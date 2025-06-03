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Flörtüne Yemek Ismarlamadığı İçin Terk Edilen Genç X'i Birbirine Kattı

Flörtüne Yemek Ismarlamadığı İçin Terk Edilen Genç X'i Birbirine Kattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2025 - 16:33

Alım gücünün düşüklüğü ve dünya rekorlarını tek tek kıran gıda enflasyonu aşk meşk sektörünü de olumsuz manada etkiledi. İlk buluşmalarda hesabı kim öder düşüncesi yerini en ekonomik date'e nasıl çıkılıra bıraktı. Bir X kullanıcısı da yemek ısmarlamadığı için terk edildiğini anlattı. Ancak gelen tepkilere göre kendisi de o kadar suçsuz değildi.

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Adından logosuna değişensiz parçası kalmayan eski Twitter yeni X'te bir şey değişmedi...

Adından logosuna değişensiz parçası kalmayan eski Twitter yeni X'te bir şey değişmedi...

Gönül ilişkilerinin maddi yönü, hediyeleşme, hediyelerin değerleri, hesabı kim öder, nereye gidilir gibi sorular uzun yıllardır tartışılıyor.

Bu da onun 2025 versiyonu...

Bu da onun 2025 versiyonu...

Kahramanımız flörtünü aç aç yürütmüş, parasız olmasını söylemeyi gururuna yedirememiş.

Kahramanımız flörtünü aç aç yürütmüş, parasız olmasını söylemeyi gururuna yedirememiş.

Detaylı yanıt ise şöyle;

Detaylı yanıt ise şöyle;

Tabii neden yalan söylediğini şöyle açıkladı...

Tabii neden yalan söylediğini şöyle açıkladı...
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Karşı tarafı ezmesini de bir anlık öfke olarak yorumladı.

Karşı tarafı ezmesini de bir anlık öfke olarak yorumladı.

Gün boyu bu olay konuşuldu.

Gün boyu bu olay konuşuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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