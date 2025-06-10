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Eğitim
MEB’den Yeni ‘Devamsızlık’ Düzenlemesi Geliyor: Öğrencilerin Devamsızlıklarında Bölgeye Göre Çözümler Olacak

MEB’den Yeni ‘Devamsızlık’ Düzenlemesi Geliyor: Öğrencilerin Devamsızlıklarında Bölgeye Göre Çözümler Olacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 09:17

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya ve derinleştirmeye başladı. Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre; Millî Eğitim Bakanlığı, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı. Çocukların okuldan uzaklaşmasına izin verilmeyecek. Her bölgeye özgü çözüm geliştirilecek. Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi.

MEB’in “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” çalışmaları başlıyor.

MEB’in “Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi” çalışmaları başlıyor.

Bu yıl başlatılan ve gelecek yıllarda da devam ettirilmesi plananlanan proje kapsamında çocukların okullarından uzak kalması engellenecek. Risk altındaki çocuklar yakın takibe alınacak. MEB-UNICEF Çalışma Planı kapsamında hayata geçirilen proje ile çocukların eğitim süreçlerine etkin olarak katılımları amaçlanıyor.

17 hedef il: Şehir bazlı planlama olacak!

17 hedef il: Şehir bazlı planlama olacak!

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre; Proje kapsamında, mevzuata göre devamsızlık tanımının analizi yapılacak ve politika önerileri değerlendirilecek. e-Okul üzerinde devamsızlık oranlarının il, ilçe ve okul bazında analizlerine yer verilecek. İllere özgü sorun ve ihtiyaçlar belirlenecek. Sorunlara özgü faaliyet alanları oluşturulacak.

Projenin hedef illeri olarak Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova belirlendi. Buradaki okul yöneticilerinin illerinde karşılaştıkları devamsızlık nedenleri detaylı şekilde ele alınacak, her bölgenin şartlarına göre çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunacak, ortaya çıkan veriler, il temelli eylem planlarının oluşturulmasında yol gösterici olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ayzin

Eğitim sistemimiz harika ya (!)

Çetin İlet

Bu neya nasıl bir beyin yokluğunda bu MEB.

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