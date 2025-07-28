Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi
Kim arkadaş ortamında satabileceği ilginç bilgileri olsun istemez ki? Günlük hayatta sebebini pek de bilmediğimiz fakat yanıtlarını merak ettiğimiz birçok soru var. Bilimden teknolojiye, günlük hayattan hayvanlar alemine pek çok farklı konudan derlediğimiz bu 15 bilgi, sizi arkadaş ortamlarının aranan ismi yapacak!
Hazırsanız, başlayalım.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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