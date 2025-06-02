Kemancı Öğrenciden Gerçek Summer is Calling'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah kalbi hızlı attı. Bakalım bugün en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Allah bir daha kullandırtmasın...
En gerçekçi bu!
🤔
Bunun için miydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu şekil bir sinir...
10 saniye daha beklenirmiş.
👇
Ancak bu kadarı oluyor.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava ne olursa olsun...
👇
Akademik akıl gitmesi...
Haksız değilmiş.
Yarın görüşmek üzere 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın