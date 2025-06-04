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"Babamla İçmeye Gidiyoruz" Videosuna Gelen Akılalmaz Yorumlar Timeline'ın Gündeminde

"Babamla İçmeye Gidiyoruz" Videosuna Gelen Akılalmaz Yorumlar Timeline'ın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2025 - 17:31

Bir içerik üreticisi babasıyla eğlenmeye çıktığı bir video paylaştı. Tabii büyük heyecan ve neşeyle çekilen bu videoya yorum yapanlar videoyu çeken kişiyle aynı duygular içinde değildi. Baba ve oğula içki içmeye gittikleri için hakarete varan yorumlar geldi, kendi aile yapılarıyla kıyaslandı. Bu yorumların X'e düşmesiyle bu insanlar hakkında uzun uzun analizler de ortaya serildi.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

via kilkedes

Gelen yorumlar da bu şekilde;

Gelen yorumlar da bu şekilde;

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Tabii bu yorumlar derinlemesine incelendi.

Tabii bu yorumlar derinlemesine incelendi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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