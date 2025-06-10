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Madleen Gemisindeki Aktivist Greta Thunberg Sınır Dışı Edildi

Madleen Gemisindeki Aktivist Greta Thunberg Sınır Dışı Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 11:12 Son Güncelleme: 10.06.2025 - 11:25

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinde bulunan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in ülkesine gönderildiğini açıkladı.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Greta Thunberg açıklaması geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Greta Thunberg açıklaması geldi.

Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki insan hakları aktivisti İsveçli Greta Thunberg’in sınır dışı edildiği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Greta Thunberg’in Fransa üzerinden İsveç'e gitmek üzere İsrail'den ayrıldığı bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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