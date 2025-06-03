Flörtüne Yemek Ismarlamadığı İçin Terk Edilen Genç X'i Birbirine Kattı
Alım gücünün düşüklüğü ve dünya rekorlarını tek tek kıran gıda enflasyonu aşk meşk sektörünü de olumsuz manada etkiledi. İlk buluşmalarda hesabı kim öder düşüncesi yerini en ekonomik date'e nasıl çıkılıra bıraktı. Bir X kullanıcısı da yemek ısmarlamadığı için terk edildiğini anlattı. Ancak gelen tepkilere göre kendisi de o kadar suçsuz değildi.
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Adından logosuna değişensiz parçası kalmayan eski Twitter yeni X'te bir şey değişmedi...
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Bu da onun 2025 versiyonu...
Kahramanımız flörtünü aç aç yürütmüş, parasız olmasını söylemeyi gururuna yedirememiş.
Detaylı yanıt ise şöyle;
Tabii neden yalan söylediğini şöyle açıkladı...
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Karşı tarafı ezmesini de bir anlık öfke olarak yorumladı.
Gün boyu bu olay konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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