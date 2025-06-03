Flörtüne Yemek Ismarlamadığı İçin Terk Edilen Genç X'i Birbirine Kattı

Alım gücünün düşüklüğü ve dünya rekorlarını tek tek kıran gıda enflasyonu aşk meşk sektörünü de olumsuz manada etkiledi. İlk buluşmalarda hesabı kim öder düşüncesi yerini en ekonomik date'e nasıl çıkılıra bıraktı. Bir X kullanıcısı da yemek ısmarlamadığı için terk edildiğini anlattı. Ancak gelen tepkilere göre kendisi de o kadar suçsuz değildi.