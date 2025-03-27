onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
27 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

27 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 20:18

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi.

Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li bir isim hakkında daha soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li bir isim hakkında daha soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı.

Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararı verilmesiyle birlikte CHP ön seçim için büyük bir rağbetle karşı karşıya kalmıştı.

Gencinden yaşlısına birçok insan sandık başındaydı. Ekrem İmamoğlu için 15 milyona yakın kişinin oy kullandığı açıklanmıştı. Şimdiyse yazar Mehmet Demirkol’un sandık başındayken dikkatini çeken bir durumla karşınızdayız. Kendinden önde sıra bekleyen genç kızların sohbetine kulak misafiri olan Demirkol, gençlerin oy kullandıkları için endişe yaşadıklarına şahit olmuştu. TC kimlik numaralarıyla oy kullanan gençler, TC’lerini verdikleri için korku yaşamıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile başlayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam eden süreci ve yaşananları protesto etmek için sokağa çıkan isimlerden biri olan milli eskrim sporcusu Murat Sarp Aşık da yüzünde maske olduğu ve 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Nefes’ten Alican Özcan’ın haberine göre; Milli sporcu Murat Sarp Aşık’ın avukatı mahkemede yaptığı savunmada Aşık’ın vücudunda darp izleri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Merkez Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından da Yasin Kol'un yönettiği bir maçın VAR kayıtlarını gündeme getirdi ve paylaşıma dikkat çekici bir not düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan eylemler tutukluluk kararıyla arttı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan eylemler tutukluluk kararıyla arttı.

Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için sokaklara döküldü. Eylemlerin yalnızca İmamoğlu için değil, ülke durumu için bir tepki olduğu görüldü. Beraberinde ise eylemlere katılanların, sosyal medya paylaşımlarında “halkı kışkırtma” suçu barındıranların gözaltı süreçleri başladı.  Oğlu gözaltına alınan 75 yaşındaki Sadiye adlı kadın ise isyan etti.

İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.

İstanbul'da tutuklanan 7 gazetecinin itiraz üzerine tahliyelerine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün yaptığı açıklamada 'Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” demişti.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Kıvılcım'ın annesi Sönmez, aşırı unutkanlık yaşamaya başlamış ve doktor alzheimer teşhisi koymuştu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda Kıvılcım'ın annesi Sönmez, aşırı unutkanlık yaşamaya başlamış ve doktor alzheimer teşhisi koymuştu.

Üstelik Sönmez hanımın hastalığı henüz belirlenmeden gece evden gidip kaybolmuştu. Nörolog Özlem Eranıl, söz konusu sahneyi yorumladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, gözaltına alınması ve tutuklanması dış basında da yer buldu.

Bu süreçteki gelişmeleri aktaran dünyanın önde gelen mecralarından birisi de The Economist oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, The Economist için bir yazı kaleme aldı.

Tutuklanmadan 2 hafta önce anjiyo olan Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.

Tutuklanmadan 2 hafta önce anjiyo olan Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Türkiye gündemindeki gelişmeler kısa sürede manşetleri sarmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Türkiye gündemindeki gelişmeler kısa sürede manşetleri sarmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yüz binlerce kişi günlerdir Saraçhane’de toplanarak tepkisini ortaya koyuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte büyük bir ivme kazandı. Yüz binlerce kişi günlerdir Saraçhane’de toplanarak tepkisini ortaya koyuyor.

Athos Salome, tüm dünyada "Yaşayan Nostradamus" adıyla tanınıyor.

Athos Salome, tüm dünyada "Yaşayan Nostradamus" adıyla tanınıyor.

Bugüne kadar bazı kehanetlerinin tuttuğu görülen 37 yaşındaki Brezilyalı kahin, 2024 yılına dair de 7 kehanette bulunmuştu. Kehanetlerinin 4'ünün gerçekleştiğini söyleyen isim, bu kez ABD'nin yeni politikalarının dünyayı nasıl etkilyeceğini anlattı.

Rekabet Kurulu; Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu; Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları geçtiğimiz günlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimler tarafından yalanlanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiaları geçtiğimiz günlerde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve siyasi isimler tarafından yalanlanmıştı.

Sağlık problemleri yaşadığına dair iddialar gündemden düşmezken Devlet Bahçeli'nin dün Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla aradığı öğrenilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta eylemler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta eylemler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana süren eylemlerde bin 879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri sürecin ilk günlerinden, gözaltı kararından bu yana devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşleri sürecin ilk günlerinden, gözaltı kararından bu yana devam ediyor.

