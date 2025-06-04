"Babamla İçmeye Gidiyoruz" Videosuna Gelen Akılalmaz Yorumlar Timeline'ın Gündeminde
Bir içerik üreticisi babasıyla eğlenmeye çıktığı bir video paylaştı. Tabii büyük heyecan ve neşeyle çekilen bu videoya yorum yapanlar videoyu çeken kişiyle aynı duygular içinde değildi. Baba ve oğula içki içmeye gittikleri için hakarete varan yorumlar geldi, kendi aile yapılarıyla kıyaslandı. Bu yorumların X'e düşmesiyle bu insanlar hakkında uzun uzun analizler de ortaya serildi.
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Paylaşım şöyle;
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Gelen yorumlar da bu şekilde;
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Tabii bu yorumlar derinlemesine incelendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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