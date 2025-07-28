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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 01:04

Kim arkadaş ortamında satabileceği ilginç bilgileri olsun istemez ki? Günlük hayatta sebebini pek de bilmediğimiz fakat yanıtlarını merak ettiğimiz birçok soru var. Bilimden teknolojiye, günlük hayattan hayvanlar alemine pek çok farklı konudan derlediğimiz bu 15 bilgi, sizi arkadaş ortamlarının aranan ismi yapacak!

Hazırsanız, başlayalım.

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Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!

Japonya’da Kiralanabildiğine İnanamayacağınız Garip Hizmetler!
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Japonya’da kiralanabilen hizmetler yalnızca araç ya da bisikletle sınırlı değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama, yabancı gözlere fazlasıyla ilginç gelebiliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya’nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları oldukça şaşırtıcı. İşte Japonya’da kiralanabildiğine inanamayacağınız 10 garip şey...

Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı

Tecrübeli Pilottan Uçuş Tüyosu: En Sakin Zamanı ve En Az Sarsıntı Yaşanan Koltuğu Açıkladı
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Yaz tatili sezonunda artan uçuş trafiğiyle birlikte pek çok yolcu sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli pilot Captain Chris, bu konuda yolculara pratik öneriler verdi. Özellikle “ne zaman uçulmalı?” ve “hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir?” gibi sorulara net yanıtlar sundu. 

Eşi Laurie ile birlikte hazırladığı YouTube kanalında, seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyolarını paylaşıyor. İşte tecrübeli bir kaptanın gözünden en doğru uçuş tercihleri...

Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?

Sıcakta Terlemeyen Kediler Kendilerini Nasıl Serin Tutuyor?
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Yazın kavurucu sıcaklarında insanlar terler, köpekler solur... Peki ya kediler? Genellikle gölgede kıpırdamadan yatan bu minik dostlarımız, gerçekten hiç serinleme ihtiyacı hissetmiyor mu? Aslında oldukça akıllı yöntemleri var. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemleri devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Gelin birlikte kedilerin sıcakta nasıl başa çıktığına bakalım.

Kabin Memuru Kalkışta ve İnişte Neden Güneşliklerin Açıldığını Anlattı

Kabin Memuru Kalkışta ve İnişte Neden Güneşliklerin Açıldığını Anlattı
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Uçuş sırasında cam kenarında oturan yolculara kalkış ve iniş öncesi yapılan “Lütfen güneşliği açar mısınız?” uyarısı artık sıradan bir prosedür gibi algılanıyor. Ancak bu uygulamanın arkasında güvenlik açısından oldukça ciddi bir neden yatıyor. Kabin memurlarının yaptığı açıklamalar, küçük detayın aslında kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Sezgi mi Kaygı mı? İkisinin Arasındaki Farkı Nasıl Anlarız?

Sezgi mi Kaygı mı? İkisinin Arasındaki Farkı Nasıl Anlarız?
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Sezgi ile kaygı arasındaki farkı ayırt etmek özellikle belirsizlik dönemlerinde oldukça güç olabilir. Her iki durum da benzer duygular uyandırsa da, kökenleri ve etkileri farklıdır. Peki nasıl ayırt edeceğiz?

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Psikologlar Açıkladı: Karizmanızı Artırmanın 10 Bilimsel Yolu

Psikologlar Açıkladı: Karizmanızı Artırmanın 10 Bilimsel Yolu
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Karizmatik olmak çoğu zaman doğuştan gelen bir yetenek gibi düşünülse de, psikologlara göre bu özellik doğru alışkanlıklarla geliştirilebilir. Etkili iletişim kurmak, güven uyandırmak ve insanlarla güçlü bağlar kurmak, belirli davranış kalıplarını benimsemekle mümkündür. İşte karizmanızı artırmak için bilimsel temellere dayanan 10 etkili yöntem...

Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış

Psikolojiye Göre Düşük Kaliteli Erkeklerin En Çok Yaptığı 9 Davranış
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İlişkilerde zaman zaman iniş çıkışlar yaşanabilir; ancak sürekli hayal kırıklığı, belirsizlik ve değersizlik hissiyle karşı karşıyaysanız, bu durum partnerinizin tutumuyla ilgili olabilir. Psikoloji, bazı davranış kalıplarının bir erkeğin duygusal olgunluk seviyesini ve ilişkiye olan yaklaşımını açıkça ortaya koyduğunu söylüyor. Düşük kaliteli bir erkekle birlikte olmak hem duygusal sağlığınızı hem de kişisel gelişiminizi olumsuz etkileyebilir. Peki düşük kaliteli erkek kendisini nasıl belli eder?

