıları rakamların yüksekliğinden şikayet etti. Sarı-lacivertli camiada yeni sezon heyecanı kadar, kombine fiyatlarının yarattığı tartışma da öne çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi yasa boğdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi yasa boğdu.

Şu sıralarda cenaze töreni gerçekleşen Zeyrek'i yol arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da hastalığına rağmen cenaze törenine katıldı.

Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan)'un kahkaha dolu serüveni sona erdi.

Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan)'un kahkaha dolu serüveni sona erdi.

Gibi dizisi 6. sezonuyla final yaptı. Muhteşem finalde sevenlerinin merakını uyandıran bir detay ortaya çıktı. Meğer final sahnesinde kimler kimler varmış...

Avusturya'nın Graz kentinde feci bir olay yaşandı

Avusturya'nın Graz kentinde feci bir olay yaşandı

Bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizm yüksek enflasyon ve fırsatçılık riskiyle karşı karşıya.

Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizm yüksek enflasyon ve fırsatçılık riskiyle karşı karşıya.

Bir zamanlar fiyatların uygunluğu nedeniyle tercih edilen Türkiye'deki pahalılık yabancı turist için de hayatın bir gerçeğine dönüştü. Bir içerik üreticisi Türkiye'deki fiyatlardan yakındı. Yorumlarda ise gerek yüksek enflasyon gerek fırsatçılar tarafından kazıklanan ve Türkiye defterini kapatan turistlerin yorumlarıyla doldu.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören ancak yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören ancak yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Zeyrek'in ölümünden önce deneyimli gazeteci İpek Özbey'e verdiği röportaj ise okuyanları bir kez daha göz yaşlarına boğdu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi derinden üzdü. Siyaset dünyasının art arda taziyelerini ilettiği Zeyrek bugün yapılan törenle toprağa verilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi derinden üzdü. Siyaset dünyasının art arda taziyelerini ilettiği Zeyrek bugün yapılan törenle toprağa verilecek.

Siyaset dünyasının yanı sıra sosyal medyada birçok kişi Zeyrek'in siyasi kişiliği ve karakteri sebebiyle derin üzüntü içinde. Bir veda mesajı da Hasan Şaş'tan geldi.

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Giray Altınok'un Prens dizisinin oyuncusu Onur Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.

Giray Altınok'un Prens dizisinin oyuncusu Onur Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.

Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor.

Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 450 milyar dolarlık dev birikim ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesinin hem bireysel tasarrufların değerlendirilmesi hem de ülkenin finansal istikrarı için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Çabalara rağmen kurtarılamayan Zeyrek geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatı başta Manisalılar olmak üzere pek çok kişiyi yasa boğarken Basın Daire Başkanı Güney Temiz de geçtiğimiz aylarda ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Türkiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kaybı için ağlıyor.

Türkiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kaybı için ağlıyor.

Zeyrek'in cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan bir kadının sözleri ise sosyal medyada dikkat çekti. Yeni Akit oluşumu da her zamanki bilindik tarzıyla gözyaşı döken kadın için çirkin ifadelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmış ve hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmış ve hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’e Manisa halkı görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek’i kendi elleriyle toprağa verdi.

İşte büyük sevgi gösterileri eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Zeyrek’in cenazesinden görüntüler...

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Mülakat mağduru öğretmenler harekete geçti ve soluğu bakanlığın önünde aldı.

Mülakat mağduru öğretmenler harekete geçti ve soluğu bakanlığın önünde aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapan mülakat mağduru öğretmenler, “Ülkenin kıymetli gençlerinin umutlarını bitiren, intihara sürükleyen, mülakat mağdurlarını beceremediği mülakatın üstünü örtmek için terör örgütleriyle bağdaştırmaya giren Yusuf Tekin’i, bizi atasın atamasın istifaya davet ediyoruz” dedi.

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklifi ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka özel hayatıyla konuşulmaya devam diyor.

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklifi ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka özel hayatıyla konuşulmaya devam diyor.

Son olarak gündeme pembe saçlarıyla düşen Kubilay Aka'nın imaj değişikliğinin etkileri henüz bitmezken kendisi sahnede dans ettiği anlarla düştü.

Kurban Bayramı tatilinde yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve kısa aralıklarla yapılan radar denetimi nedeniyle şikayet ediyordu.

Kurban Bayramı tatilinde yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve kısa aralıklarla yapılan radar denetimi nedeniyle şikayet ediyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan ayrıca karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu ve seyir hızını belirleyen levhaların yeniden gözden geçirleceğini de duyurdu.

Dev içecek markası hakkında harekete geçildi.

Dev içecek markası hakkında harekete geçildi.

Rekabet Kurulu, bu sefer de Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yakalama kararı verildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yakalama kararı verildi.

Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.

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Türkiye’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan iş insanı eşiyle birlikte çıktığı Mikonos tatilinde büyük bir skandala imza attı.

Türkiye’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan iş insanı eşiyle birlikte çıktığı Mikonos tatilinde büyük bir skandala imza attı.

35 metrelik lüks yatlarında yaşanan şiddetli tartışma sırasında eşini darp eden ismin Gökhan Seven olduğu, çığlıkların limanda yankılanması üzerine Yunan Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Evinin havuzundaki elektrik arızasına müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi.

Evinin havuzundaki elektrik arızasına müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından babası Ferdi Zeyrek için duygusal bir mesaj yayınlandı.

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zeyrek milyonlarca kişiyi yasa boğmuştu. Siyasi duruşuyla ve olaylara olan bakış açılarıyla anılan Zeyrek'in Nisan ayında paylaştığı başka bir tweet tekrardan gündem oldu. Öğrencilerin beslenme çantasını paylaşan öğretmenin gündem olmasının ardından, beslenme çantalarının neredeyse boş olması infial yaratmıştı. Zeyrek, 'Mesele, bir çocuğun okulda aç kalmaması, utana sıkıla boş beslenme kabını çıkarmak zorunda bırakılmamasıdır.' demişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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