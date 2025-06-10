onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Yoğun Bakıma Kaldırıldı: Bayram Tatilinde Memleketine Giden Danıştay Hakimi İntihar Teşebbüsünde Bulundu

Yoğun Bakıma Kaldırıldı: Bayram Tatilinde Memleketine Giden Danıştay Hakimi İntihar Teşebbüsünde Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 10:56 Son Güncelleme: 10.06.2025 - 11:56

Kurban bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman’a giden Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu. Durumu ağır olan hakimin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu.

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H. Batman'da intihar teşebbüsünde bulundu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a giden Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H.'den kötü haber geldi. İntihar teşebbüsünde bulunan hakim A.H.'nin durumu ağır, tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 

Danıştay Hakimi A.H.'nin teşebbüsü hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

'09.06.2025 tarihinde saat 08.20 sıralarında Mardin ilinde bulunan Ramada Otelde Ahmet Hamidi (1983,Beşiri doğumlu, Danıştay Tetkik Hakimi) isimli şahıs, odada tek kaldığı esnada ruhsatlı silahı ile şakağına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek şahıs Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ahmet Hamidi’nin hayati tehlikesi devam etmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın