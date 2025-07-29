29 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın M4 saldırı tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının ilk detayları basınla paylaşıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkıyor.
Yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla her daim magazinin gözdesi olan Mert Ramazan Demir, bu kez Bodrum’da görüntülendiği gizemli güzelle gündem oldu.
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Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi.
Google Haritalar'daki 'Street View' özelliğini biliyorsunuzdur.
Dünden bu yana sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ayaklarının camdan çıkararak lüks aracını kullanan kişinin videosu oldu.
Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor.
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu.
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Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.
Bilim insanları, evrenin sonunu getirecek olası bir felaketi mercek altına aldı ve çarpıcı bir teori ortaya koydu.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe’yle Özge Özpirinçci ve ailesinin tatiline katılan Başak Dizer, şimdi de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş’ın sosyal medyadan yaptığı taciz iddiası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
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Gazeteci Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği haberde, vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi tartışma yaratmıştı.
Ülkenin dört bir yanında yangınlarla mücadele edilirken; Sakarya'dan 'yangına davetiye' niteliğinde bir görüntü geldi.
Tuğba Ekinci, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.
Tabii platformu için projeler ara vermeden devam ediyor.
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Bugün klimaya uzanmak bir tuş kadar kolay.
Türkiye uzun çalışma saatleri, yıllık izin ve diğer yan haklarda dünya ortalamasına göre çalışan adına kötü şartlar sunan ülkeler arasında
Kuruluş Osman’dan ayrıldıktan sonra soluğu eşi Fahriye Evcen’le tatilde alan Burak Özçivit, sosyal medyada aşkını haykırdı
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de bugün birçok ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor.
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İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail’i uyarmış ve Filistin’i resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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