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29 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 20:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın M4 saldırı tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının ilk detayları basınla paylaşıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın M4 saldırı tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının ilk detayları basınla paylaşıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkıyor.

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkıyor.

Özellikle aşırı sıcaklar güneş çarpması, sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve cilt yanıkları gibi riskleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, bilinçsizce yapılan serinleme yöntemleri ya da güneş altında uzun süre kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tüm bunların yanında bir de görünmeyen tehlikeler var.

Bir kadın, arabasında unuttuğu sprey şişesi yüzünden tuzla buz olan camını paylaştı. Görüntüler pek çok kişi için bir uyarı oldu.

Yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla her daim magazinin gözdesi olan Mert Ramazan Demir, bu kez Bodrum’da görüntülendiği gizemli güzelle gündem oldu.

Yer aldığı yapımlar ve özel hayatıyla her daim magazinin gözdesi olan Mert Ramazan Demir, bu kez Bodrum’da görüntülendiği gizemli güzelle gündem oldu.

Yalı Çapkını” dizisiyle yıldızını parlatan Demir’in kalbi bu defa kimin için hızlandı? soruları akıllarda belirirken ünlü isim 'yeni ilişki' sorularına ilk kez yanıt verdi! Fakat Demir'in o cevabı kısa sürede tepki çekti.

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Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi.

Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi.

Son olarak “Leyla” dizisinde rol alan başarılı oyuncu, göğsünde büyüyen kitleyi aldırmak için ameliyat masasına yattı. 

Baysel, geçirdiği operasyon sonrası yaptığı açıklamalarla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Google Haritalar'daki 'Street View' özelliğini biliyorsunuzdur.

Google Haritalar'daki 'Street View' özelliğini biliyorsunuzdur.

Cadde Görünümü özelliğini sağlamak için ise Google'ın kameraları bir araçla sokaklarda dolaşıyor. Haliyle sokaklardan oldukça ilginç görüntüler çıkabiliyor. Bu kez Google, yakaladığı bir görüntü yüzünden tazminat ödemek zorunda kaldı.

Arjantin'de bir adam, evinin bahçesinde anadan üryan şekilde Google'ın kameralarına yakalandı.

Dünden bu yana sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ayaklarının camdan çıkararak lüks aracını kullanan kişinin videosu oldu.

Dünden bu yana sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ayaklarının camdan çıkararak lüks aracını kullanan kişinin videosu oldu.

Bazı sitelerde 27 plakalı bu aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B. olduğu iddia edilirken MYNET Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım bu kişinin kim olduğunu ortaya çıkardı.

Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor.

Ülkemizin dört bir yanı haftalardır yangınla mücadele ediyor.

Bir yerden iyi haber alırken bambaşka bir yerden yeni bir yangın haberi alıyoruz. Hem halk hem görevliler yangınları kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor. Tüm bunların yanında müdahaledeki yetersizlikler ve ekipman eksiklikleri de sık sık gündem oluyor. Gece saatlerinde yangınlara hava desteğinin verilmemesi de pek çok kişinin dikkatini çekti ve 'gece görüşü' yok mu sorusu soruldu. 'midoburak' isimli içerik üreticisi, itfaiye çalışanı olan bir arkadaşına bu soruyu sordu.

Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu.

Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğin yankıları henüz dinmemişken kendisi yaptığı açıklamalar ve sitem dolu paylaşımlarıyla gündemin tam ortasına oturdu.

İdo Tatlıses'in İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak'ı eleştiren gönderisini beğenmesi, tarafını belli ettiği şeklinde yorumlanırken İbrahim Tatlıses herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Son günlerde hem polisle yaşadığı gerilimle hem de sosyal medyadaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak’a, gönderme niteliğinde bir paylaşım da İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’den geldi.

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Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.

Karayipler adasının beş ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ile Saint Lucia) 200 bin dolar (8,1 milyon lira) gibi bir fiyattan yatırım yoluyla vatandaşlık (Karayip CBI) imkanı sunuyor.

Bu yolla bir ev satın aldığınızda, Schengen Bölgesi dahil 150’ye kadar ülkeye vizesiz erişim sağlayan bir pasaporta sahip oluyorsunuz.

Bilim insanları, evrenin sonunu getirecek olası bir felaketi mercek altına aldı ve çarpıcı bir teori ortaya koydu.

Bilim insanları, evrenin sonunu getirecek olası bir felaketi mercek altına aldı ve çarpıcı bir teori ortaya koydu.

'Büyük Çöküş' adı verilen bu senaryoya göre, evren bir gün içine çökecek ve insanlık kozmik bir sona doğru sürüklenecek. Üstelik araştırmacılar, bu kıyametin ne zaman başlayacağını da net olarak hesapladı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden David Jurasek sosyal medya hesabını kapattı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, siyah beyazlı taraftarların kendisine ve ailesine ettiği küfürler nedeniyle sosyal medya hesabını kapattı. Beşiktaş Kulübü de yaşananlar sonrasında sosyal medyadan 'DijitalZorbalığaHayır' etiketiyle kampanya başlattı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe’yle Özge Özpirinçci ve ailesinin tatiline katılan Başak Dizer, şimdi de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe’yle Özge Özpirinçci ve ailesinin tatiline katılan Başak Dizer, şimdi de eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla birlikte Yalıkavak’ta görüntülendi.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaz sezonunu tamamen denize adayan yakışıklı oyuncu, milyonluk teknesiyle magazin gündemine damga vurdu. Direksiyon başına geçerek Ege koylarını keşfe çıkan Tatlıtuğ, sadece teknesiyle değil, fit görüntüsüyle de dikkat çekti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş’ın sosyal medyadan yaptığı taciz iddiası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kardelen Dikbaş’ın sosyal medyadan yaptığı taciz iddiası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyadan bir video paylaşan 19 yaşındaki Kardelen, 12 yaşındaki kuzeni, kendisi ve 24 yaşındaki ablasının, enişteleri tarafından cinsel istismar ve tacize uğradığını açıkladı.

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Gazeteci Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği haberde, vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi tartışma yaratmıştı.

Gazeteci Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği haberde, vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi tartışma yaratmıştı.

Mynet'te yer alan habere göre; İş insanı İnan Kıraç hakkında verilen vesayet kararı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Ülkenin dört bir yanında yangınlarla mücadele edilirken; Sakarya'dan 'yangına davetiye' niteliğinde bir görüntü geldi.

Ülkenin dört bir yanında yangınlarla mücadele edilirken; Sakarya'dan 'yangına davetiye' niteliğinde bir görüntü geldi.

Sözcü’den Tuğba Nur Çelik’in haberine göre; Bir vatandaş, Sakarya'nın Taraklı ilçesinden İstanbul Tuzla yönüne doğru seyir halindeyken yol kenarında belirli aralıklara dizilmiş cam şişeleri ve altlarına yerleştirilmiş kağıtları kaydetti.

Tuğba Ekinci, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tuğba Ekinci, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı yaptığı sert ve dikkat çekici paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

“Estetiksiz bir kadın olarak camiamda tekim” diyerek tepki çeken jartiyerli gece kulübü kıyafetinin ardından açıklama yapan Tuğba Ekinci öfke kustu.

Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.

Liverpool’da Alisson Becker depremi yaşanıyor.

Premier Lig takımlarından Liverpool’un Brrezilyalı kalecisi Alisson Becker, kişisel sebeplerden dolayı takımının Asya'daki hazırlık turundan ayrıldı. Brezilyalı kalecinin adı Galatasaray ile de anılmıştı.

Tabii platformu için projeler ara vermeden devam ediyor.

Tabii platformu için projeler ara vermeden devam ediyor.

Şimdiyse yeni dizi projelerinden biri İmam Gazali’nin hayat hikayesi üzerine olacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizide başrolü oynamak için Taner Ölmez’le anlaşma sağlandı. Gelin detaylara geçelim!

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Bugün klimaya uzanmak bir tuş kadar kolay.

Bugün klimaya uzanmak bir tuş kadar kolay.

Ancak bir zamanlar böyle bir konfor yoktu. O zamanın insanları sıcağa karşı hem mimariyle hem yaşam tarzıyla savaşıyordu. Evler serin tutacak şekilde inşa ediliyor, insanlar günlerini sıcaklığa göre planlıyordu. İşte klima olmadan da hayatta kalınan o zamanlardan unutulmuş bazı detaylar...

Türkiye uzun çalışma saatleri, yıllık izin ve diğer yan haklarda dünya ortalamasına göre çalışan adına kötü şartlar sunan ülkeler arasında

Türkiye uzun çalışma saatleri, yıllık izin ve diğer yan haklarda dünya ortalamasına göre çalışan adına kötü şartlar sunan ülkeler arasında

Tabii ücretlerin yetersizliği de memleketin yegane sorunlarından. Ancak bir gurbetçi izne geldiği Türkiye'deki çalışanları paylaştı ve 'Evet Türkiye'de çalışma şartları çok zormuş, tabii.' başlığıyla ironik bir paylaşım yaptı. Ancak bu paylaşım tepki çekti.

Kuruluş Osman’dan ayrıldıktan sonra soluğu eşi Fahriye Evcen’le tatilde alan Burak Özçivit, sosyal medyada aşkını haykırdı

Kuruluş Osman’dan ayrıldıktan sonra soluğu eşi Fahriye Evcen’le tatilde alan Burak Özçivit, sosyal medyada aşkını haykırdı

Son paylaştığı fotoğrafta eşinin kalbinin üzerine kalp emojisi koyarak romantizmin dozunu arttıran Özçivit, hayranlarını mest etti. Oyuncunun Monaco tatilinden gelen kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Üstelik yeni haliyle “Küçük Sırlar”daki Çetin Ateşoğlu’na benzemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de bugün birçok ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de bugün birçok ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Kış aylarıyla meşhur olan Erzurum’da bile hissedilen sıcaklık 38 dereceye kadar yükseldi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Tunceli’de bir kadın vatandaşın sıcaktan korunma yönetimi ise dikkat çekti.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de günlük elektrik kullanımı da rekor kırıyor.

Elektrik hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle İzmir’de de sık sık elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

İzmir’de arızalanan ve aşırı ısınan elektrik trafosunun yetkililer tarafından buz kalıpları ile soğutulması ise gündem oldu.

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İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.

İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’ye uyguladığı ambargoyu kaldırmıyor. Kentte adeta mahsur kalan milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, Gazze’de 88'i çocuk toplam 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı. 

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ise Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun açıklamasında “Gazze’de binlerce çocuk yetersiz besleniyor ve en küçükleri arasında ölümler artıyor” ifadeleri yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail’i uyarmış ve Filistin’i resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail’i uyarmış ve Filistin’i resmi olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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