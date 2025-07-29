Gaziantep’te Ayaklarını Camdan Çıkararak Araba Kullanan Kişi Başsavcı Değil Oğluymuş!

Dünden bu yana sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ayaklarının camdan çıkararak lüks aracını kullanan kişinin videosu oldu. Bazı sitelerde 27 plakalı bu aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B. olduğu iddia edilirken MYNET Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım bu kişinin kim olduğunu ortaya çıkardı.