Güven Konusunda Sınıfta Kalıyorlar: Sadakatsizliğiyle Bilinen 5 Burç!

Güven Konusunda Sınıfta Kalıyorlar: Sadakatsizliğiyle Bilinen 5 Burç!
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Sadakat, ilişkilerin en temel yapı taşlarından biri. Ancak bazı burçlar özgürlük tutkuları ya da değişken yapıları nedeniyle uzun süreli bağlılıklarda zorlanabiliyorlar. Bu burçlar her zaman aldatır diyemesek de aldatma potansiyelleri her zaman var. İşte astrolojik olarak sadakat sınavında en çok zorlanan 5 burç...

Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!

Nörobilimci Açıkladı: Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapmak Tüm Gününüzü Mahvediyor!
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Nörobilim uzmanları, sabah saatlerinin beyin fonksiyonları açısından en verimli zaman dilimi olduğunu vurguluyor. Ancak yapılan son açıklamalara göre birçok kişinin güne başlarken farkında olmadan yaptığı bir alışkanlık bu değerli süreci olumsuz etkileyebiliyor. New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wendy Suzuki, sabah uyanır uyanmaz yapılan tek bir davranışın gün boyu motivasyon, odaklanma ve ruh halini ciddi şekilde bozabileceğini belirtiyor.

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
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Klasik dünya haritalarından sıkıldınız mı? Aslında dünyayı çok daha farklı şekillerde inceleyebileceğimiz veriler var elimizde. Özellikle de bu verileri haritaya döktüğümüzde karşımıza hem eğlenceli hem de öğretici görseller çıkıyor. Aşağıda yer alan haritaları doyasıya inceleyin, ardından arkadaş ortamında da havanızı atmayı unutmayın! :)

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Yalnız Kalmak İyidir Diyenlerin Haklı Olduğunu Kanıtlayan 7 Sebep

Yalnız Kalmak İyidir Diyenlerin Haklı Olduğunu Kanıtlayan 7 Sebep
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Yalnızlık iyidir!” diyenleri sahiden anlıyor musunuz? Gelin, yalnızlığın paylaşılmayacak ve daha doğrusu paylaşmak istenilmeyecek kadar özel bir şey olduğunu 7 önemli sebeple açıklayalım. Ama şimdiden söyleyelim, bu sebepleri okuduğunuzda ve anladığınızda siz de yalnızlığı özlediğinizi fark edebilirsiniz.

Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı

Coldplaylendiniz! Konserde Basılan Ünlü CEO ve İK Müdürü Literatüre Yeni Bir Kelime Kazandırdı
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Coldplay konserinde yaşanan bir olay, tüm dünyanın gündemine oturdu. Astronomer CEO'su ve İK Müdürü'nün ilişkisi 'öpücük kamerasına' yakalandıklarında ortaya çıktı. Kameraya çıktıklarını fark ettiklerinde anında birbirlerinden uzaklaşan çiftin ikisinin de evli olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili komik paylaşımlar devam ederken İngilizce literatürüne de yeni bir kelime kazandırılmış oldu.

TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!

TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!
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TikTok’ta başlayan bir trend, sınır kapılarını karıştırmaya başladı. Pasaport fotoğraflarında poz veren kullanıcılar çoğalıyor. Takma kirpik, kontür, ışık düzeni... Her şey var. Ama sorun şu ki; bu halinizle havalimanına gidince tanınmıyor olabilirsiniz. Güvenlik görevlileri fotoğraf sizsiniz diyor ama yüzünüz başka birini anlatıyor.

Amerikalılar Neden Evlerinde Kettle Kullanmaz?

Amerikalılar Neden Evlerinde Kettle Kullanmaz?
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Amerikalıların evinde elektrikli kettle görmek pek alışıldık bir durum değil. Çay için su kaynatmak gerektiğinde farklı yöntemler kullanılıyor. En yaygın tercih mikrodalga. Kettle ise neredeyse hiç yok. Peki bunun teknik ve kültürel sebepleri neler?

Çizgi Filmlerde Hep Hayvan Karakterler Kullanılmasının Sebebi Bakın Neymiş!

Çizgi Filmlerde Hep Hayvan Karakterler Kullanılmasının Sebebi Bakın Neymiş!
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Çocuklara yönelik animasyonlarda insan yerine hayvan karakterlerin tercih edilmesi birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Panda, kaplumbağa, tilki ya da fare... Hepsinin farklı bir anlamı var. Çizgi film yaratıcıları bu tercihi yalnızca sevimlilikle açıklamıyor. Arka planda tasarımdan pazarlamaya kadar uzanan çok katmanlı sebepler bulunuyor. Peki neden hayvan karakterler bu kadar baskın?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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