İsveç'te Kızıyla Bisiklet Süren Babanın Videosunun Düşündürdükleri

Türkiye'de yaşamanın ve sokağa veya trafiğe çıkmanın altın kurallarından biri sürekli tetikte olmak, eğer yanınızda bir çocuk veya yaşlı varsa bu tetiklenme halini olağanüstü seviyeye getirmek... Çünkü kurallarla barışık olmayanlar yüzünden başınıza beklenmedik kazalar gelebilir, maddi veya manevi çokça zarar yaşayabilirsiniz. Üstelik genelde de mağduriyetiniz pek de önemsenmez. Ancak İsveç'te bisiklet turu yapan bir Türk ailesi bazı şeylerin mümkün olabileceğini gösterdi.