Artık özellikle gençlerin protesto gösterilerinde yer aldığı dikkat çekiyor. Eylemler boyunca ise sosyal medyada birçok ilginç görüntü paylaşıldı. Bugünün viral videosu ise polisten kaçan Pokemon karakteri Pikachu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar birinci haftasını doldurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar birinci haftasını doldurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane mitinglerini sonlandırsa da tutuklamalara ve polis müdahalesine rağmen üniversite öğrencileri alanları doldurmaya, protesto etmeye devam ediyor. Tabii sahaya inen gazetecilere göre gençlerin bu eylemlere katılmasının sebebi bir belediyeden veya siyasiden çok daha fazlası...

Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.

Mustafa Sarıgül, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, cezaevinde ziyaret ettiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ramazan Bayramı sonrasında açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem bir hayli karışmış, ülke geneli dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem bir hayli karışmış, ülke geneli dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başlamıştı.

Ünlü isimler İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' soruşturmasıyla verilen karara tepki göstermeye devam ederken bir ses de Burcu Biricik'ten çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye genelinde hız kesmeden devam ederken, özellikle öğrencilerin tutuklanması büyük tepki çekiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye genelinde hız kesmeden devam ederken, özellikle öğrencilerin tutuklanması büyük tepki çekiyor.

Son olarak ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından sert bir çıkış yaparak, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, o günden bu yana devam ediyor. 7’den 70’e protestolara katılan vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geliyor. Ancak olaylar İmamoğlu’nun süreciyle başlasa da artık herkesin hakkını aradığı, sesini duyurmak istediği bir boyuta geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler, o günden bu yana devam ediyor. 7’den 70’e protestolara katılan vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geliyor. Ancak olaylar İmamoğlu’nun süreciyle başlasa da artık herkesin hakkını aradığı, sesini duyurmak istediği bir boyuta geldi.

Eylemlere katılan bir genç kadın da neden orada olduğunu sokak röportajında dile getirdi. 7 yaşında cinsel istismara uğradığını, ancak ilgili şahsın yargı sürecinde kamu personeli olarak işe alındığını anlattı. “Ben buraya geldim, çünkü insanların içinde bir umut olduğunu gördüm. Yalnızca kendim için, bütün kadınlar için…” sözlerini kullandı.

Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazla gündeme geldi. İmamın camide cemaate söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazla gündeme geldi. İmamın camide cemaate söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Şehzadebaşı Camii imamı, İBB'ye yönelik operasyona karşı yapılan eylemleri hedef alarak, 'Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın' dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta diplomasının iptaline karar verilmiş, 19 Mart’ta ise sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı açıklanmıştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yarın saat 12:00’de işçileri ‘direnişe’ davet etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yarın saat 12:00’de işçileri ‘direnişe’ davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot markalarını açıklayarak çağrı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot markalarını açıklayarak çağrı yapmıştı.

Listede EspressoLab de yer alıyordu. Ardından ise AKP’li vekillerin ve gençlerin EspressoLab’e giderek destek paylaşımı yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Kimileri ise videolardaki kahve bardaklarının boş olduğunu iddia etti. Kontravolta mahlaslı içerik üreticisi de baş bardak göndermesi yaparak bir parodi videosu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmayla artan protestolar ülke genelinde büyüyerek devam ederken, sosyal medya da adeta ayakta.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmayla artan protestolar ülke genelinde büyüyerek devam ederken, sosyal medya da adeta ayakta.

Ünlü isimler hem İmamoğlu hakkında verilen karara hem de gözaltına alınan öğrencilere tepki gösteriyor. Aralarında Ezgi Mola, Eda Ece, Barış Arduç, Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi pek çok tanıdık ismin bulunduğu paylaşım zincirine son olarak Gülben Ergen de katıldı.

Özgür Özel’in boykot listesinde EspressoLab’i açıklamasıyla birlikte marka 3 gündür gündemden düşmüyor.

Özgür Özel’in boykot listesinde EspressoLab’i açıklamasıyla birlikte marka 3 gündür gündemden düşmüyor.

