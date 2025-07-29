Gaziantep’te Ayaklarını Camdan Çıkararak Araba Kullanan Kişi Başsavcı Değil Oğluymuş!
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Dünden bu yana sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri ayaklarının camdan çıkararak lüks aracını kullanan kişinin videosu oldu. Bazı sitelerde 27 plakalı bu aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B. olduğu iddia edilirken MYNET Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım bu kişinin kim olduğunu ortaya çıkardı.
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Gaziantep'te çekilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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MYNET Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım o kişinin Başsavcı değil onun oğlu olduğunu öğrendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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