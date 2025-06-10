Arabanın Önüne Yeşil Işık! Kazaları Engellemek İçin Arabaların Önüne ‘Yeşil Fren Lambası’ Gelebilir

TGRT Haber’den Suat Vilgen’in haberine göre; Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü. Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.

Simülasyonlar, sadece öne değil, aracın yan taraflarına da fren sinyali yansıtılmasının kazaları daha da azaltabileceğini gösteriyor.