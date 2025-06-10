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AFAD Sosyal Medyadan Duyurdu: Kütahya Simav'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Sosyal Medyadan Duyurdu: Kütahya Simav'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 13:37

AFAD'ın sosyal medyadan duyurduğu verilerine göre; Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.71 kilometre olarak kaydedildi.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7.71 kilometre olarak ölçüldü.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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