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Arabanın Önüne Yeşil Işık! Kazaları Engellemek İçin Arabaların Önüne ‘Yeşil Fren Lambası’ Gelebilir

Arabanın Önüne Yeşil Işık! Kazaları Engellemek İçin Arabaların Önüne ‘Yeşil Fren Lambası’ Gelebilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 09:54

Arabalarda fren lambası arkada olur. Ancak Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Bu fikir henüz otomobil üreticilerinin planlarına tam olarak girmiş değil, fakat araştırma ciddi ilgi görmeye başladı. Gelecekte, özellikle şehir içi araçlarında bu sistemin standart hale gelmesi, trafikte hem anlaşılır hem de daha güvenli bir iletişim dili kurulmasını sağlayabilir.

TGRT Haber’den Suat Vilgen’in haberinin detayları 👇

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Bildiğiniz gibi tüm arabaların arkasında fren lambası var. Ancak ilerleyen yıllarda önde de olabilir. Hem de yeşil renkte!

Bildiğiniz gibi tüm arabaların arkasında fren lambası var. Ancak ilerleyen yıllarda önde de olabilir. Hem de yeşil renkte!

Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, arabaların önüne yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Yapılan simülasyonlar ve 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı.

Neden başta renk değil de yeşil!

Neden başta renk değil de yeşil!

TGRT Haber’den Suat Vilgen’in haberine göre; Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü. Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.

Simülasyonlar, sadece öne değil, aracın yan taraflarına da fren sinyali yansıtılmasının kazaları daha da azaltabileceğini gösteriyor.

İlerleyen yıllarda tüm arabalarda zorunlu hale gelebilir!

İlerleyen yıllarda tüm arabalarda zorunlu hale gelebilir!

Bu fikir henüz otomobil üreticilerinin planlarına tam olarak girmiş değil, fakat araştırma ciddi ilgi görmeye başladı. Gelecekte, özellikle şehir içi araçlarında bu sistemin standart hale gelmesi, trafikte hem anlaşılır hem de daha güvenli bir iletişim dili kurulmasını sağlayabilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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