New York'ta Kanlı Saldırı: M4 Saldırı Tüfeğiyle 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra 33. Kata Çıkıp Kendini Öldürdü!
New York Belediye Başkanı Eric Adams ve yetkililerin düzenlediği ortak basın toplantısında, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın M4 saldırı tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırının ilk detayları basınla paylaşıldı. Toplantıda NYPD memuru Didarul Islam'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kanlı saldırıda 3 sivil 1 de polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
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New York’un göbeğinde, Midtown Manhattan’daki 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, şehri derin bir yasa boğdu.
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Beş kurban, dört ölü: Polis ve sivil kaybı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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