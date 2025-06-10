Tatil İçin Türkiye'ye Gelen Turistler Nasıl Kazıklandıklarını Anlattı
Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizm yüksek enflasyon ve fırsatçılık riskiyle karşı karşıya. Bir zamanlar fiyatların uygunluğu nedeniyle tercih edilen Türkiye'deki pahalılık yabancı turist için de hayatın bir gerçeğine dönüştü. Bir içerik üreticisi Türkiye'deki fiyatlardan yakındı. Yorumlarda ise gerek yüksek enflasyon gerek fırsatçılar tarafından kazıklanan ve Türkiye defterini kapatan turistlerin yorumlarıyla doldu.
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Agnew_travels isimli bir içerik üreticisi 10 günde 2000 euro harcayan arkadaşını anlattı. Bunun ABD'de bile mümkün olmadığını söyledi.
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Yorumlar ise mağdur turistlerle dolu...
Antalya Havaalanı'ndaki McDonald'sta üç menüye 62 pound ödenmiş.
Bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen bir turistten dondurmacı 5 dondurma için 6000 lira istemiş.
Tabii kararını değiştirdiği için sevinenler de var.
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"Türkiye Monako'dan daha pahalı"
Yarım saatlik jetski turunun bedeli 115 pound
Bir gofret için ödenen fiyat 8 euro.
Yine ufak bir atıştırmalık için 8 euro istenmiş. Kısaca en ufak ürünler bile 200 liraya sabitlenmiş.
10 günde 2 3 bin euro harcayanlar var.
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Herkesin kendisini kazıklamaya çalıştığından dertli bir turist ise bir daha asla gelmeyeceğini söylüyor.
Tabii halk nasıl geçiniyor diye halimize üzülenler de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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