MEB’den Yeni ‘Devamsızlık’ Düzenlemesi Geliyor: Öğrencilerin Devamsızlıklarında Bölgeye Göre Çözümler Olacak
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya ve derinleştirmeye başladı. Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre; Millî Eğitim Bakanlığı, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı. Çocukların okuldan uzaklaşmasına izin verilmeyecek. Her bölgeye özgü çözüm geliştirilecek. Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi.
MEB’in “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” çalışmaları başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Eğitim sistemimiz harika ya (!)
Bu neya nasıl bir beyin yokluğunda bu MEB.
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