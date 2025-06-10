AFAD Sosyal Medyadan Duyurdu: Kütahya Simav'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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