Kendileri ilk olarak neden boykot listesinde olduklarını sorguladıkları açıklamalarıyla, ardından AKP’li isimlerin ve vatandaşların reklamlarını yaparak destek olmalarıyla gündeme gelmişlerdi. Şimdiyse “Önce secde, sonra kahve” notuyla paylaşılan video etkileşimlerin odağı oldu. Vatandaşların EspressoLab önünde namaz kıldığı anlar kayda alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta gözaltına alınmasına karşı düzenlenen eylemler sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemlere katılmasının ardından gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmada dikkat çeken bir detay var.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınması ve tutuklanmasına sebep olan soruşturmada dikkat çeken bir detay var.

Soruşturmadaki gizli tanık ifadeleri CHP'li isimler tarafından eleştiriliyor. Gizli tanıkların somut olmayan ifadeleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Tüm bu ortamda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, tutuklanmasının ardından ilk kez oğlunu ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, tutuklanmasının ardından ilk kez oğlunu ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte RTÜK, televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunulacağını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla birlikte RTÜK, televizyon kanallarına ağır yaptırımlarda bulunulacağını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı'nın RTÜK'e uyarıda ve vatandaşlara boykot çağrısında bulunmasının ardından RTÜK cezaları açıkladı. RTÜK tarafından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verilirken; Halk TV, idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye idari para cezası verildi.

RTÜK, birçok televizyon kanalına ceza verdi.

RTÜK, birçok televizyon kanalına ceza verdi.

Ceza alan kanallar arasında Halk TV de var. Kanala bir haftada ikinci kez program durdurma cezası verildi. Verilen ceza sonrasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Mahiroğlu açıklamasında “Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. Görme, duyma, konuşma diyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

Pek çok kanala ceza veren RTÜK, SZC TV'ye 10 gün ekran karartma, Tele1, Halk TV ve NOW TV'deki bazı programlara ise 5 hafta ve üst sınırdan para cezası verdi. Fatih Altaylı'ya ise YouTube kanalı için 72 saat süre verildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dün yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın dün yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuyla ilgili eylemlerde yer alan gazetecilerin gözaltı haberleri gelmeye devam ederken bir haber de BBC'den geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuyla ilgili eylemlerde yer alan gazetecilerin gözaltı haberleri gelmeye devam ederken bir haber de BBC'den geldi.

BBC'nin Türkiye'de görev yapan muhabiri Marc Lowen, kaldığı otelde gözaltına alındıktan 17 saat sonra sınır dışı edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'nin yanı sıra çok sayıda ilde eylemler düzenlendi. Ülke gündemi bu olayla meşgul olurken dünya basınına da bu olayı görmezden gelmedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'nin yanı sıra çok sayıda ilde eylemler düzenlendi. Ülke gündemi bu olayla meşgul olurken dünya basınına da bu olayı görmezden gelmedi.

Fransız gazetesi Libération, İmamoğlu protestolarında Saraçhane'de gaz maskeli ve semazen kıyafetli eylemcinin fotoğrafını 'Türkiye Erdoğan'a karşı' başlığıyla manşetten verdi.

Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkan Can Ataklı'ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İmamoğlu, resmileşen cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı sürerken, bu süreçte miting ve protestolara katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankısı sürerken, bu süreçte miting ve protestolara katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal medyada bu zamana kadar aldığı aksiyonlarla konuşulan Mahmut Tanal, Onedio ekibinden Deniz Şen'e özel açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.

Şirketlerine el koyulanlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten ünlü reklamcı Necati Özkan’ın şirketi de bulunuyor.

Kemal Aslan'ın aktardığına göre İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'de destek veren gösterilerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kemal Aslan'ın aktardığına göre İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'de destek veren gösterilerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması kapsamında Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenleniyordu.

İBB’ye bağlı Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda Taksim metro durağının ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın bu akşamdan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından tepki protestoları sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025 Pazar günü tutuklanmasının ardından tepki protestoları sürüyor.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler Şişli Cevahir AVM önünde eylem yapacaklarını belirtti. Öğrenciler yürüyüşe hazırlanırken kolluk kuvvetleri 50 öğrenciyi ablukaya aldı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ablukanın sona ermesi için öğrencilere destek vermek amaçlı alana geldi, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi yaptı. Çelik’in görüşmesi sonra polis, öğrencilerin dağılmasına izin verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Altaylı’nın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında konuşmaktan korktuğunu iddia eden Kütahyalı, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç örneklerini verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın