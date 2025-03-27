27 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
27 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li bir isim hakkında daha soruşturma başlattı.
Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan eylemler tutukluluk kararıyla arttı.
İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Kıvılcım'ın annesi Sönmez, aşırı unutkanlık yaşamaya başlamış ve doktor alzheimer teşhisi koymuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu.
Tutuklanmadan 2 hafta önce anjiyo olan Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Türkiye gündemindeki gelişmeler kısa sürede manşetleri sarmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yüz binlerce kişi günlerdir Saraçhane’de toplanarak tepkisini ortaya koyuyor.
Athos Salome, tüm dünyada "Yaşayan Nostradamus" adıyla tanınıyor.
Rekabet Kurulu; Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları geçtiğimiz günlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimler tarafından yalanlanmıştı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta eylemler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri sürecin ilk günlerinden, gözaltı kararından bu yana devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar birinci haftasını doldurdu.
Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem bir hayli karışmış, ülke geneli dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başlamıştı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye genelinde hız kesmeden devam ederken, özellikle öğrencilerin tutuklanması büyük tepki çekiyor.
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, o günden bu yana devam ediyor. 7’den 70’e protestolara katılan vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geliyor. Ancak olaylar İmamoğlu’nun süreciyle başlasa da artık herkesin hakkını aradığı, sesini duyurmak istediği bir boyuta geldi.
Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazla gündeme geldi. İmamın camide cemaate söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yarın saat 12:00’de işçileri ‘direnişe’ davet etti.
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Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot markalarını açıklayarak çağrı yapmıştı.
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmayla artan protestolar ülke genelinde büyüyerek devam ederken, sosyal medya da adeta ayakta.
Özgür Özel’in boykot listesinde EspressoLab’i açıklamasıyla birlikte marka 3 gündür gündemden düşmüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmada dikkat çeken bir detay var.
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Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, tutuklanmasının ardından ilk kez oğlunu ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte RTÜK, televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunulacağını açıklamıştı.
RTÜK, birçok televizyon kanalına ceza verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dün yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuyla ilgili eylemlerde yer alan gazetecilerin gözaltı haberleri gelmeye devam ederken bir haber de BBC'den geldi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'nin yanı sıra çok sayıda ilde eylemler düzenlendi. Ülke gündemi bu olayla meşgul olurken dünya basınına da bu olayı görmezden gelmedi.
Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı sürerken, bu süreçte miting ve protestolara katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.
Kemal Aslan'ın aktardığına göre İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'de destek veren gösterilerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından tepki protestoları sürüyor.
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı hakkında sert eleştirilerde bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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