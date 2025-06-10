Arabanın Önüne Yeşil Işık! Kazaları Engellemek İçin Arabaların Önüne ‘Yeşil Fren Lambası’ Gelebilir
Arabalarda fren lambası arkada olur. Ancak Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Bu fikir henüz otomobil üreticilerinin planlarına tam olarak girmiş değil, fakat araştırma ciddi ilgi görmeye başladı. Gelecekte, özellikle şehir içi araçlarında bu sistemin standart hale gelmesi, trafikte hem anlaşılır hem de daha güvenli bir iletişim dili kurulmasını sağlayabilir.
TGRT Haber’den Suat Vilgen’in haberinin detayları 👇
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Bildiğiniz gibi tüm arabaların arkasında fren lambası var. Ancak ilerleyen yıllarda önde de olabilir. Hem de yeşil renkte!
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Neden başta renk değil de yeşil!
İlerleyen yıllarda tüm arabalarda zorunlu hale gelebilir!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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