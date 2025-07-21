İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Klasik dünya haritalarından sıkıldınız mı? Aslında dünyayı çok daha farklı şekillerde inceleyebileceğimiz veriler var elimizde. Özellikle de bu verileri haritaya döktüğümüzde karşımıza hem eğlenceli hem de öğretici görseller çıkıyor. Aşağıda yer alan haritaları doyasıya inceleyin, ardından arkadaş ortamında da havanızı atmayı unutmayın! :)
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1. Kahve mi, çay mı?
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2. Başkentlerin logoları.
3. Dünya çapındaki doğum oranları.
4. Gökdeleni olmayan ülkeler!
5. Avrupa ülkelerinin en meşhur çizgi film karakterleri.
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6. Leopar, kaplan ve aslanın doğal yaşam alanları.
7. Ülkelerin kamuflaj desenleri.
8. Bu çizgi ne anlama geliyor olabilir?
9. Şili'ye sığan Avrupa ülkeleri
10. Taharet musluğu kullanmanın, yani yemek yemenin nispeten sağlıklı olduğu yerler!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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