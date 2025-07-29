New York'ta Kanlı Saldırı: M4 Saldırı Tüfeğiyle 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra 33. Kata Çıkıp Kendini Öldürdü!

NYPD, saldırganın aracında yaptığı aramada tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve Tamura adına yazılmış ilaçlar buldu. Patlayıcı aramasında ise herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Tisch, saldırganın asansörden çıkan bir kadının zarar görmeden yanından geçmesine izin verdiğini belirtti. 'Kadının yanından çekiliyor ve asansöre kendisi biniyor. Bu detay, saldırganın rastgele değil, seçici bir şekilde davrandığı izlenimini veriyor' dedi.

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Raia, olay yerine derhal ekip sevk edildiğini ve NYPD ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. 'Bu NYPD tarafından yürütülen bir soruşturma. Ancak biz her türlü desteği sağlıyoruz' dedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında 'Bu gece beş masum insan vuruldu. Dördü hayatını kaybetti. Bu anlamsız bir şiddet gecesi' diyerek duygusal açıklamalarda bulundu. Adams, öldürülen polis memuru Islam için, 'Tanrı’ya inanan, ailesine bağlı bir insandı. Bu şehri seviyordu' ifadelerini kullandı.

NYPD Komiseri Tisch, Özel Harekat Birimi’nin binada ikinci bir tarama gerçekleştirdiğini ve şu anda kamu için herhangi bir tehdit olmadığını duyurdu. 'Tek saldırgan olduğuna inanıyoruz. Halk için aktif bir tehdit kalmamıştır' dedi.