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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 12:28

Klasik dünya haritalarından sıkıldınız mı? Aslında dünyayı çok daha farklı şekillerde inceleyebileceğimiz veriler var elimizde. Özellikle de bu verileri haritaya döktüğümüzde karşımıza hem eğlenceli hem de öğretici görseller çıkıyor. Aşağıda yer alan haritaları doyasıya inceleyin, ardından arkadaş ortamında da havanızı atmayı unutmayın! :)

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Kahve mi, çay mı?

1. Kahve mi, çay mı?

Dünya genelinde hangi ülkenin çayı, hangi ülkenin kahveyi tercih ettiğini görüyorsunuz. Ülkemiz ise tartışmasız bir çay ülkesi!

2. Başkentlerin logoları.

2. Başkentlerin logoları.

Ankara'nın logosu, 1995 yılında Hitit Güneş Kursu'ndan Atakule-cami minaresi ve 3 yıldızlı logoya çevrildi.

3. Dünya çapındaki doğum oranları.

3. Dünya çapındaki doğum oranları.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılı doğum istatistiklerinde Türkiye’de toplam doğurganlık hızının kayıtlara geçen en düşük seviyeye gerilediği görüldü.

4. Gökdeleni olmayan ülkeler!

4. Gökdeleni olmayan ülkeler!

Türkiye'nin ilk gökdeleni, Ankara'daki Emek işhanı olarak kayıtlara geçmiştir. 1959-1965 yılları arasında yapılan işhani, 24 katlıdır ve 76 metre yüksekliğindedir.

5. Avrupa ülkelerinin en meşhur çizgi film karakterleri.

5. Avrupa ülkelerinin en meşhur çizgi film karakterleri.

TRT Çocuk'ta yayınlanan Pepee'nin yapımına 2008 yılında başlandı. 3-6 yaş grubunu hedefleyen bir yapım olan Pepee, bugün hala birçok çocuğun en sevdiği karakter!

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6. Leopar, kaplan ve aslanın doğal yaşam alanları.

6. Leopar, kaplan ve aslanın doğal yaşam alanları.

Evet, ülkemiz de leoparların doğal yaşam alanları arasında. Nesli tehlike altında olan ve 1974’ten sonra Türkiye’de ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan görüntülerine yansıyan Anadolu leoparı, son olarak 2023 yılında yeniden görüntülendi.

7. Ülkelerin kamuflaj desenleri.

7. Ülkelerin kamuflaj desenleri.

Kamuflaj bir gizlenme, saklanma yöntemidir. Savaşta ve doğal hayatta düşmandan saklanmak, düşmanı şaşırtmak için kullanılan bir stratejidir. Ülkelerin kamuflaj desenleri arasındaki farkı bu haritadan inceleyebilirsiniz.

8. Bu çizgi ne anlama geliyor olabilir?

8. Bu çizgi ne anlama geliyor olabilir?

Kuzey Kore aslında Avrupa'ya o kadar yakın ki Finlandiya'da ulaşmak için yalnızca bir ülkeyi geçmek yeterli! :)

9. Şili'ye sığan Avrupa ülkeleri

9. Şili'ye sığan Avrupa ülkeleri

Doğuda And Dağları ile batıda Büyük Okyanus arasında ince uzun bir şerit şeklinde olan Şili'nin yüzölçümü 756.096 km²'dir.

10. Taharet musluğu kullanmanın, yani yemek yemenin nispeten sağlıklı olduğu yerler!

10. Taharet musluğu kullanmanın, yani yemek yemenin nispeten sağlıklı olduğu yerler!

Haftaya yeniden görüşmek üzere...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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