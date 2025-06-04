İsveç'te Kızıyla Bisiklet Süren Babanın Videosunun Düşündürdükleri
Türkiye'de yaşamanın ve sokağa veya trafiğe çıkmanın altın kurallarından biri sürekli tetikte olmak, eğer yanınızda bir çocuk veya yaşlı varsa bu tetiklenme halini olağanüstü seviyeye getirmek... Çünkü kurallarla barışık olmayanlar yüzünden başınıza beklenmedik kazalar gelebilir, maddi veya manevi çokça zarar yaşayabilirsiniz. Üstelik genelde de mağduriyetiniz pek de önemsenmez. Ancak İsveç'te bisiklet turu yapan bir Türk ailesi bazı şeylerin mümkün olabileceğini gösterdi.
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Tekirdağ'da yaşanan kaza son günlerde çok konuşuldu.
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Kaderin cilvesidir ki son günlerde yaşanan sorumsuz sürücü terörü videolarına cevapmış gibi bir video düştü.
Adeta paralel evrende Türkiye diyebileceğimiz bu ortam için X'te de pek çok kişinin söyleyeceği iki çift lafı vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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