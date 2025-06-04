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İsveç'te Kızıyla Bisiklet Süren Babanın Videosunun Düşündürdükleri

İsveç'te Kızıyla Bisiklet Süren Babanın Videosunun Düşündürdükleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2025 - 14:57

Türkiye'de yaşamanın ve sokağa veya trafiğe çıkmanın altın kurallarından biri sürekli tetikte olmak, eğer yanınızda bir çocuk veya yaşlı varsa bu tetiklenme halini olağanüstü seviyeye getirmek... Çünkü kurallarla barışık olmayanlar yüzünden başınıza beklenmedik kazalar gelebilir, maddi veya manevi çokça zarar yaşayabilirsiniz. Üstelik genelde de mağduriyetiniz pek de önemsenmez. Ancak İsveç'te bisiklet turu yapan bir Türk ailesi bazı şeylerin mümkün olabileceğini gösterdi.

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Tekirdağ'da yaşanan kaza son günlerde çok konuşuldu.

Tekirdağ'da yaşanan kaza son günlerde çok konuşuldu.

81 yaşındaki yaya karşıya geçmek istedi ama hiçbir araç yavaşlamadı. Aksine hızlandı. Dakikalarca karşıya geçemeyen yaşlı vatandaş en son bir boşluk bulabildi ama bu kez de kaldırım kenarından hızla gelen motorsiklet tarafından yaralandı.

Kaderin cilvesidir ki son günlerde yaşanan sorumsuz sürücü terörü videolarına cevapmış gibi bir video düştü.

Adeta paralel evrende Türkiye diyebileceğimiz bu ortam için X'te de pek çok kişinin söyleyeceği iki çift lafı vardı.

Adeta paralel evrende Türkiye diyebileceğimiz bu ortam için X'te de pek çok kişinin söyleyeceği iki çift lafı vardı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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